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"Лужники" смогут снова претендовать на финал Лиги чемпионов

Стадион "Лужники" в Москве может претендовать на право принять финал Лиги чемпионов, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Москва уже принимала финал Лиги чемпионов. В 2008 году на поле "Лужников" встретились английские "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

"Будем думать вместе с владельцем стадиона - правительством Москвы, как содержать "Лужники". В целом "Лужники" могут претендовать на финал Лиги чемпионов, надо подумать, в какие сроки подать заявку.

И стадион ЦСКА тоже может. Убежден, мы договоримся сыграть там с чилийцами. Просто сейчас мы проводим Кубок конфедераций и чемпионат мира, сложно будет претендовать еще и на финалы еврокубков.

Мы сейчас футбольная столица мира. Политика УЕФА такая, чтобы давать финалы странам, которым сложно претендовать на чемпионаты мира или Европы", - передает слова Мутко "Р-Спорт".
Теги: Лужники Мутко
Сегодня, 13:42
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