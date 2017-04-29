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Ничего неожиданного: "Терек" разгромил полурезервный "Урал"
Готовящиеся к финалу Кубка России "шмели" прибыли в Грозный далеко не основным составом, оказали "Тереку" неплохое сопротивление, однако в итоге потерпели крупное поражение. Rusfootball.info рассказывает о голевом пиршестве в столице Чеченской республики.
Темная аура
В последнее время вокруг матчей между "Тереком" и "Уралом" сформировалась плотная атмосфера недоверия, насмешек и сарказма. Вряд ли скоро будут забыты все разборки накануне екатеринбургской встречи минувшего сезона с последующим уходом Виктора Гончаренко с поста главного тренера "шмелей" и выглядевшая, скажем помягче, подозрительно победа (4:1) грозненцев в Столице Урала прошлой осенью, приправленная отставкой Вадима Скрипченко. Правда, касалось все это поединков именно в Екатеринбурге, но от шлейфа-то, тянущегося за командами, никуда не деться.
Не сегодня
Впрочем, ждать чего-то такого от отчетной схватки на "Ахмат-Арене" вряд ли стоило, ибо тому никак не способствовала турнирная ситуация.
Для "Терека" сезон уже, по большому счету, закончен. Конечно, победа в Казани возродила какие-то искорки надежды в душах поклонников чеченского клуба, но отыграть у "Краснодара" восемь очков за пять туров (а только в таком случае грозненцы могут рассчитывать на попадание в Лигу Европы) – задача практически невыполнимая. Тем более что между "быками" и подопечными Рашида Рахимова находится еще и "Ростов", который также свои позиции сдавать отнюдь не собирается. Понятно, что сегодня "Терек" настраивался только на победу, однако вряд ли можно было говорить о том, что она требовалась хозяевам кровь из носу.
"Уралу" же нынче и вовсе не до Премьер-лиги. У подшефных Александра Тарханова имеется солидный отрыв от зоны плей-офф, так что стыковые матчи грозят "шмелям" разве что при каком-то совсем уж неудачном раскладе. Зато в следующий вторник екатеринбургская команда проведет едва ли не главный матч в своей истории – финал Кубка против "Локомотива". Там у нее будет шанс не только завоевать первый серьезный трофей, но и добыть путевку в "турне по Европе". И Тарханов молчаливо продемонстрировал расстановку приоритетов, бросив в бой против "Терека" больше, чем наполовину, резервный состав, не включив некоторых лидеров даже в заявку и оставшись в Екатеринбурге готовить остальную команду к битве за Кубок России.
"Урал-2" класснее "Терека"?
Думается, хозяева планировали с первых минут захватить территориальный перевес и организовать давление на в целом не очень опытного и, как предполагалось, немного мандражирующего соперника.
Но куда там! Уральцы сразу же показали, что ничего подобного не будет: уже на 3-й минуте Глушков, дебютировавший в РФПЛ, прорвался слева к лицевой, обыграл двоих оппонентов и неожиданно стрельнул в ближний угол, заставив звенеть штангу!
И вообще практически весь первый тайм гости смотрелись предпочтительнее. Они лучше контролировали мяч, разнообразнее действовали в атаке, весьма надежно оборонялись. Что говорить, если на исходе получаса игрового времени трибуны "Ахмат-Арены" устроили настоящую обструкцию своим любимцам, будучи крайне возмущены тем, что демонстрировали подшефные Рахимова.
Вплоть 33-й минуты у "Терека" был лишь один полумомент, когда Мохаммади получил мяч в зоне левого инсайда и пробивал с острого угла, однако под его удар успел подставить ногу защитник соперника.
"Урал" был острее. Кроме уже описанного шанса Глушкова возможность расстрелять ворота с линии штрафной упустил Серченков, а Дьёмбер с большим трудом в подкате выбил мяч у Коробова, который уже практически остался наедине с Городовым.
И, наконец, перевес "шмелей" обрел материальные очертания. Ломакин в полукружии перед штрафной площадкой накоротке катнул мяч Павлюченко, а тот несильным, но очень точным низовым ударом поразил правую "шестерку". Так Спящий Гигант забил свой третий гол в текущем чемпионате и оборвал молчание, длившееся двенадцать туров.
Более того, уральцы могли и удвоить свой перевес: Павлюченко вывел в зону правого полусреднего Серченкова, а тот пробил чуть мимо ближней "девятки".
Шедевр на фоне серости
Пропустив, "Терек" продолжал действовать, как и раньше – похоже, грозненские футболисты просто не понимали, что происходит и как им быть. В таких ситуациях помочь могут стандарт или индивидуальное мастерство. На сей раз сработало второе.
Мбенге принял мяч, находясь спиной к воротам "Урала" и пребывая в плотном окружении двух оборонцев противника. Сенегальцу хватило двух движений, дабы превратить этот эпизод в голевой. Первым он прокинул мяч мимо Панкова, а вторым с разворота послал его под левую штангу.
Впрочем, на ходе игры это почти никак не сказалось. Подопечные Рахимова, конечно, немного прибавили в движении, однако екатеринбуржцы продолжали спокойно защищаться и позволили хозяевам разве что заработать опасный штрафной, с коего Анхель послал мяч над воротами.
Сенегальский спаситель
Как и говорили представители "Урала", Павлюченко отыграл только один тайм и отправился отдыхать накануне финала Кубка. Как, впрочем, и Кулаков. Произвел замену и явно недовольный происходившим до перерыва наставник "Терека", бросивший в бой Торже.
Нельзя сказать, что рисунок игры как-то сильно изменился, однако грозненцы все-таки стали действовать агрессивнее и активнее. Остроты, правда, у ворот Тимофеева не наблюдалось и близко, а потому трудно судить, чем бы все закончилось, если бы не Мбенге. Аблайе в минувшем туре принес грозненской команде победу над "Рубином", стал он главным героем и на сей раз. Уциев справа хорошо подал во вратарскую, сенегальский форвард вчистую выиграл позиционную борьбу у опекуна и пробил головой в упор. Мяч полетел прямо в голкипера, и тот, наверное, должен был его отбивать, но вместо этого завалился вместе с мячом за линию.
До сегодняшнего дня на счету Мбенге в текущем чемпионате было лишь два точных удара, и за полтора тайма он забил столько же!
Не было бы счастья…
При этом Аблайе, оформляя дубль, получил травму. Однако не успели собравшиеся на трибунах "Ахмат-Арены" болельщики огорчиться, как оказалось, что это было только к лучшему! Вместо Мбенге на поле вышел Садаев, и буквально тут же Иванова внешней стороной стопы вырезал шедевральную передачу на Заура, отправив того на рандеву с Тимофеевым, а Садаев первым же касанием отправил мяч под дальнюю штангу.
Прощание на мажорной ноте
Собственно, на этом поединок можно было и завершать, ибо интрига умерла. Пропустив третий мяч, "шмели" сложили крылышки, и после этого "Терек" принялся делать, что ему хотелось. Да и соперник помогал: Коробов под прессингом Садаева подарил мяч Лебеденко, оставив того наедине с вратарем, а Игорь мощным ударом заставил дебютанта элитного дивизиона капитулировать четвертый раз. Видимо, это окончательно расслабило грозненцев, и те, дабы болельщикам стало совсем весело, позволили Манучаряну из зоны правого инсайда спокойно расстрелять дальний угол. Но от разгромного поражения "Урал" все равно не ушел: еще одна прекрасная передача Иванова, и Мохаммади довел счет до типично хоккейного.
Такой у нас дивный календарь, что за четыре тура до конца первенства "Терек" провел свой последний домашний матч, и финишировать команда Рашида Рахимова будет серией гостевых встреча. Что ж, попрощались грозненские футболисты со своими поклонниками яркой победой.
Ну а про "Урал" вам и самим все ясно. В Екатеринбурге о чемпионате вспомнят не раньше среды, сейчас все помыслы команды Тарханова о другом.
Сергей Янков, Rusfootball.info
Темная аура
В последнее время вокруг матчей между "Тереком" и "Уралом" сформировалась плотная атмосфера недоверия, насмешек и сарказма. Вряд ли скоро будут забыты все разборки накануне екатеринбургской встречи минувшего сезона с последующим уходом Виктора Гончаренко с поста главного тренера "шмелей" и выглядевшая, скажем помягче, подозрительно победа (4:1) грозненцев в Столице Урала прошлой осенью, приправленная отставкой Вадима Скрипченко. Правда, касалось все это поединков именно в Екатеринбурге, но от шлейфа-то, тянущегося за командами, никуда не деться.
Не сегодня
Впрочем, ждать чего-то такого от отчетной схватки на "Ахмат-Арене" вряд ли стоило, ибо тому никак не способствовала турнирная ситуация.
Для "Терека" сезон уже, по большому счету, закончен. Конечно, победа в Казани возродила какие-то искорки надежды в душах поклонников чеченского клуба, но отыграть у "Краснодара" восемь очков за пять туров (а только в таком случае грозненцы могут рассчитывать на попадание в Лигу Европы) – задача практически невыполнимая. Тем более что между "быками" и подопечными Рашида Рахимова находится еще и "Ростов", который также свои позиции сдавать отнюдь не собирается. Понятно, что сегодня "Терек" настраивался только на победу, однако вряд ли можно было говорить о том, что она требовалась хозяевам кровь из носу.
"Уралу" же нынче и вовсе не до Премьер-лиги. У подшефных Александра Тарханова имеется солидный отрыв от зоны плей-офф, так что стыковые матчи грозят "шмелям" разве что при каком-то совсем уж неудачном раскладе. Зато в следующий вторник екатеринбургская команда проведет едва ли не главный матч в своей истории – финал Кубка против "Локомотива". Там у нее будет шанс не только завоевать первый серьезный трофей, но и добыть путевку в "турне по Европе". И Тарханов молчаливо продемонстрировал расстановку приоритетов, бросив в бой против "Терека" больше, чем наполовину, резервный состав, не включив некоторых лидеров даже в заявку и оставшись в Екатеринбурге готовить остальную команду к битве за Кубок России.
"Урал-2" класснее "Терека"?
Думается, хозяева планировали с первых минут захватить территориальный перевес и организовать давление на в целом не очень опытного и, как предполагалось, немного мандражирующего соперника.
Но куда там! Уральцы сразу же показали, что ничего подобного не будет: уже на 3-й минуте Глушков, дебютировавший в РФПЛ, прорвался слева к лицевой, обыграл двоих оппонентов и неожиданно стрельнул в ближний угол, заставив звенеть штангу!
И вообще практически весь первый тайм гости смотрелись предпочтительнее. Они лучше контролировали мяч, разнообразнее действовали в атаке, весьма надежно оборонялись. Что говорить, если на исходе получаса игрового времени трибуны "Ахмат-Арены" устроили настоящую обструкцию своим любимцам, будучи крайне возмущены тем, что демонстрировали подшефные Рахимова.
Вплоть 33-й минуты у "Терека" был лишь один полумомент, когда Мохаммади получил мяч в зоне левого инсайда и пробивал с острого угла, однако под его удар успел подставить ногу защитник соперника.
"Урал" был острее. Кроме уже описанного шанса Глушкова возможность расстрелять ворота с линии штрафной упустил Серченков, а Дьёмбер с большим трудом в подкате выбил мяч у Коробова, который уже практически остался наедине с Городовым.
И, наконец, перевес "шмелей" обрел материальные очертания. Ломакин в полукружии перед штрафной площадкой накоротке катнул мяч Павлюченко, а тот несильным, но очень точным низовым ударом поразил правую "шестерку". Так Спящий Гигант забил свой третий гол в текущем чемпионате и оборвал молчание, длившееся двенадцать туров.
Более того, уральцы могли и удвоить свой перевес: Павлюченко вывел в зону правого полусреднего Серченкова, а тот пробил чуть мимо ближней "девятки".
Шедевр на фоне серости
Пропустив, "Терек" продолжал действовать, как и раньше – похоже, грозненские футболисты просто не понимали, что происходит и как им быть. В таких ситуациях помочь могут стандарт или индивидуальное мастерство. На сей раз сработало второе.
Мбенге принял мяч, находясь спиной к воротам "Урала" и пребывая в плотном окружении двух оборонцев противника. Сенегальцу хватило двух движений, дабы превратить этот эпизод в голевой. Первым он прокинул мяч мимо Панкова, а вторым с разворота послал его под левую штангу.
Впрочем, на ходе игры это почти никак не сказалось. Подопечные Рахимова, конечно, немного прибавили в движении, однако екатеринбуржцы продолжали спокойно защищаться и позволили хозяевам разве что заработать опасный штрафной, с коего Анхель послал мяч над воротами.
Сенегальский спаситель
Как и говорили представители "Урала", Павлюченко отыграл только один тайм и отправился отдыхать накануне финала Кубка. Как, впрочем, и Кулаков. Произвел замену и явно недовольный происходившим до перерыва наставник "Терека", бросивший в бой Торже.
Нельзя сказать, что рисунок игры как-то сильно изменился, однако грозненцы все-таки стали действовать агрессивнее и активнее. Остроты, правда, у ворот Тимофеева не наблюдалось и близко, а потому трудно судить, чем бы все закончилось, если бы не Мбенге. Аблайе в минувшем туре принес грозненской команде победу над "Рубином", стал он главным героем и на сей раз. Уциев справа хорошо подал во вратарскую, сенегальский форвард вчистую выиграл позиционную борьбу у опекуна и пробил головой в упор. Мяч полетел прямо в голкипера, и тот, наверное, должен был его отбивать, но вместо этого завалился вместе с мячом за линию.
До сегодняшнего дня на счету Мбенге в текущем чемпионате было лишь два точных удара, и за полтора тайма он забил столько же!
Не было бы счастья…
При этом Аблайе, оформляя дубль, получил травму. Однако не успели собравшиеся на трибунах "Ахмат-Арены" болельщики огорчиться, как оказалось, что это было только к лучшему! Вместо Мбенге на поле вышел Садаев, и буквально тут же Иванова внешней стороной стопы вырезал шедевральную передачу на Заура, отправив того на рандеву с Тимофеевым, а Садаев первым же касанием отправил мяч под дальнюю штангу.
Прощание на мажорной ноте
Собственно, на этом поединок можно было и завершать, ибо интрига умерла. Пропустив третий мяч, "шмели" сложили крылышки, и после этого "Терек" принялся делать, что ему хотелось. Да и соперник помогал: Коробов под прессингом Садаева подарил мяч Лебеденко, оставив того наедине с вратарем, а Игорь мощным ударом заставил дебютанта элитного дивизиона капитулировать четвертый раз. Видимо, это окончательно расслабило грозненцев, и те, дабы болельщикам стало совсем весело, позволили Манучаряну из зоны правого инсайда спокойно расстрелять дальний угол. Но от разгромного поражения "Урал" все равно не ушел: еще одна прекрасная передача Иванова, и Мохаммади довел счет до типично хоккейного.
Такой у нас дивный календарь, что за четыре тура до конца первенства "Терек" провел свой последний домашний матч, и финишировать команда Рашида Рахимова будет серией гостевых встреча. Что ж, попрощались грозненские футболисты со своими поклонниками яркой победой.
Ну а про "Урал" вам и самим все ясно. В Екатеринбурге о чемпионате вспомнят не раньше среды, сейчас все помыслы команды Тарханова о другом.
Чемпионат России
26 тур
Терек 5-2 Урал
Голы: Мбенге, 33, 63, Садаев, 67, Лебеденко, 83, Мохаммади, 90+2 - Павлюченко, 21, Манучарян, 87.
"Терек": Городов, Семёнов, Анхель, Дьёмбер (Оздоев, 75), Мохаммади, Уциев, Пирис, Иванов, Лебеденко, Митришев (Торже, 46), Мбенге (Садаев, 66).
"Урал": Тимофеев, Меркулов, Динга, Панков, Ломакин (Юсупов, 68), Серченков, Коробов, Щербаков, Кулаков (Новиков, 46), Глушков, Павлюченко (Манучарян, 46).
Предупреждения: Панков, 36, Щербаков, 56
26 тур
Терек 5-2 Урал
Голы: Мбенге, 33, 63, Садаев, 67, Лебеденко, 83, Мохаммади, 90+2 - Павлюченко, 21, Манучарян, 87.
"Терек": Городов, Семёнов, Анхель, Дьёмбер (Оздоев, 75), Мохаммади, Уциев, Пирис, Иванов, Лебеденко, Митришев (Торже, 46), Мбенге (Садаев, 66).
"Урал": Тимофеев, Меркулов, Динга, Панков, Ломакин (Юсупов, 68), Серченков, Коробов, Щербаков, Кулаков (Новиков, 46), Глушков, Павлюченко (Манучарян, 46).
Предупреждения: Панков, 36, Щербаков, 56
Сергей Янков, Rusfootball.info
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