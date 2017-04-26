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Лука Джорджевич выйдет в основном составе "Зенита" на матч с "Оренбургом"
"Зенит" назвал состав на выездной матч 25-го тура Премьер-Лиги с "Оренбургом", который состоится сегодня.
Начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени. В составе петербургской команды в стартовом составе выйдет нападающий Лука Джорджевич в отсутствие травмированного Александра Кокорина и дисквалифицированного Артёма Дзюбы.
Основной состав "Зенита": Лунёв, Жирков, Иванович, Нету, Смольников, Цаллагов, Хави Гарсия, Жулиано, Данни, Джорджевич, Шатов.
Начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени. В составе петербургской команды в стартовом составе выйдет нападающий Лука Джорджевич в отсутствие травмированного Александра Кокорина и дисквалифицированного Артёма Дзюбы.
Основной состав "Зенита": Лунёв, Жирков, Иванович, Нету, Смольников, Цаллагов, Хави Гарсия, Жулиано, Данни, Джорджевич, Шатов.
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