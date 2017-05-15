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Гендиректор "Динамо": у Погребняка есть хороший вариант в Австралии, но он не рвется уходить

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьёв рассказал, что нападающий Павел Погребняк имеет хорошее предложение от австралийской команды, но не хочет уходить.

"Мы активно ищем клуб Павлу, предлагаем варианты. К сожалению, он не очень хочет найти взаимовыгодный компромисс - этот город далеко находится, тут не много платят, ещё определённые условия. Но в данный момент это не его проблемы, а наши.

У него ещё год действует контракт с "Динамо", но Павел особо никуда не рвётся. Есть очень хороший вариант с австралийским клубом, но Погребняк отказывается. Хотя финансовые условия практически сопоставимы с тем, что он получает в "Динамо". При его игровой практике этот вариант был бы идеальным и для нас, и для самого нападающего.

Что касается Дьякова, если мы не найдём ему достойной команды в ближайшее время, то мы с ним можем расторгнуть контракт в одностороннем порядке. С его сегодняшним отношением к футболу он никому уже не будет нужен.

Виталий, видимо, забыл, где он находится. Не вижу смысла держать его в команде просто так. При этом есть ещё ряд игроков, с которыми мы можем поступить аналогичным образом", - цитирует Муравьёва ТАСС.
Теги: Динамо Погребняк
Сегодня, 11:25
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№11 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 12:32) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Гендиректор "Динамо";
"Мы активно ищем клуб Павлу, предлагаем варианты. К сожалению, он не очень хочет найти взаимовыгодный компромисс
smile Ищите не ищите,но Погребняк не очень похож на идиота,чтобы соскакивать с такого контракта. Благодаря Кобелеву и своим агентам досидит до окончания контракта и на заслуженный отдых. smile
Регистрация: 20.02.2013
№10 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 12:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
бородач,
Ну да. А в Динамо привезли португальцев на оплачиваемый отдых. smile
Регистрация: 8.09.2012
№9 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 12:09) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Вот нужно в контракт вписывать и агента и всех лиц которые рекомендуют игрока и тогда пусть все вместе и отвечают, помню была статья в по моему в СС как в 90х в Спартак привозили из Бразилии игроков,которые по мячу попадали через раз и на этом делали деньги ..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№8 Написал: anonymous (Сегодня, 12:05) #
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ну что за бред? какая Австралия? там играть заставять... сиди спокойно на жопе и радуйся жизни
Регистрация: 8.01.2017
№7 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 12:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Смотрите, Динамо, прокидаетесь.
Регистрация: 8.09.2012
№6 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:00) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Что-то не совсем понятно мне. То есть с Дьяковым в легкую разорвем контракт, а с этим увольнем нельзя? Неужели у Паши лярдовая неустойка? smile


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:54) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ну что ж..
Скакали под дудку агентов, подсовывавших вам невозможные в нормальной жизни контракты для этих псевдозвёзд?
Любое их требование выполняли? На все условия, что вам диктовали агенты, вы соглашались? Всё вы подписывали?

Вот и жрите теперь полной мерой...

Погребняк, сидящий в Динамо на жопе ровно , с удовольствием и не желающий оттуда никуда уходить,- эталоный пример сгнившей от собственного окуения футбольной агентской системы..Её выкидыш и её последствия..

Погребняк- трутень, порождение системы, которая наплодила миллиардеров - футболистов, скорее, даже и не спортсменов уже, а шоуменов.

Причём, неприкасаемых.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№4 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 11:46) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хотя финансовые условия практически сопоставимы с тем, что он получает в "Динамо".
Где Москва,а где Австралия.Погребняк нашел золотую жилу и доит ее.Где он еще будет получать столько,при чем сидя на лавке.
Регистрация: 8.05.2017
№3 Написал: Саня1589 (Сегодня, 11:44) #
  • +3
  •  (5)

к сожалению в динамо, да и много где часто встречаются футболисты, которые подписали контакт и "жизнь удалась"... главное его отработать, а дальше все ок...
Регистрация: 27.01.2017
№2 Написал: Николаич Московская обл (Сегодня, 11:36) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
уйдет он!!!!! смешно даже!!!
но лучше в Антарктиду к пингвинам, тем более от Австралии туда почти "рукой подать" smile


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"советую не советую давать советы" цитата Новик FCDIN.COM
Регистрация: 12.03.2010
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:27) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Сибирь»
По - это не футболист, это кусок дерева от макушки до пят.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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