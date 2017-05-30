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Дмитрий Хохлов: сейчас «Зениту» нужен тот тренер, что за год сделает результат
Экс-полузащитник ЦСКА, ПСВ, «Динамо», «Локомотива», сборной России, а также дважды чемпион России в качестве наставника молодёжного «Динамо» Дмитрий Хохлов в интервью порталу Rusfootball.info прокомментировал результаты чемпионата России по футболу сезона 2016/17
- Как оцениваете результаты прошедшего чемпионата?
- Глобальный вопрос: скажу что в этом году «Спартак» заслуженно стал чемпионом. Они показывали более стабильную игру. Да, несколько матчей вырвали на последних минутах, но по турниру всё равно вырисовывалась более целостная картинка, чем в прошлых годах.
- Когда команда в турнире именно что вытаскивает матчи на последних минутах, о чём это говорит? О везении? О готовности? О настрое и моральных качествах?
- Не думаю, что тут стоит говорить, например о лучшей физической подготовке. Не люблю слово «бъётся», но команда, которая играет на победу до самого конца, которая не выключается по ходу матча – у них и получалось вырывать матчи на последних минутах, и даже секундах. Какой-то другой закономерности я не стал бы выделять.
- Помню, что первые слова Карреры в качестве и.о. были о том, что его попросили провести с командой 2 матча. Ожидали ли вы что он может оказаться настолько удачным назначением для «Спартака»?
- Это загадка. От Луческу, например, все ожидали результата. Думали что это именно тот человек, что сможет после Виллаш-Боаша его добиться. Ведь на протяжении многих лет он показывал результат с «Шахтёром».
По Массимо Каррере, и его двум первым матчам было сложно предполагать: сможет или нет он в итоге добиться результата. Ему дали возможность поработать, и он по ходу чемпионата не дал оснований сомневаться в квалификации.
- Вы, вероятно, читали недавние яркие и «радующие глаз журналиста» высказывания Луческу. На ваш взгляд, ваш коллега тут не переборщил?
- Могу сказать одно. И это много раз повторял: постоянно искать причину неудачных игр на стороне… Честно говоря читать это уже надоедало.
- У Луческу было много успешных лет в чемпионате Украины. Но правильно ли считать что по-силе чемпионат Украины и России аналогичны?
- На мой взгляд чемпионат России посильнее: конкурентов за титул больше, и средний уровень команд у нас будет повыше. При всём уважении к чемпионату Украины, там в основном две команды разыгрывают первое место.
- По крайней мере до событий 2014 года были сильный и «Металлург», и «Металлист» и «Днепр».
- Да, эти клубы были на слуху. Но основная борьба за титул обычно всё же шла между двумя командами.
- Удивлены ли приглашением Манчини в «Зенит»?
- В том, что после двух неудачных сезонов и непопаданий в Лигу Чемпионов «Зенит» будет искать сильного тренера, что в состоянии дать результат «здесь и сейчас» - в этом не сомневался. Ни о каком «будущем» либо «перестроении философии» тут речи идти не должно. «Зениту» нужен именно тот тренер, что за год сделает результат.
Роберто Манчини – топовый тренер, и в рекомендациях не нуждается.
- Но в течении года «Зенит» потерял Халка, Витселя, Гарая – явных лидеров. Плюс, начался кризис у Лодыгина, который ранее немало выручал. Только ли тут вопрос в тренере? Подбор игроков ведь тоже ослаб.
- Да, уменьшился. Но ведь были и приобретения. Это вопрос не ко мне, а к селекционной службе «Зенита». Если они продают игроков, то должны, как минимум находить им равноценную замену. Если ставятся задачи успешного выступления во внутреннем чемпионате, попадание в Лигу Чемпионов, плюс удачное выступление на европейской арене – естественно, что равноценные замены ушедшим должны быть.
- Как оцениваете исход переходных матчей?
- Результаты удивили: например в первой, домашней игре мне «Енисей» понравился больше чем «Арсенал». Команда показывает хорошую игру, и стремится играть в, скажем так - «хороший футбол». Можно, конечно, обсуждать у кого какой подбор игроков, и так далее.
Но то, что хочет от команды Тихонов лично мне ближе по духу.
- Слышали высказывания Кирьякова?
- Конечно слышал…
- Мы знаем, что Сергей Вячеславович говорит именно то что думает. Но не удивило ли то, что вы услышали?
- Если честно то мне сложно подобрать тут слова. Удивлён? Нет, это не удивление. Скажем так: почитал – посмеялся.
- Это следствие того давления, что оказывалось? Те же плакаты про чемодан…
- Может быть. Возможно сказалось нервное напряжение. Всё-таки конец сезона, и команда оказывается в стыковых матчах. Не знаю, что это было.
Но эта вся, скажем так, «Санта-Барбара»… Мне не нравится когда тренеры начинают через прессу выяснять какие-то отношения. Лично мне это непонятно.
- Московское «Динамо» возвращается в премьер-лигу, а вы работаете в его структуре. Не поделитесь информацией? Чего стоит ожидать в предстоящем сезоне от команды?
- Ну каких-то сверхзадач руководство перед командой точно не будет ставить. Скажем так: финансовая ситуация до сих пор непростая. И, естественно, громких заявлений вида «давайте поборемся за тройку» - думаю, что подобного не будет.
У нас разумное руководство, которое понимает, что нужно ставить реальные задачи, и двигаться к ним постепенно. А что будет дальше? Когда задачу озвучат, мы всё узнаем.
- Но по крайней мере «Динамо» сможет быстро исключить себя из борьбы за выживание?
- Думаю, что даже таких мыслей не должно возникать. Конечно сможет.
- Как оцениваете результаты прошедшего чемпионата?
- Глобальный вопрос: скажу что в этом году «Спартак» заслуженно стал чемпионом. Они показывали более стабильную игру. Да, несколько матчей вырвали на последних минутах, но по турниру всё равно вырисовывалась более целостная картинка, чем в прошлых годах.
- Когда команда в турнире именно что вытаскивает матчи на последних минутах, о чём это говорит? О везении? О готовности? О настрое и моральных качествах?
- Не думаю, что тут стоит говорить, например о лучшей физической подготовке. Не люблю слово «бъётся», но команда, которая играет на победу до самого конца, которая не выключается по ходу матча – у них и получалось вырывать матчи на последних минутах, и даже секундах. Какой-то другой закономерности я не стал бы выделять.
- Помню, что первые слова Карреры в качестве и.о. были о том, что его попросили провести с командой 2 матча. Ожидали ли вы что он может оказаться настолько удачным назначением для «Спартака»?
- Это загадка. От Луческу, например, все ожидали результата. Думали что это именно тот человек, что сможет после Виллаш-Боаша его добиться. Ведь на протяжении многих лет он показывал результат с «Шахтёром».
По Массимо Каррере, и его двум первым матчам было сложно предполагать: сможет или нет он в итоге добиться результата. Ему дали возможность поработать, и он по ходу чемпионата не дал оснований сомневаться в квалификации.
- Вы, вероятно, читали недавние яркие и «радующие глаз журналиста» высказывания Луческу. На ваш взгляд, ваш коллега тут не переборщил?
- Могу сказать одно. И это много раз повторял: постоянно искать причину неудачных игр на стороне… Честно говоря читать это уже надоедало.
- У Луческу было много успешных лет в чемпионате Украины. Но правильно ли считать что по-силе чемпионат Украины и России аналогичны?
- На мой взгляд чемпионат России посильнее: конкурентов за титул больше, и средний уровень команд у нас будет повыше. При всём уважении к чемпионату Украины, там в основном две команды разыгрывают первое место.
- По крайней мере до событий 2014 года были сильный и «Металлург», и «Металлист» и «Днепр».
- Да, эти клубы были на слуху. Но основная борьба за титул обычно всё же шла между двумя командами.
- Удивлены ли приглашением Манчини в «Зенит»?
- В том, что после двух неудачных сезонов и непопаданий в Лигу Чемпионов «Зенит» будет искать сильного тренера, что в состоянии дать результат «здесь и сейчас» - в этом не сомневался. Ни о каком «будущем» либо «перестроении философии» тут речи идти не должно. «Зениту» нужен именно тот тренер, что за год сделает результат.
Роберто Манчини – топовый тренер, и в рекомендациях не нуждается.
- Но в течении года «Зенит» потерял Халка, Витселя, Гарая – явных лидеров. Плюс, начался кризис у Лодыгина, который ранее немало выручал. Только ли тут вопрос в тренере? Подбор игроков ведь тоже ослаб.
- Да, уменьшился. Но ведь были и приобретения. Это вопрос не ко мне, а к селекционной службе «Зенита». Если они продают игроков, то должны, как минимум находить им равноценную замену. Если ставятся задачи успешного выступления во внутреннем чемпионате, попадание в Лигу Чемпионов, плюс удачное выступление на европейской арене – естественно, что равноценные замены ушедшим должны быть.
- Как оцениваете исход переходных матчей?
- Результаты удивили: например в первой, домашней игре мне «Енисей» понравился больше чем «Арсенал». Команда показывает хорошую игру, и стремится играть в, скажем так - «хороший футбол». Можно, конечно, обсуждать у кого какой подбор игроков, и так далее.
Но то, что хочет от команды Тихонов лично мне ближе по духу.
- Слышали высказывания Кирьякова?
- Конечно слышал…
- Мы знаем, что Сергей Вячеславович говорит именно то что думает. Но не удивило ли то, что вы услышали?
- Если честно то мне сложно подобрать тут слова. Удивлён? Нет, это не удивление. Скажем так: почитал – посмеялся.
- Это следствие того давления, что оказывалось? Те же плакаты про чемодан…
- Может быть. Возможно сказалось нервное напряжение. Всё-таки конец сезона, и команда оказывается в стыковых матчах. Не знаю, что это было.
Но эта вся, скажем так, «Санта-Барбара»… Мне не нравится когда тренеры начинают через прессу выяснять какие-то отношения. Лично мне это непонятно.
- Московское «Динамо» возвращается в премьер-лигу, а вы работаете в его структуре. Не поделитесь информацией? Чего стоит ожидать в предстоящем сезоне от команды?
- Ну каких-то сверхзадач руководство перед командой точно не будет ставить. Скажем так: финансовая ситуация до сих пор непростая. И, естественно, громких заявлений вида «давайте поборемся за тройку» - думаю, что подобного не будет.
У нас разумное руководство, которое понимает, что нужно ставить реальные задачи, и двигаться к ним постепенно. А что будет дальше? Когда задачу озвучат, мы всё узнаем.
- Но по крайней мере «Динамо» сможет быстро исключить себя из борьбы за выживание?
- Думаю, что даже таких мыслей не должно возникать. Конечно сможет.
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