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Олег Кузьмин: игра была на втором месте, главное - результат (видео)

Защитник "Рубина" Олег Кузьмин после долгожданной победы своей команды над "Локомотивом", за который он также выступал в 2009 и 2010 годах, рассказал о своих впечатлениях о матче 26-го тура Премьер-лиги.

Теги: Кузьмин Рубин Локомотив Rвидео
Сегодня, 19:35
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