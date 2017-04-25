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Андреа Белотти: мой главный кумир - Шевченко

Нападающий "Торино" Андреа Белотти признался, что его впечатляет игра бывшего форварда "Милана" Андрея Шевченко.

"Мои кумиры? Андрей Шевченко - мой главный кумир. Он был чемпионом на поле и вне его. Ему с легкостью удавалось забивать с любой точки, это очень впечатляет.

Если говорить об игроках обороны, то это Кьеллини и Бонуччи. Они всегда очень внимательны", - передает слова Белотти "СЭ" со ссылкой на Football Italia.
Теги: Шевченко
Сегодня, 13:25
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№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 15:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
глупо отрицать, что шевченко это топ футболист.
и, пожалуй ,лучший на всём постсоветском пространстве .если вообще не лучший за всю историю


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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