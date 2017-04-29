Олег Кузьмин: игра была на втором месте, главное - результат (видео)

Защитник "Рубина" Олег Кузьмин после долгожданной победы своей команды над "Локомотивом", за который он также выступал в 2009 и 2010 годах, рассказал о своих впечатлениях о матче 26-го тура Премьер-лиги.



