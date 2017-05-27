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Виталий Мутко: сборная умеет играть в футбол, хочется увидеть это на Кубке конфедераций
Футболисты сборной России обладают достаточно высоким потенциалом и на предстоящем домашнем Кубке конфедераций надо постараться его раскрыть, заявил глава РФС Виталий Мутко.
"У нас команда еще строится. И мы доверяем (главному тренеру сборной России Станиславу) Черчесову. Это думающий тренер, один из наших перспективных тренеров. У нас молодая обновленная команда. Может быть, эти перемены должны были проходить раньше.
Мы в целом хотим от нашей сборной, чтобы не было безразличия, и команда показывала определенный уровень. Мне кажется, что определенный потенциал у команды есть, и он явно достаточно хорошего уровня. Но надо посмотреть, как он будет реализован.
Ведь мы же видим, что в чемпионате России эти парни играют на приличном уровне. Я не хочу сказать, что на выдающемся, но многие ребята выдали хороший сезон. Все ребята небезразличные, есть некий костяк, это обновленная команда с хорошим микроклиматом. И мы ждем, что она покажет тот уровень, на котором они умеют играть.
Надеюсь, футболисты будут сосредоточены на игре и покажут свой максимальный уровень. Хочется увидеть футбол в исполнении сборной, а они умеют играть в футбол. Кубок конфедераций - это официальный турнир и хорошая возможность проявить себя", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
"У нас команда еще строится. И мы доверяем (главному тренеру сборной России Станиславу) Черчесову. Это думающий тренер, один из наших перспективных тренеров. У нас молодая обновленная команда. Может быть, эти перемены должны были проходить раньше.
Мы в целом хотим от нашей сборной, чтобы не было безразличия, и команда показывала определенный уровень. Мне кажется, что определенный потенциал у команды есть, и он явно достаточно хорошего уровня. Но надо посмотреть, как он будет реализован.
Ведь мы же видим, что в чемпионате России эти парни играют на приличном уровне. Я не хочу сказать, что на выдающемся, но многие ребята выдали хороший сезон. Все ребята небезразличные, есть некий костяк, это обновленная команда с хорошим микроклиматом. И мы ждем, что она покажет тот уровень, на котором они умеют играть.
Надеюсь, футболисты будут сосредоточены на игре и покажут свой максимальный уровень. Хочется увидеть футбол в исполнении сборной, а они умеют играть в футбол. Кубок конфедераций - это официальный турнир и хорошая возможность проявить себя", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
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