Матч "Спартак" - "Терек" и награждение красно-белых: фотоотчет

В матче 29-го тура чемпионата России "Спартак" на "Открытие-Арене" разгромил "Терек" со счетом 3:0. После игры состоялось официальное вручение красно-белым чемпионского кубка. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет событий.