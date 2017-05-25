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Андрей Кобелев: команды ФНЛ уже не выглядят мальчиками для битья в стыковых матчах

Экс-наставник "Динамо" Андрей Кобелев высказался относительно стыковых матчах за право выступать в РФПЛ в следующем сезоне.

"Думаю, что представители премьер-лиги сохранят свои места и не опустятся на дивизион ниже. По подбору футболистов "Оренбург" и "Арсенал" гораздо сильнее, но тем и прекрасен футбол, что в этом спорте всегда есть место сюрпризам.

Есть ощущение, что кто-то нас удивит. В последние годы клубы ФНЛ уже не выглядят мальчиками для битья в стыковых матчах. Поэтому хочется верить, что будет бескомпромиссная борьба и зрители увидят еще четыре матча высокого уровня", – цитируют Кобелева "Известия".
Теги: Кобелев
Сегодня, 10:40
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