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Хавбек "Терека" Габриэль Торже может продолжить карьеру в Испании
Полузащитник "Терека" Габриэль Торже, скорее всего, продолжит карьеру в Испании. Об этом в эфире Digi Sport рассказал агент футболиста Кристя Опря. Румынские СМИ сватали 27-летнего Торже в бухарестское "Динамо", но информация подтверждения не получила.
"Информация о том, что Торже может вернуться в бухарестское "Динамо", не соответствует действительности. Они не потянут зарплату Торже, а также сумму, которую за него просит "Терек". Нет ни единого шанса, что он вернётся в чемпионат Румынии.
Велика вероятность, что он отправится в Испанию. Ещё могу сказать, что Торже очень хочет вновь играть за сборную Румынии", — поведал агент.
"Информация о том, что Торже может вернуться в бухарестское "Динамо", не соответствует действительности. Они не потянут зарплату Торже, а также сумму, которую за него просит "Терек". Нет ни единого шанса, что он вернётся в чемпионат Румынии.
Велика вероятность, что он отправится в Испанию. Ещё могу сказать, что Торже очень хочет вновь играть за сборную Румынии", — поведал агент.
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