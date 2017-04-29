Ничего неожиданного: "Терек" разгромил полурезервный "Урал"

Чемпионат России



26 тур



Терек 5-2 Урал



Голы: Мбенге, 33, 63, Садаев, 67, Лебеденко, 83, Мохаммади, 90+2 - Павлюченко, 21, Манучарян, 87.



"Терек": Городов, Семёнов, Анхель, Дьёмбер (Оздоев, 75), Мохаммади, Уциев, Пирис, Иванов, Лебеденко, Митришев (Торже, 46), Мбенге (Садаев, 66).



"Урал": Тимофеев, Меркулов, Динга, Панков, Ломакин (Юсупов, 68), Серченков, Коробов, Щербаков, Кулаков (Новиков, 46), Глушков, Павлюченко (Манучарян, 46).



Предупреждения: Панков, 36, Щербаков, 56 Мбенге, 33, 63, Садаев, 67, Лебеденко, 83, Мохаммади, 90+2 - Павлюченко, 21, Манучарян, 87.Городов, Семёнов, Анхель, Дьёмбер (Оздоев, 75), Мохаммади, Уциев, Пирис, Иванов, Лебеденко, Митришев (Торже, 46), Мбенге (Садаев, 66).Тимофеев, Меркулов, Динга, Панков, Ломакин (Юсупов, 68), Серченков, Коробов, Щербаков, Кулаков (Новиков, 46), Глушков, Павлюченко (Манучарян, 46).Панков, 36, Щербаков, 56

Готовящиеся к финалу Кубка России "шмели" прибыли в Грозный далеко не основным составом, оказали "Тереку" неплохое сопротивление, однако в итоге потерпели крупное поражение.рассказывает о голевом пиршестве в столице Чеченской республики.В последнее время вокруг матчей между "Тереком" и "Уралом" сформировалась плотная атмосфера недоверия, насмешек и сарказма. Вряд ли скоро будут забыты все разборки накануне екатеринбургской встречи минувшего сезона с последующим уходом Виктора Гончаренко с поста главного тренера "шмелей" и выглядевшая, скажем помягче, подозрительно победа (4:1) грозненцев в Столице Урала прошлой осенью, приправленная отставкой Вадима Скрипченко. Правда, касалось все это поединков именно в Екатеринбурге, но от шлейфа-то, тянущегося за командами, никуда не деться.Впрочем, ждать чего-то такого от отчетной схватки на "Ахмат-Арене" вряд ли стоило, ибо тому никак не способствовала турнирная ситуация.Для "Терека" сезон уже, по большому счету, закончен. Конечно, победа в Казани возродила какие-то искорки надежды в душах поклонников чеченского клуба, но отыграть у "Краснодара" восемь очков за пять туров (а только в таком случае грозненцы могут рассчитывать на попадание в Лигу Европы) – задача практически невыполнимая. Тем более что между "быками" и подопечными Рашида Рахимова находится еще и "Ростов", который также свои позиции сдавать отнюдь не собирается. Понятно, что сегодня "Терек" настраивался только на победу, однако вряд ли можно было говорить о том, что она требовалась хозяевам кровь из носу."Уралу" же нынче и вовсе не до Премьер-лиги. У подшефных Александра Тарханова имеется солидный отрыв от зоны плей-офф, так что стыковые матчи грозят "шмелям" разве что при каком-то совсем уж неудачном раскладе. Зато в следующий вторник екатеринбургская команда проведет едва ли не главный матч в своей истории – финал Кубка против "Локомотива". Там у нее будет шанс не только завоевать первый серьезный трофей, но и добыть путевку в "турне по Европе". И Тарханов молчаливо продемонстрировал расстановку приоритетов, бросив в бой против "Терека" больше, чем наполовину, резервный состав, не включив некоторых лидеров даже в заявку и оставшись в Екатеринбурге готовить остальную команду к битве за Кубок России.Думается, хозяева планировали с первых минут захватить территориальный перевес и организовать давление на в целом не очень опытного и, как предполагалось, немного мандражирующего соперника.Но куда там! Уральцы сразу же показали, что ничего подобного не будет: уже на 3-й минуте Глушков, дебютировавший в РФПЛ, прорвался слева к лицевой, обыграл двоих оппонентов и неожиданно стрельнул в ближний угол, заставив звенеть штангу!И вообще практически весь первый тайм гости смотрелись предпочтительнее. Они лучше контролировали мяч, разнообразнее действовали в атаке, весьма надежно оборонялись. Что говорить, если на исходе получаса игрового времени трибуны "Ахмат-Арены" устроили настоящую обструкцию своим любимцам, будучи крайне возмущены тем, что демонстрировали подшефные Рахимова.Вплоть 33-й минуты у "Терека" был лишь один полумомент, когда Мохаммади получил мяч в зоне левого инсайда и пробивал с острого угла, однако под его удар успел подставить ногу защитник соперника."Урал" был острее. Кроме уже описанного шанса Глушкова возможность расстрелять ворота с линии штрафной упустил Серченков, а Дьёмбер с большим трудом в подкате выбил мяч у Коробова, который уже практически остался наедине с Городовым.И, наконец, перевес "шмелей" обрел материальные очертания. Ломакин в полукружии перед штрафной площадкой накоротке катнул мяч Павлюченко, а тот несильным, но очень точным низовым ударом поразил правую "шестерку". Так Спящий Гигант забил свой третий гол в текущем чемпионате и оборвал молчание, длившееся двенадцать туров.Более того, уральцы могли и удвоить свой перевес: Павлюченко вывел в зону правого полусреднего Серченкова, а тот пробил чуть мимо ближней "девятки".Пропустив, "Терек" продолжал действовать, как и раньше – похоже, грозненские футболисты просто не понимали, что происходит и как им быть. В таких ситуациях помочь могут стандарт или индивидуальное мастерство. На сей раз сработало второе.Мбенге принял мяч, находясь спиной к воротам "Урала" и пребывая в плотном окружении двух оборонцев противника. Сенегальцу хватило двух движений, дабы превратить этот эпизод в голевой. Первым он прокинул мяч мимо Панкова, а вторым с разворота послал его под левую штангу.Впрочем, на ходе игры это почти никак не сказалось. Подопечные Рахимова, конечно, немного прибавили в движении, однако екатеринбуржцы продолжали спокойно защищаться и позволили хозяевам разве что заработать опасный штрафной, с коего Анхель послал мяч над воротами.Как и говорили представители "Урала", Павлюченко отыграл только один тайм и отправился отдыхать накануне финала Кубка. Как, впрочем, и Кулаков. Произвел замену и явно недовольный происходившим до перерыва наставник "Терека", бросивший в бой Торже.Нельзя сказать, что рисунок игры как-то сильно изменился, однако грозненцы все-таки стали действовать агрессивнее и активнее. Остроты, правда, у ворот Тимофеева не наблюдалось и близко, а потому трудно судить, чем бы все закончилось, если бы не Мбенге. Аблайе в минувшем туре принес грозненской команде победу над "Рубином", стал он главным героем и на сей раз. Уциев справа хорошо подал во вратарскую, сенегальский форвард вчистую выиграл позиционную борьбу у опекуна и пробил головой в упор. Мяч полетел прямо в голкипера, и тот, наверное, должен был его отбивать, но вместо этого завалился вместе с мячом за линию.До сегодняшнего дня на счету Мбенге в текущем чемпионате было лишь два точных удара, и за полтора тайма он забил столько же!При этом Аблайе, оформляя дубль, получил травму. Однако не успели собравшиеся на трибунах "Ахмат-Арены" болельщики огорчиться, как оказалось, что это было только к лучшему! Вместо Мбенге на поле вышел Садаев, и буквально тут же Иванова внешней стороной стопы вырезал шедевральную передачу на Заура, отправив того на рандеву с Тимофеевым, а Садаев первым же касанием отправил мяч под дальнюю штангу.Собственно, на этом поединок можно было и завершать, ибо интрига умерла. Пропустив третий мяч, "шмели" сложили крылышки, и после этого "Терек" принялся делать, что ему хотелось. Да и соперник помогал: Коробов под прессингом Садаева подарил мяч Лебеденко, оставив того наедине с вратарем, а Игорь мощным ударом заставил дебютанта элитного дивизиона капитулировать четвертый раз. Видимо, это окончательно расслабило грозненцев, и те, дабы болельщикам стало совсем весело, позволили Манучаряну из зоны правого инсайда спокойно расстрелять дальний угол. Но от разгромного поражения "Урал" все равно не ушел: еще одна прекрасная передача Иванова, и Мохаммади довел счет до типично хоккейного.Такой у нас дивный календарь, что за четыре тура до конца первенства "Терек" провел свой последний домашний матч, и финишировать команда Рашида Рахимова будет серией гостевых встреча. Что ж, попрощались грозненские футболисты со своими поклонниками яркой победой.Ну а про "Урал" вам и самим все ясно. В Екатеринбурге о чемпионате вспомнят не раньше среды, сейчас все помыслы команды Тарханова о другом.