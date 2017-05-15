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Станислав Черчесов назвал 30 игроков, которые будут готовиться к Кубку конфедераций

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал расширенный состав команды для подготовки команды к Кубку конфедераций-2017. Сбор пройдет с 17 июня по 2 июля в России.

В списке значатся 30 футболистов.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов («Уфа»), Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунёв («Зенит»).

Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия (Спартак»), Руслан Камболов («Рубин»), Фёдор Кудряшов («Ростов»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Андрей Семёнов («Терек»), Роман Шишкин («Краснодар»).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков («Спартак»), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»), Юрий Жирков («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Александр Самедов («Спартак»), Игорь Смольников («Зенит»), Дмитрий Тарасов («Локомотив»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Нападающие: Александр Бухаров («Ростов»), Артём Дзюба («Зенит»), Максим Канунников («Рубин»), Дмитрий Полоз («Ростов»), Фёдор Смолов («Краснодар»).

После заключительного тура РФПЛ будет определён список игроков для работы на учебно-тренировочном сборе в Австрии, окончательная заявка национальной сборной на Кубок конфедераций должна быть обнародована не позднее 7 июня.

Подопечные Станислава Черчесова соберутся в Москве 25 мая, с 26 мая по 3 июня сборная России проведёт учебно-тренировочный сбор в Австрии. 5 июня в Будапеште пройдёт контрольный матч с Венгрией, 9 июня – в Москве с Чили.

РФС
Теги: Сборная России
Сегодня, 12:34
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№1 Написал: нетрал (Сегодня, 12:37) #
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как андронов про какошку....вкладышь от жевачки...
Регистрация: 26.04.2017
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