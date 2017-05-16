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Леонид Федун: дойти до полуфинала Лиги чемпионов - это пик для "Спартака"

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о своей мечте и о том, сколько красно-белые зарабатывают на домашних матчах.

– Как можно охарактеризовать одним словом решение заменить Дмитрия Аленичева на "тёмную лошадку" Массимо Карреру в самом начале сезона?

– Тяжело.

– Не было ли мыслей в тот момент вернуть Олега Романцева?

– Нет. Олег Иванович – легенда и звезда "Спартака". Он сделал многое для того, чтобы команда стала лидером не только российского, но и советского футбола. Но Романцев сам неоднократно говорил, что исчерпал себя как тренер.

– Если Широков и Дзюба изъявят желание вернуться в команду: Артем в качестве игрока, Роман – в роли скаута или ассистента главного тренера, вы дадите своё согласие?

– История взаимоотношений Широкова со "Спартаком" совсем небольшая. А что касается Дзюбы, то я уже говорил – в этом мире никогда нельзя ни от чего зарекаться. По-прежнему считаю Артёма лучшим российским нападающим.

– Все волнуются, что Квинси Промес покинет "Спартак". Пока говорить о будущем голландца рано, но можете поделиться, сколько предложений о его покупке пришло в клуб по ходу сезона?

– Зная финансовые возможности клубов АПЛ, загадывать наперёд ничего нельзя. О чём говорить, если у них вылетающие из элиты команды имеют бюджеты больше, чем у "Спартака"? Насколько я знаю Антона, он никуда не хочет уходить и полон амбиций проявить себя в Лиге чемпионов. По крайней мере, этот год он проведёт с нами.

– Сейчас не жалеете, что построили стадион, который вмещает всего 45 тысяч?

– Если понадобится, можем увеличить её ещё на пять тысяч, но пока таких планов нет. В этом сезоне средняя заполняемость – 32-33 тысячи зрителей. В прошлом было 26. Когда дойдём до 40, тогда и подумаем о расширении.

– У "Спартака" огромная армия болельщиков. Насколько хорошо, на ваш экономический взгляд, клуб пользуется этим и монетизирует популярность?

– Лучше всех. В среднем каждый матч приносит нам от 30 миллионов рублей. Столько собирает вся остальная премьер-лига вместе взятая.

– Вы мечтали сделать "Спартак" чемпионом. Это произошло. Чего хотите теперь?

– Выиграть Лигу чемпионов нереально, но при большой доле везения можно дойти до полуфинала. Пожалуй, на сегодняшний день это пик, на который "Спартак" в нынешних финансовых реалиях может рассчитывать. А о новой мечте пока говорить не хочу, так как озвученная мечта быстро превращается в планы, - передает слова Федуна RT.
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 10:45
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№50 Написал: art83 (Сегодня, 13:32) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Дойти до полуфинала joy Вы из группы то не выйдете joy Ну насмешил joy
Регистрация: 17.09.2010
№49 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mongolor
Кукундер улетел на радостях....

от того что вы хотя бы в ле со своей чемпионской игрой попадете?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№48 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 13:22) #
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online

С нынешним составом третье место в группе потолок.
Надежда на тренерский гений)
Регистрация: 21.12.2016
№47 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 13:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
денег-то может и вагон, но есть fair play, который не даст развернуться.

Эта проблема № 1 Спартака,Зенита и Краснодара
Регистрация: 2.02.2012
№46 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:05) #
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online

Цитата: maradona72
Цитата: syamtomov
Откуда у "Зенита" 15 миллионов болел???

Миллер сказал.

Так и нужно было МЫСЛЬ ЗАКОНЧИТЬ, или, там, кавычки поставить, а то я прямо в каком-то недоумении. flushed
Регистрация: 6.08.2008
№45 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 13:05) #
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online

Я столько словоблудия от него за все 16 лет не слышал (не видел).... Чего так понесло....
Регистрация: 5.02.2017
№44 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:04) #
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online

Цитата: syamtomov
Откуда у "Зенита" 15 миллионов болел???

Миллер сказал.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№43 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:03) #
  • 0
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online

Цитата: SPV
и 15 милл. болел

Откуда у "Зенита" 15 миллионов болел??? flushed
Регистрация: 6.08.2008
№42 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 13:01) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mongolor
Кукундер улетел на радостях....



У Миллера, который бредил про самый популярный клуб и 15 милл. болел
Регистрация: 2.02.2012
№41 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:00) #
  • +2
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online

Бомжеконские ФАНЫ всё никак не успокоятся: по нашим веткам бегают и *рут! laughing
Регистрация: 6.08.2008
№40 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 12:50) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Кукундер улетел на радостях....
Регистрация: 24.04.2009
№39 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 12:42) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Им ещё надо визжать от радости, что по новым правилам УЕФА они не по заслугам - в первой корзине пришвартовались))


А вы значит в последний раз там по заслугам очутились??? По каким то другим критериям пробивались??? laughing
Регистрация: 2.02.2012
№38 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 12:40) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Леня никак банку из Миллерово не допьет... laughing
Регистрация: 24.10.2007
№37 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:36) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Наше имя Спартак, а вы никто!

и полилось ...поросячьи понты


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№36 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:34) #
  • +3
  •  (9)

Цитата: maradona72
Наше имя Спартак, а вы никто!

Ваше имя -мясо, а точнее свинина, сэр.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№35 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:34) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Какой у спартака ПИК в ЛЧ - мы посмотрим по осени))


Какой у зенита ПУК видно уже сейчас.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№34 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 12:34) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Им ещё надо визжать от радости, что по новым правилам УЕФА они не по заслугам - в первой корзине пришвартовались))
Регистрация: 24.09.2013
№33 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:34) #
  • +4
  •  (4)

Цитата: maradona72
Привет, конченный алкаш.

Очень рад, привет , здоровей видали.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№32 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 12:33) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Какой у спартака ПИК в ЛЧ - мы посмотрим по осени))
Регистрация: 24.09.2013
№31 Написал: кандид (Сегодня, 12:31) #
  • -1
  •  (1)

Мечта , требует переосмысления стратегии развития и крупных затрат . Про Госпожу Удачу отдельная песня .
Регистрация: 29.09.2016
№30 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:22) #
  • -2
  •  (8)
online

С этими игроками это невозможно. Их уровень - четвертьфинал.

Если будут покупки, раскроется кто-то из молодых, кто-то из старых тряхнет мошной так энергично, что завибрирует поляна на Крестовском - то возможно все.

Хотя одна вторая - это так обидно. Мы трижды останавливались там, во всех полуфиналах трех европейских кубков. С Антверпеном - была совсем беда. Уже афиши были отпечатаны Парма-Спартак, и эта cccccyка со свистком.

Но за Коррадо Бог послал Карреру. Разберемся, как-нибудь
Регистрация: 3.03.2007
№29 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 12:20) #
  • -2
  •  (8)
online

Цитата: vanapupkin
Вот попадется Спартаку в группу условный реал

А что, мы "Реал" не били, как в Мадриде, так и в Москве без всяких прилагательных "условный"? flushed
Регистрация: 6.08.2008
№28 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:20) #
  • -2
  •  (8)
online

Цитата: yuri
Кот криво усмехнулся.

Девятка закончилась, так сбегай за ней.
Цитата: yuri
Никто вас не любит и не будет любить, кроме вас самих. Бесполезная куча хлама.

Наше имя Спартак, а вы никто!

Привет, конченный алкаш.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№27 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:19) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну, чтож, Трофеич, чемпионство мы с тобой выстрадали и добились.
Первый уровень взят.
Пора теперь и в Европе кипеш наводить.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№26 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 12:17) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Не верится, что такой прагматичный человек может быть таким фантазёром. Обычный самопиар - скорее всего.
Регистрация: 22.02.2013
№25 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 12:16) #
  • -3
  •  (7)
online

– У "Спартака" огромная армия болельщиков. Насколько хорошо, на ваш экономический взгляд, клуб пользуется этим и монетизирует популярность?

– Лучше всех. В среднем каждый матч приносит нам от 30 миллионов рублей. Столько собирает вся остальная премьер-лига вместе взятая.


Миллер и Ко с тобой КАТЕГОРИЧЕСКИ не согласны!
Они даже статистику приведут от рейтингового агентства, расположенного в Питере, что самая популярная команда в России и да-а-алеко за её пределами - "ЗЕНИТ"! laughing joy
Регистрация: 6.08.2008
№24 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:15) #
  • 0
  •  (6)

А на ветке уже пошла бабская истерика и словоблудство. Шакалы вонючие.

Такая прямолинейность. Полуебки плять, полуфиналисты, в-общем безтрофейники. Кот криво усмехнулся. Никто вас не любит и не будет любить, кроме вас самих. Бесполезная куча хлама.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№23 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 12:08) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Очень лихо завернул) денег-то может и вагон, но есть fair play, который не даст развернуться.

Посмотрите кто играл в 1/2 в этом году, кто играл в 1/4.
Вместо кого? Вместо лестера? Так там Атлетико в 1/4 и досвидули! Вместо Монако, так там Ман Сити в 1/8 и досвидули.
Фигня всё это, при супер удачном раскладе, чудом можно выйти в 1/4.
Российская команда это делала последний раз в 2009. Вот вам и статистика.
Регистрация: 6.01.2006
№22 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 11:53) #
  • +8
  •  (16)
Болеет за:
«Химки»
Обожаю деловых,умных,богатых людей..Будушее футбола и не только футбола в их руках,вернее головах.Человек и деньги умеет делать и стадион построил наконец то для команды, которому сколько там лет и чемпионом стал.Нет сомнения на этом он не остановится..При этом если,что и бражку может пить из трехлитровой банки))мужик!! а,так наз.болельщики,как всегда гавн0.Еще совсем недавно петицию)))предлагали составлять и подписывать против олигарха.Козл1 пля.
Регистрация: 17.03.2008
№21 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 11:51) #
  • -6
  •  (20)
online


Пожалуй, на сегодняшний день это пик, на который "Спартак" в нынешних финансовых реалиях может рассчитывать.


Т.е Спартак имеет финансовую возможность - это значит Спартак может усилиться игроками, которые могут дойти до полуфинала.
А на ветке уже пошла бабская истерика и словоблудство. Шакалы вонючие.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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