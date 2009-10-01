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На "Санкт-Петербург Арене" завершили укладку нового газона (фото)
Укладка нового газона завершена на стадионе "Санкт-Петербург Арена", который примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира 2018 года, передает "Р-Спорт".
Работы по замене поля начались 22 мая. На новом стадионе "Зенит" успел провести два матча чемпионата России, после чего было решено заменить газон.
Работы по замене поля начались 22 мая. На новом стадионе "Зенит" успел провести два матча чемпионата России, после чего было решено заменить газон.
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