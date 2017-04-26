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Янник Феррейра-Карраско из-за травмы не сыграет с "Реалом"

Полузащитник "Атлетико" Янник Феррейра-Карраско не сможет принять участие в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с "Реалом". Его участие и в ответной встрече также под вопросом, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на AS.

Футболист получил травму в домашнем матче 34-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом" (0:1). У колумбийского игрока вывих плеча, на восстановление потребуется около двух недель.
Теги: Атлетико
Сегодня, 09:57
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