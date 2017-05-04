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Вице-губернатор: подготовка стадиона "Фишт" к финалу Кубка России была проведена на высочайшем уровне
Подготовка стадиона "Фишт" в Сочи к финальному матчу Кубка России между "Локомотивом" и "Уралом" была осуществлена на высочайшем уровне, заявил вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда.
"По оценкам игроков и главных тренеров команд, подготовка стадиона "Фишт" к финальному матчу Кубка России была осуществлена на высочайшем уровне: состояние поля и спортивной зоны соответствует абсолютно всем требованиям, оборудование и инженерные системы отработали без сбоев.
Также нами были выполнены требования ФИФА к проведению тестовых матчей в части наполняемости стадиона - игру посетили 23 тысячи болельщиков", - приводит слова Долуды "Р-Спорт".
По словам вице-губернатора, охрана общественного порядка во время встречи "была организована в соответствии с требованиями РФС".
"Сам матч, безусловно, понравился, однако всем еще раз нужно подумать над поведением фанатов и болельщиков на этой игре. В ряде случаев оно граничило с агрессивностью. Это недопустимо.
Надо очень серьезно ставить заслон тем людям, которые приезжают не любоваться красивой игрой, а нарушать общественный порядок: ломают сиденья, пытаются прорваться на поле. Это уж точно не красит футбол.
И, конечно, на поле хочется видеть игроков, а не "боксеров", как случилось в матче между "Локомотивом" и "Уралом", когда за драку были удалены 4 игрока. Безусловно, это внесло в игру определенную долю негатива", - резюмировал Долуда.
"По оценкам игроков и главных тренеров команд, подготовка стадиона "Фишт" к финальному матчу Кубка России была осуществлена на высочайшем уровне: состояние поля и спортивной зоны соответствует абсолютно всем требованиям, оборудование и инженерные системы отработали без сбоев.
Также нами были выполнены требования ФИФА к проведению тестовых матчей в части наполняемости стадиона - игру посетили 23 тысячи болельщиков", - приводит слова Долуды "Р-Спорт".
По словам вице-губернатора, охрана общественного порядка во время встречи "была организована в соответствии с требованиями РФС".
"Сам матч, безусловно, понравился, однако всем еще раз нужно подумать над поведением фанатов и болельщиков на этой игре. В ряде случаев оно граничило с агрессивностью. Это недопустимо.
Надо очень серьезно ставить заслон тем людям, которые приезжают не любоваться красивой игрой, а нарушать общественный порядок: ломают сиденья, пытаются прорваться на поле. Это уж точно не красит футбол.
И, конечно, на поле хочется видеть игроков, а не "боксеров", как случилось в матче между "Локомотивом" и "Уралом", когда за драку были удалены 4 игрока. Безусловно, это внесло в игру определенную долю негатива", - резюмировал Долуда.
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