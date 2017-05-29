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Хавбек "Терека" Габриэль Торже может продолжить карьеру в Испании

Полузащитник "Терека" Габриэль Торже, скорее всего, продолжит карьеру в Испании. Об этом в эфире Digi Sport рассказал агент футболиста Кристя Опря. Румынские СМИ сватали 27-летнего Торже в бухарестское "Динамо", но информация подтверждения не получила.

"Информация о том, что Торже может вернуться в бухарестское "Динамо", не соответствует действительности. Они не потянут зарплату Торже, а также сумму, которую за него просит "Терек". Нет ни единого шанса, что он вернётся в чемпионат Румынии.

Велика вероятность, что он отправится в Испанию. Ещё могу сказать, что Торже очень хочет вновь играть за сборную Румынии", — поведал агент.
Теги: Терек
Сегодня, 17:43
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:13) #
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Болеет за:
ЦСКА
хотелка то выросла?
что бы играть за сборную - надо хотя бы начать прилично играть за клуб


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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