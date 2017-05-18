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Матч "Спартак" - "Терек" и награждение красно-белых: фотоотчет

В матче 29-го тура чемпионата России "Спартак" на "Открытие-Арене" разгромил "Терек" со счетом 3:0. После игры состоялось официальное вручение красно-белым чемпионского кубка. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет событий.








































Rusfootball.info
Теги: Спартак Терек Фото
Сегодня, 08:36
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(3)
№5 Написал: Serg (Сегодня, 09:00) #
  • -3
  •  (5)

Терек, Терек... Название какое-то знакомое... Это не так команда, что пару туров назад Зенита даже призрачных надежд на чемпионство лишила? ;)


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Спартак ( Москва )
<С> ♥ ♥ ♥ bully
Регистрация: 20.01.2006
№4 Написал: safonas (Сегодня, 08:52) #
  • 0
  •  (6)

очень круто было, эмоции просто не перенести словами!!!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№3 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 08:49) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Спартак с долгожданным чемпионством, взяли его достойно и уверенно.

На фотоотчете только вот смущает, что Аркадий Дворкович, президент РЖД, в шарфике Спартака... Не этично как то титульному спонсору разгуливать в шарфике другой команды...
Регистрация: 23.03.2016
№2 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 08:47) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
С Победой Красно Белые!!!!!!!!!!!
Регистрация: 8.05.2017
№1 Написал: Илья Антипов (Сегодня, 08:43) #
  • +1
  •  (5)

уррррррррррраааааааааааааа
Регистрация: 31.12.2015
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