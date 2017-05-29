Жозе Моуринью: мне очень понравилось работать с Кэрриком

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал продление контракта манкунианцами с полузащитником Майклом Кэрриком."Мне очень понравилось работать с Кэрриком. Это один из настоящих профессионалов. Он не только выдающийся футболист, но и потрясающий человек и отличный пример для подражания молодым игрокам. Я рад, что он продлил контракт и хочу пожелать Майклу всего наилучшего в заслуженном праздничном матче", - цитирует Моуринью пресс-служба клуба.