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Жозе Моуринью: мне очень понравилось работать с Кэрриком

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал продление контракта манкунианцами с полузащитником Майклом Кэрриком.

"Мне очень понравилось работать с Кэрриком. Это один из настоящих профессионалов. Он не только выдающийся футболист, но и потрясающий человек и отличный пример для подражания молодым игрокам. Я рад, что он продлил контракт и хочу пожелать Майклу всего наилучшего в заслуженном праздничном матче", - цитирует Моуринью пресс-служба клуба.
Теги: Моуринью Кэррик Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:52
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