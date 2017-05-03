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Егор Титов: мы пытались построить такой же "Спартак", но не хватило доверия

Бывший тренер "Спартака" Егор Титов рассказал, что не получилось у тренерского штаба Дмитрия Аленичева у руля красно-белых.

"Год в "Спартаке" надо сразу умножать на пять. Работать в "Спартаке" нереально сложно. Даже помощником. Это огромная ответственность. Сейчас понимаю, что это был бесценный опыт. И я благодарен за него. Не хватило доверия со стороны руководства. Не было команды.

Каррера в этом плане - молодец, у него получилось. Мы заложили фундамент. Думаю, есть в нынешнем "Спартаке" и плоды нашей работы. И я рад, что "Спартак" сейчас впереди всех. Я рос и вырос в этом клубе. Для меня "Спартак" – это всё.

То, что сегодня происходит в "Спартаке", - это мы потихоньку и пытались построить. Увы, нас там уже нет. Сегодня есть команда. Есть общение, дружба, все ребята вместе. Один за всех - и все за одного. Мы это пытались сделать, но не хватило времени. Нужно как минимум два сезона", - сказал Титов в беседе с теннисисткой Ксенией Первак.

Чемпионат
Теги: Титов Спартак
Сегодня, 10:12
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43
(5)
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№43 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 12:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
По площади Пикадилли
Я шла, ускоряя шаг...
Когда меня вы любили -
Я делала всё не так... (с)


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№42 Написал: Батька (Сегодня, 12:44) #
  • 0
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online

Цитата: Sergey Nasirov_2
Не хватило опыта наверно! Почему каррере хватило,а вам нет!

У Карреры до Спартака было 5 лет в Ювентусе (помощником) + 2 года в сборной Италии + 20 с лихуем лет играл в Италии знает тренировки, мотивацию и так далее, всю кухню в общем прошел !

А у Титова что - 0? у Аленя что ? 2 года в Арсенале Тульском в ФНЛ и вылет из ПЛ? я вообще не понял за какие заслуги их пригласили!
Регистрация: 9.09.2016
№41 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 12:41) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
примазываются к победе)) Смешные
Регистрация: 10.09.2012
№40 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 12:30) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Не хватило силы воли признаться себе, что не тянете Спартак.
Регистрация: 11.06.2016
№39 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 12:29) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Егорушка,а может хватит уже про все эти багажи,чемоданы,баулы,которые вы с Аленем оставили при уходе из Спартака?Спартак совсем другой и при вас он так не играл никогда!
Регистрация: 2.04.2012
№38 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:25) #
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Болеет за:
«Зенит»
потому как тренером нужно быть, а не демагогом


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№37 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 12:19) #
  • +2
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Не хватило опыта наверно! Почему каррере хватило,а вам нет!
Регистрация: 27.07.2016
№36 Написал: perekos Самара (Сегодня, 12:18) #
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Егорка поработай пердиве лет 5 накопи опыт а уж потом...
с Тиши бери пример wink
Регистрация: 10.08.2012
№35 Написал: Блаженный Ташкент (Сегодня, 12:11) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dimon_1973
А мне больше всего вот это понравилось:
сказал Титов в беседе с теннисисткой Ксенией Первак.smile

Напоминает сцену из к/ф "Иван Васильевич меняет профессию", когда Шпак в конце уже служебной собаке втирает: "3 пиджака замшевых, 3 портсигара отечественных..."
Регистрация: 18.04.2010
№34 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 12:09) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Не хватило доверия со стороны руководства...
Мы это пытались сделать, но не хватило времени.

Тьфу!... чесслово, противно это читать!... ума вам не хватило, знаний ни в тренерской области, ни в области психологии. есть Тренер а есть недотренеры.
А сейчас вам, самое главное, не хватает совести и того же самого ума признать, что выше головы не прыгнешь. и, сколько угодно можно рассуждать о багажах и фундаментах, но из своих штанов не выпрыгнуть. мы год наблюдали при вас полный развал команды, падение авторитетов и окончательную деградацию на поле. как вспомню в каждом интервью Аленя: мой Спартак, моя команда, мои игроки, моя тактика... тьфу, тошнить начинает!.. вместо Духа Спартака от вас до сих пор тянет душком обидок. обиженки-недоумки.
Лучше б вы навсегда остались легендами-игроками, чем сейчас окончательно все уважение похерили к себе..((


--------------------
Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№33 Написал: EMDM (Сегодня, 11:56) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: GS
Опыта и доверия набирается Тихонов. Поработал помощником у нескольких ГТ, сейчас вытащил Енисей на уровень стыков в ФНЛ.

Эм... а Димон типо не работал в Арсенале? и не вытащил его сначала в ФНЛ, потом в ПЛ ?
Какие-то двойные стандарты...
Регистрация: 24.04.2008
№32 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:45) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: tar-tas
Разница между вами, ребята, и Каррерой в том, что он человек-эпидемия, человек-зараза, заражающий бациллами бешенного желания доказывать прежде всего себе чего ты стоишь - как он сам доказывает это себе - так и каждого своего игрока и всю команду.

Человек-максима! Человек-вулкан! Зерно, таящее гремучий потенциал, упавшее в идеальную почву после долгого бесплодного ожидания.

Человек, который не любит ждать и делать потихоньку.Ему подавай всё и сразу! Здесь и сейчас! Мне кажется, (пардон, конечно,) когда он трахается - дом ходуном ходит.

Отлично сказано!
Регистрация: 6.08.2008
№31 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 11:45) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
А мне больше всего вот это понравилось:
сказал Титов в беседе с теннисисткой Ксенией Первак.

smile
Регистрация: 8.02.2011
№30 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 11:43) #
  • +4
  •  (12)

Разница между вами, ребята, и Каррерой в том, что он человек-эпидемия, человек-зараза, заражающий бациллами бешеного желания доказывать прежде всего себе чего ты стоишь - как он сам доказывает это себе - так и каждого своего игрока и всю команду.

Человек-максима! Человек-вулкан! Зерно, таящее гремучий потенциал, упавшее в идеальную почву после долгого бесплодного ожидания.

Человек, который не любит ждать и делать потихоньку.Ему подавай всё и сразу! Здесь и сейчас! Мне кажется, (пардон, конечно,) когда он трахается - дом ходуном ходит.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№29 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:42) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Campos
Аленичев с Арсеналом прошёл все ступеньки от Любительской футбольной лиги до Премьер-Лиги. ЛФЛ-ПФЛ-ФНЛ-РФПЛ

К сожалению (и для Аленя, и для болел Спартака) из него "второй Романцев" не получился.
Пусть проходит все ступеньки в обратную сторону.
Если захочет.
Регистрация: 6.08.2008
№28 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 11:41) #
  • 0
  •  (4)

Рос,вырос и наркоманом там же стал. Хоризму Карреры с твоей даже сравнивать нельзя. Он весь в игре,а ваша троица все время задницей лавку терла.
Регистрация: 26.08.2010
№27 Написал: Campos Москва (Сегодня, 11:38) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mustang
пусть сначало наберутся опыта в фнл а потом уже за спартак берутся
у аленя не вышло с арсеналом а его какого хрена поставили в спартак.что получилось мы все знаем


Погоди, Аленичев с Арсеналом прошёл все ступеньки от Любительской футбольной лиги до Премьер-Лиги. ЛФЛ-ПФЛ-ФНЛ-РФПЛ
Регистрация: 26.12.2008
№26 Написал: Sergeevich (Сегодня, 11:38) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: mustang
пусть сначало наберутся опыта в фнл а потом уже за спартак берутся
у аленя не вышло с арсеналом а его какого хрена поставили в спартак. что получилось мы все знаем

Валера уже набрался опыта - возьмите для начала его)

Чего это с Арсеналом не вышло? Не так все плохо было)

А что получилось с аленем? Он как мы видим "организовал фундамент" вашей нынешней победы wink
Регистрация: 26.09.2015
№25 Написал: mustang (Сегодня, 11:16) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zzzz
Надо срочно вернуть этих обратно. Дайте своим ребятам поработать!

пусть сначало наберутся опыта в фнл а потом уже за спартак берутся
у аленя не вышло с арсеналом а его какого хрена поставили в спартак.что получилось мы все знаем
Регистрация: 23.12.2015
№24 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:11) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: SP-M
иди к Конте помощником лет на 5-6.

Ага-ага!
Прямо Конте его ждёт с распростёртыми объятиями! joy
Регистрация: 6.08.2008
№23 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:09) #
  • +4
  •  (6)

Цитата: EMDM
опыта у Димона не много и ему нужно больше времени и доверия...

Опыта и доверия набирается Тихонов. Поработал помощником у нескольких ГТ, сейчас вытащил Енисей на уровень стыков в ФНЛ.

Вряд ли болелам ЦСКА понравилось бы, если б Игнаша поставили ГТ и тот опустил бы ЦСКА на 6-е место.
Регистрация: 22.09.2009
№22 Написал: SP-M (Сегодня, 11:08) #
  • +3
  •  (9)

егор. хватит уже причислять себе не свои заслуги. ну не ваша заслуга и фундамент то не ваш .игроки были эти же и до вас. просто нет у тебя тренерского таланта. иди к Конте помощником лет на 5-6. и паспорт на итальянский смени.
Регистрация: 10.02.2017
№21 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:05) #
  • +6
  •  (8)

Цитата: zzzz
Надо срочно вернуть этих обратно. Дайте своим ребятам поработать!

Пусть ждут, когда на "Открытие-Арене" должности экскурсоводов освободятся: будут водить экскурсии в Зал футбольной Славы.
Регистрация: 6.08.2008
№20 Написал: zzzz (Сегодня, 10:57) #
  • -2
  •  (6)

Надо срочно вернуть этих обратно. Дайте своим ребятам поработать!
Регистрация: 15.03.2017
№19 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 10:50) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Campos
Аленичев и его штаб тоже заслуживает быть отмеченным:
- Летняя предсезонка была их
- Приглашение Карреры было оформлено при них
- Приглашение одних из главных творцов нынешнего успеха - Фернандо, Зобнина, Ещёнко, Зе Луиша (на год раньше)
- Введение Кутепова в основной состав (стал одним из лучших защитников в осенней части чемпионата по показателям)

Грацио Каррере, это в первую очередь его Достижение, но и Спасибо Аленичеву и Ко!


И ещё Аленичев начал убирать из команды балласт (Паршивлюк, Макеев, К. Комбаров, Гранат)
Регистрация: 14.04.2008
№18 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 10:50) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
..знаний Вам не хватило.....все в дыр-дыры гоняли....всё колесо изобретали..
Регистрация: 6.09.2013
№17 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 10:49) #
  • +8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Так и вспоминаю прошлый сезон - сидящего на тренерской скамейке Титова с глупой улыбкой на лице и полным равнодушием к тому, что происходит на поле.
Уж как он старался...
Регистрация: 14.04.2008
№16 Написал: Sergeevich (Сегодня, 10:49) #
  • +5
  •  (7)

Цитата: Батька
Цитата: Sergeevich
Каррера меньше чем за сезон справился.

он на их багаже )) на фундаменте от Титова )) на эмоциях от смены тренера)

Ага, они до сих пор в шоке от смены тренера)))
Регистрация: 26.09.2015
№15 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 10:48) #
  • +7
  •  (11)

Цитата: Campos
но и Спасибо Аленичеву и Ко!

За то, что ушли.
Регистрация: 6.08.2008
№14 Написал: Realist2000 (Сегодня, 10:47) #
  • +7
  •  (9)

Концовки матчей выигрывает не фундамент,а в прошлом году концовки проигрывались.
Регистрация: 20.03.2017
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