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Кевин Кураньи: русские добродушные, жесткие и прямолинейные
Экс-нападающий сборной Германии Кевин Кураньи, выступавший за московское "Динамо". поделился впечатлениями о России.
"Когда только переехал в Москву, думал, что русские закрытые и напряжённые. Впечатление оказалось ошибочным. Стоит плотно пообщаться с человеком — и он по-настоящему раскрывается, становясь самым дружелюбным и открытым на свете.
Теперь каждый раз, когда встречаю русского, мы почти тут же находим общий язык. Русский человек – добродушный, жёсткий и прямолинейный. Он не будет ходить вокруг да около, а сразу скажет тебе в лицо всё, что думает.
Просто обожаю бефстроганов и пирожки, но борщ – вне конкуренции, в Германии я очень по нему скучаю. В центре Москвы, на набережной, есть один ресторан – посреди зала настоящий крестьянский двор: коровы, куры, кролики. Там готовят самый вкусный борщ, который я пробовал", - цитирует Кураньи официальный сайт ФИФА.
"Когда только переехал в Москву, думал, что русские закрытые и напряжённые. Впечатление оказалось ошибочным. Стоит плотно пообщаться с человеком — и он по-настоящему раскрывается, становясь самым дружелюбным и открытым на свете.
Теперь каждый раз, когда встречаю русского, мы почти тут же находим общий язык. Русский человек – добродушный, жёсткий и прямолинейный. Он не будет ходить вокруг да около, а сразу скажет тебе в лицо всё, что думает.
Просто обожаю бефстроганов и пирожки, но борщ – вне конкуренции, в Германии я очень по нему скучаю. В центре Москвы, на набережной, есть один ресторан – посреди зала настоящий крестьянский двор: коровы, куры, кролики. Там готовят самый вкусный борщ, который я пробовал", - цитирует Кураньи официальный сайт ФИФА.
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