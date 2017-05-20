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СМИ: "Фенербахче" провел предварительные переговоры по поводу перехода Матье Вальбуэна

Полузащитник "Лиона" Матье Вальбуэна летом может перебраться в чемпионат Турции, им интересуется "Фенербахче".

Как сообщает RMC, турецкий клуб уже провел первые переговоры с представителями "Лиона", 32-летний француз - приоритетная цель для "Фенера" в летнее межсезонье.
Теги: Фенербахче Вальбуэна
Сегодня, 11:59
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№1 Написал: Приговор (Сегодня, 12:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
неплохо было бы и Спартаку присмотреться к нему под Лигу Чемпионов:
Промес - Вальбуэна - 2 классных фланга
Регистрация: 5.05.2017
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