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СМИ: "Терек" проявляет интерес к Александру Беленову

"Терек" проявляет предметный интерес к вратарю "Уфы" Александру Беленову, сообщает "Спорт-Экспресс".

Первую часть сезона 30-летний голкипер провел в "Анжи", а зимой перешел в клуб из столицы Башкирии. Всего в завершившемся чемпионате России он провел 27 матчей и пропустил 28 голов.
Теги: Беленов Терек
Сегодня, 06:04
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