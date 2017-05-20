СМИ: "Фенербахче" провел предварительные переговоры по поводу перехода Матье Вальбуэна

Полузащитник "Лиона" Матье Вальбуэна летом может перебраться в чемпионат Турции, им интересуется "Фенербахче".Как сообщает RMC, турецкий клуб уже провел первые переговоры с представителями "Лиона", 32-летний француз - приоритетная цель для "Фенера" в летнее межсезонье.