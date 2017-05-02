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Джорджо Кьеллини: я с интересом слежу за результатами "Монако" уже несколько месяцев
Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини сообщил, что туринцы с самого начала сезона отдавали приоритет Лиге чемпионов. В полуфинале турнира "Ювентус" сыграет с "Монако".
"Личный аспект для меня не слишком важен. Играть в решающих матчах — огромное удовольствие для любого футболиста, но я ставлю команду на первое место. Если мы пройдём "Монако", то, надеюсь, у "Юве" будет другой финал — не такой, как был в Берлине, когда мы играли против "Барселоны".
Лига чемпионов была нашей главной целью с самого начала сезона. Но до того, как начать думать о финале, нам нужно сосредоточиться на двух встречах с монегасками. Эти матчи будут трудными. Я слежу за результатами "Монако" с большим интересом уже несколько месяцев и заметил, что они никогда не сдаются. "Монако" выдает шикарный сезон в Лиге 1, очень много забивает и отлично показывает себя в ЛЧ", — цитирует Кьеллини France Football.
"Личный аспект для меня не слишком важен. Играть в решающих матчах — огромное удовольствие для любого футболиста, но я ставлю команду на первое место. Если мы пройдём "Монако", то, надеюсь, у "Юве" будет другой финал — не такой, как был в Берлине, когда мы играли против "Барселоны".
Лига чемпионов была нашей главной целью с самого начала сезона. Но до того, как начать думать о финале, нам нужно сосредоточиться на двух встречах с монегасками. Эти матчи будут трудными. Я слежу за результатами "Монако" с большим интересом уже несколько месяцев и заметил, что они никогда не сдаются. "Монако" выдает шикарный сезон в Лиге 1, очень много забивает и отлично показывает себя в ЛЧ", — цитирует Кьеллини France Football.
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