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Андреа Белотти: мой главный кумир - Шевченко
Нападающий "Торино" Андреа Белотти признался, что его впечатляет игра бывшего форварда "Милана" Андрея Шевченко.
"Мои кумиры? Андрей Шевченко - мой главный кумир. Он был чемпионом на поле и вне его. Ему с легкостью удавалось забивать с любой точки, это очень впечатляет.
Если говорить об игроках обороны, то это Кьеллини и Бонуччи. Они всегда очень внимательны", - передает слова Белотти "СЭ" со ссылкой на Football Italia.
"Мои кумиры? Андрей Шевченко - мой главный кумир. Он был чемпионом на поле и вне его. Ему с легкостью удавалось забивать с любой точки, это очень впечатляет.
Если говорить об игроках обороны, то это Кьеллини и Бонуччи. Они всегда очень внимательны", - передает слова Белотти "СЭ" со ссылкой на Football Italia.
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