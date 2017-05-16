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Леонид Федун: дойти до полуфинала Лиги чемпионов - это пик для "Спартака"
Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о своей мечте и о том, сколько красно-белые зарабатывают на домашних матчах.
– Как можно охарактеризовать одним словом решение заменить Дмитрия Аленичева на "тёмную лошадку" Массимо Карреру в самом начале сезона?
– Тяжело.
– Не было ли мыслей в тот момент вернуть Олега Романцева?
– Нет. Олег Иванович – легенда и звезда "Спартака". Он сделал многое для того, чтобы команда стала лидером не только российского, но и советского футбола. Но Романцев сам неоднократно говорил, что исчерпал себя как тренер.
– Если Широков и Дзюба изъявят желание вернуться в команду: Артем в качестве игрока, Роман – в роли скаута или ассистента главного тренера, вы дадите своё согласие?
– История взаимоотношений Широкова со "Спартаком" совсем небольшая. А что касается Дзюбы, то я уже говорил – в этом мире никогда нельзя ни от чего зарекаться. По-прежнему считаю Артёма лучшим российским нападающим.
– Все волнуются, что Квинси Промес покинет "Спартак". Пока говорить о будущем голландца рано, но можете поделиться, сколько предложений о его покупке пришло в клуб по ходу сезона?
– Зная финансовые возможности клубов АПЛ, загадывать наперёд ничего нельзя. О чём говорить, если у них вылетающие из элиты команды имеют бюджеты больше, чем у "Спартака"? Насколько я знаю Антона, он никуда не хочет уходить и полон амбиций проявить себя в Лиге чемпионов. По крайней мере, этот год он проведёт с нами.
– Сейчас не жалеете, что построили стадион, который вмещает всего 45 тысяч?
– Если понадобится, можем увеличить её ещё на пять тысяч, но пока таких планов нет. В этом сезоне средняя заполняемость – 32-33 тысячи зрителей. В прошлом было 26. Когда дойдём до 40, тогда и подумаем о расширении.
– У "Спартака" огромная армия болельщиков. Насколько хорошо, на ваш экономический взгляд, клуб пользуется этим и монетизирует популярность?
– Лучше всех. В среднем каждый матч приносит нам от 30 миллионов рублей. Столько собирает вся остальная премьер-лига вместе взятая.
– Вы мечтали сделать "Спартак" чемпионом. Это произошло. Чего хотите теперь?
– Выиграть Лигу чемпионов нереально, но при большой доле везения можно дойти до полуфинала. Пожалуй, на сегодняшний день это пик, на который "Спартак" в нынешних финансовых реалиях может рассчитывать. А о новой мечте пока говорить не хочу, так как озвученная мечта быстро превращается в планы, - передает слова Федуна RT.
– Как можно охарактеризовать одним словом решение заменить Дмитрия Аленичева на "тёмную лошадку" Массимо Карреру в самом начале сезона?
– Тяжело.
– Не было ли мыслей в тот момент вернуть Олега Романцева?
– Нет. Олег Иванович – легенда и звезда "Спартака". Он сделал многое для того, чтобы команда стала лидером не только российского, но и советского футбола. Но Романцев сам неоднократно говорил, что исчерпал себя как тренер.
– Если Широков и Дзюба изъявят желание вернуться в команду: Артем в качестве игрока, Роман – в роли скаута или ассистента главного тренера, вы дадите своё согласие?
– История взаимоотношений Широкова со "Спартаком" совсем небольшая. А что касается Дзюбы, то я уже говорил – в этом мире никогда нельзя ни от чего зарекаться. По-прежнему считаю Артёма лучшим российским нападающим.
– Все волнуются, что Квинси Промес покинет "Спартак". Пока говорить о будущем голландца рано, но можете поделиться, сколько предложений о его покупке пришло в клуб по ходу сезона?
– Зная финансовые возможности клубов АПЛ, загадывать наперёд ничего нельзя. О чём говорить, если у них вылетающие из элиты команды имеют бюджеты больше, чем у "Спартака"? Насколько я знаю Антона, он никуда не хочет уходить и полон амбиций проявить себя в Лиге чемпионов. По крайней мере, этот год он проведёт с нами.
– Сейчас не жалеете, что построили стадион, который вмещает всего 45 тысяч?
– Если понадобится, можем увеличить её ещё на пять тысяч, но пока таких планов нет. В этом сезоне средняя заполняемость – 32-33 тысячи зрителей. В прошлом было 26. Когда дойдём до 40, тогда и подумаем о расширении.
– У "Спартака" огромная армия болельщиков. Насколько хорошо, на ваш экономический взгляд, клуб пользуется этим и монетизирует популярность?
– Лучше всех. В среднем каждый матч приносит нам от 30 миллионов рублей. Столько собирает вся остальная премьер-лига вместе взятая.
– Вы мечтали сделать "Спартак" чемпионом. Это произошло. Чего хотите теперь?
– Выиграть Лигу чемпионов нереально, но при большой доле везения можно дойти до полуфинала. Пожалуй, на сегодняшний день это пик, на который "Спартак" в нынешних финансовых реалиях может рассчитывать. А о новой мечте пока говорить не хочу, так как озвученная мечта быстро превращается в планы, - передает слова Федуна RT.
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