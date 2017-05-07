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Массимилиано Аллегри: "Ювентус" порой слишком торопился, нужно было быть терпеливее

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мнением о матче с "Торино" в рамках 35-го тура чемпионата Италии.

"Мы хорошо сыграли сегодня. Но "Ювентус" порой слишком торопился. Нужно было быть терпеливее. Когда вы торопитесь, то совершаете ошибки. Нам нужно сохранять спокойствие. В первом тайме особенно казалось, что мы пытаемся играть слишком быстро. Нужно принять тот факт, что иногда мы должны выжидать. В футболе нельзя всегда забивать", - цитирует Аллегри пресс-служба туринского клуба.
Теги: Аллегри Ювентус Торино
Сегодня, 11:18
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№1 Написал: avnik море (Сегодня, 11:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Каррере эти слова в уши. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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