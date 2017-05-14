Рашид Рахимов: из-за пижонских эпизодов сами принесли себе тяжёлую концовку

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов в эфире телеканала "Наш Футбол" прокомментировал победу в матче 28-го тура чемпионата России над "Томью" (2:1).



"Всем было сложно сегодня. Не ждали легкой игры. Понимали, что надо будет вскрывать оборону. Из-за пижонских эпизодов сами принесли себе тяжёлую концовку. Самые тяжелые команды – те, которые ничего не решают. Будем двигаться дальше, есть два дня, чтобы восстановиться", - сказал Рахимов .