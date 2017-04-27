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В "Лужниках" появится сеть скоростного Wi-Fi

На стадионе "Лужники" ведется установка беспроводной сети интернет в холлах и зонах гостевого обслуживания.

"Работы по устройству сети будут завершены к моменту ввода арены в эксплуатацию. Всего планируется оборудовать более 600 точек доступа", - цитирует официальный сайт стройкомплекса Москвы заместителя мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина.

Советский спорт
Теги: Лужники
Сегодня, 11:31
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