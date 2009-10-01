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На "Санкт-Петербург Арене" завершили укладку нового газона (фото)

Укладка нового газона завершена на стадионе "Санкт-Петербург Арена", который примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира 2018 года, передает "Р-Спорт".

Работы по замене поля начались 22 мая. На новом стадионе "Зенит" успел провести два матча чемпионата России, после чего было решено заменить газон.

Сегодня, 11:57
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№22 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Джонни
Подскажите, что за ноу-хау? Газон на этой арене разовый? После каждого матча будут стелить новый?

У нас в стране одноразовые только комбайны. Поиграют чуток и обратно, Албину. На дачу.
Регистрация: 19.03.2017
№21 Написал: shlepsik Санкт-Петербург (Сегодня, 13:33) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
После КК новый класть будут.
Регистрация: 27.08.2011
№20 Написал: ramil Россия (Сегодня, 13:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
все поплевали дружно через левое плечо, а то вдруг опять сгниёт smile
Регистрация: 17.05.2016
№19 Написал: barscool Санкт-Петербург (Сегодня, 12:57) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anatolik189
№18 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 12:45) #+1 (3)


online
Болеет за:
«Спартак»

А в футбол на нём можно играть или только коров пасти?





На вашем газоне уже давно свиней выгуливают....


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Зенит
Барселона
Регистрация: 14.08.2012
№18 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 12:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
А в футбол на нём можно играть или только коров пасти?
Регистрация: 2.04.2012
№17 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:38) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
Цитата: utekay
разок побегают по нему, и опять поменяют
А не надо по нему бегать.

порхай как бабочка, жаль, как пчела. (с)


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№16 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 12:37) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
по газону не ходить


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Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008
№15 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 12:31) #
  • +2
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Хороший газон и стадион отличный,все по уму,видно,что строили с душой,вообще не стыдно за него.Правда есть не большие косяки:вибрация поля,выкатное поле не со всем выкатывается,крыша течет и с трудом открывается,туалет затапливает временами,газон хоть и сгнил от экскрементов узбеков,но выход нашли молодцы.Единственное,что не много напрягает,так это плавающие рядом мины(хорошо бы отряд саперов держать на пульсе).Но в целом потянет.


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МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№14 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:30) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: cerberspb
а то нормально денег город с этого поднять сможет)))

Ага, можно начать вон с тех 2-х бедолаг. Кстати, скоько сейчас штраф за хождение по газону?) Что-то не слышал про увеличение)


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№13 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 12:28) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
в Питере не давно штрафы повысили за хождение по газонам....вот интересно на этот газон это распространяется? а то нормально денег город с этого поднять сможет)))
Регистрация: 10.07.2009
№12 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:28) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Надеюсь, старый Албин себе на дачу забрал. Он ведь ему так нравился.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№11 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 12:24) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ждем фоту Глушака с кубком


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№10 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:24) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
по-моему ничего не изменилось...

просто покрасили то что было и все.
Спалив при этом бюджет.
Регистрация: 22.09.2007
№9 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 12:23) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Кубань»
Подскажите, что за ноу-хау? Газон на этой арене разовый? После каждого матча будут стелить новый?


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:21) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
А его точно меняли?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 12:18) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tfu
по-моему ничего не изменилось...

Газон будет срастаться еще пару дней, потом будут косить и ровнять
Регистрация: 5.09.2012
№6 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 12:14) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
по-моему ничего не изменилось...


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№5 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:10) #
  • +8
  •  (10)

Цитата: utekay
разок побегают по нему, и опять поменяют

А не надо по нему бегать.
Регистрация: 12.11.2007
№4 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 12:08) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Алания»
И почему в тени оставили? Выкатывайте на солнце поле...
Регистрация: 3.05.2015
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 12:04) #
  • +6
  •  (6)
online

Цитата: utekay
разок побегают по нему, и опять поменяют

А зачем такой дорогой газон менять?
Его просто на время матчей СКАТЫВАТЬ будут! laughing
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 12:03) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сейчас дебилы сожгут опять траву.
Регистрация: 5.09.2012
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:59) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
разок побегают по нему, и опять поменяют


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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