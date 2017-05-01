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Валерий Петраков: многих зенитовцев наша молодежь видела только по телевизору

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков в преддверии матча с "Зенитом" поделился мнением о питерской команде.

"Мы понимаем, что наш сегодняшний соперник выше нас по всем компонентам и имеет больше шансов одержать победу. Нам нужно просто стараться, выходить и играть.

Больше думаю не о чьих-то судьбах, которыми можно вершить, а о своей команде. Хочется, чтобы она провела достойный матч, за который не стыдно будет посмотреть в глаза болельщикам.

Будет ли встреча особенной? Для молодых ребят — вполне возможно. Все-таки многих зенитовцев они видели только по телевизору. Теперь же придется играть. Будут лишние эмоции, желание и самоотдача. На это и надеюсь.

А для меня же это обычный матч. Хоть и понимаю, что играем с одним из лидеров российского футбола", - цитирует Петракова "Спорт уик-энд".
Теги: Петраков Томь Зенит
Сегодня, 10:59
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3
(0)
№3 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 11:39) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
zenit47,
шоу уродов это нынешний зенит.Что по составу,что тренер...клоуны
Регистрация: 3.11.2016
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 11:26) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
ничего.сегодня ребята увидят эти недоразумения.сделают с ними селфи,как с горными козлами в зоопарке,поздравят шлюбу с шансом на квалификацию лч,главному их тренеру торжественно вручат платок,в общем познакомятся поближе


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 11:19) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
если сейчас Томь еще и дернет Зенит, то этот сезон можно смело окрестить шоу уродов!Спартак чемпион, Томь рвет Зенит. позор
Регистрация: 17.05.2013
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