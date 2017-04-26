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Лука Джорджевич выйдет в основном составе "Зенита" на матч с "Оренбургом"

"Зенит" назвал состав на выездной матч 25-го тура Премьер-Лиги с "Оренбургом", который состоится сегодня.

Начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени. В составе петербургской команды в стартовом составе выйдет нападающий Лука Джорджевич в отсутствие травмированного Александра Кокорина и дисквалифицированного Артёма Дзюбы.

Основной состав "Зенита": Лунёв, Жирков, Иванович, Нету, Смольников, Цаллагов, Хави Гарсия, Жулиано, Данни, Джорджевич, Шатов.
Теги: Джорджевич Зенит
Сегодня, 16:34
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№20 Написал: debil (Сегодня, 17:26) #
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online

А где дзюбо сколько дали 15 суток на полные 2 декады влился
Регистрация: 30.06.2016
№19 Написал: Шмайхель (Сегодня, 17:19) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Да там по бую вообще , кто у старшего газмяча будет в составе - газёнок газищу глаз не выклюет. Таки разыграют сегодня титул чемпиона России по версии экс - национального достояния.


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Настоящий датский вратарь!
Регистрация: 24.04.2017
№18 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 17:08) #
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acetophenon,

Не довольны ведь все клубы РФПЛ, а не только спартаковские халявщики... Так-что прими как должное - порядочные руководители и игроки уклонятся от подобных выкрутасов, а гнилые принимают на УРА.. по принципу кто кормит тот и танцует. Стыдновато вот таким образом добывать победы

den1577,
"Тосно" не кормится у Газпрома... Там только телефонное право будет применяться и корпоративная солидарность двух Губернаторов - будет видно у кого кишка тонка и адм. ресурс покруче.
Регистрация: 25.02.2017
№17 Написал: den1577 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Противовес
Питерским можно было ехать дублем, поскольку боссы Газпрома уже дали команду своим назначенцам в Оренбурге СЛИВАТЬ игру... так-что, с Дзюбой или без - разницы не будет НИКАКОЙ. Итог всех матчей Зенита с Оренбургом был ясен сразу по выходу последних в РФПЛ и быстро сменивших название клубное, с понтом "отказавшись" от принадлежности к "народному достоянию".. А "мудрые" руководители РФС и РФПЛ закрыли глаза на эти фокусы, разрешив участие двух команд одного спонсора в ПЛ России. И теперь всем навязывают непредсказуемость очного поединка двух газпромовских детищ. Ккержакову младшему стыдно участвовать в этом спектакле и решил поболеть. Цирк !!! Все ведь ВСЕ понимают !!! Для Европы может быть и неведомо кто и кого кормит в нашем футболе... и не только. Вопрос лишь в том как все это обставить убедительно, чтобы народ не смеялся, вернее, не плевался и вопросы МУТКО с Прядкиным не задавали, как возможно допускать к первенству команды одного спонсора, в обход законов УЕФА и ФИФА

Уже представляю сколько разговоров будет когда Тосно будет в вышке!


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Футбол - это мужская война, в которой сражение - праздник, а победа - счастье!
Регистрация: 12.10.2012
№16 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 16:59) #
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Питерским можно было ехать дублем, поскольку боссы Газпрома уже дали команду своим назначенцам в Оренбурге СЛИВАТЬ игру... так-что, с Дзюбой или без - разницы не будет НИКАКОЙ. Итог всех матчей Зенита с Оренбургом был ясен сразу по выходу последних в РФПЛ и быстро сменивших название клубное, с понтом "отказавшись" от принадлежности к "народному достоянию".. А "мудрые" руководители РФС и РФПЛ закрыли глаза на эти фокусы, разрешив участие двух команд одного спонсора в ПЛ России. И теперь всем навязывают непредсказуемость очного поединка двух газпромовских детищ. Ккержакову младшему стыдно участвовать в этом спектакле и решил поболеть. Цирк !!! Все ведь ВСЕ понимают !!! Для Европы может быть и неведомо кто и кого кормит в нашем футболе... и не только. Вопрос лишь в том как все это обставить убедительно (результат матча), чтобы народ не смеялся, вернее, не плевался и вопросы МУТКО с Прядкиным не задавали, как возможно допускать к первенству команды одного спонсора, в обход законов УЕФА и ФИФА
Регистрация: 25.02.2017
№15 Написал: den1577 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:58) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees.....
2 газовые отрыжки

Иди перни в кулак и занюхни!


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Футбол - это мужская война, в которой сражение - праздник, а победа - счастье!
Регистрация: 12.10.2012
№14 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 16:57) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Оренбург спокойно приляжет под главную команду спонсора, тренировка газпрома
Регистрация: 2.02.2012
№13 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 16:56) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees.....
2 газовые отрыжки

Комментарий свиной отрыжки.
Регистрация: 6.12.2014
№12 Написал: safonas (Сегодня, 16:55) #
  • +1
  •  (1)

Кержаков даже так в запасе...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№11 Написал: vlees..... (Сегодня, 16:53) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
2 газовые отрыжки
Регистрация: 23.04.2017
№10 Написал: den1577 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:52) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Что не говорите,а Лунёв очень хорошее приобретение! Удачи нам


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Футбол - это мужская война, в которой сражение - праздник, а победа - счастье!
Регистрация: 12.10.2012
№9 Написал: Crowley172 (Сегодня, 16:52) #
  • -1
  •  (1)

Где мооллооо
Регистрация: 15.10.2016
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:51) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
нужно Шатику и Луке использовать этот шанс, показать себя...а то Кока бесит уже просто


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№7 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:50) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хоть Шатов в основе, и то хлеб...
Регистрация: 19.03.2017
№6 Написал: Vinsat (Сегодня, 16:50) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Давай дистрофик не подведи!


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Вы бизнесмен?
Регистрация: 17.04.2017
№5 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 16:47) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Opioman
просто Дзюба дисквалифицирован, а Кока на травме.

Спасибо капитан, просто интересно посмотреть будет без них.


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№4 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 16:45) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сашке так и не доверяет цыган
Регистрация: 17.05.2015
№3 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 16:45) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Данни нельзя же играть на синтетике


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№2 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 16:43) #
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  •  (6)

даже не сомневался в Луческу.Не знаешь, как играть - играй на столба. Не было бы Джорджевича - поставил бы Новосельцева в атаку лишь бы было на кого мяч закинуть.

Цитата: guns111
Неужели

просто Дзюба дисквалифицирован, а Кока на травме.


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№1 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 16:41) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Неужели.


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
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