Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Дмитрий Хохлов: сейчас «Зениту» нужен тот тренер, что за год сделает результат

Дмитрий Хохлов: сейчас «Зениту» нужен тот тренер, что за год сделает результат Экс-полузащитник ЦСКА, ПСВ, «Динамо», «Локомотива», сборной России, а также дважды чемпион России в качестве наставника молодёжного «Динамо» Дмитрий Хохлов в интервью порталу Rusfootball.info прокомментировал результаты чемпионата России по футболу сезона 2016/17

- Как оцениваете результаты прошедшего чемпионата?

- Глобальный вопрос: скажу что в этом году «Спартак» заслуженно стал чемпионом. Они показывали более стабильную игру. Да, несколько матчей вырвали на последних минутах, но по турниру всё равно вырисовывалась более целостная картинка, чем в прошлых годах.

- Когда команда в турнире именно что вытаскивает матчи на последних минутах, о чём это говорит? О везении? О готовности? О настрое и моральных качествах?

- Не думаю, что тут стоит говорить, например о лучшей физической подготовке. Не люблю слово «бъётся», но команда, которая играет на победу до самого конца, которая не выключается по ходу матча – у них и получалось вырывать матчи на последних минутах, и даже секундах. Какой-то другой закономерности я не стал бы выделять.

- Помню, что первые слова Карреры в качестве и.о. были о том, что его попросили провести с командой 2 матча. Ожидали ли вы что он может оказаться настолько удачным назначением для «Спартака»?

- Это загадка. От Луческу, например, все ожидали результата. Думали что это именно тот человек, что сможет после Виллаш-Боаша его добиться. Ведь на протяжении многих лет он показывал результат с «Шахтёром».

По Массимо Каррере, и его двум первым матчам было сложно предполагать: сможет или нет он в итоге добиться результата. Ему дали возможность поработать, и он по ходу чемпионата не дал оснований сомневаться в квалификации.

- Вы, вероятно, читали недавние яркие и «радующие глаз журналиста» высказывания Луческу. На ваш взгляд, ваш коллега тут не переборщил?

- Могу сказать одно. И это много раз повторял: постоянно искать причину неудачных игр на стороне… Честно говоря читать это уже надоедало.

- У Луческу было много успешных лет в чемпионате Украины. Но правильно ли считать что по-силе чемпионат Украины и России аналогичны?

- На мой взгляд чемпионат России посильнее: конкурентов за титул больше, и средний уровень команд у нас будет повыше. При всём уважении к чемпионату Украины, там в основном две команды разыгрывают первое место.

- По крайней мере до событий 2014 года были сильный и «Металлург», и «Металлист» и «Днепр».

- Да, эти клубы были на слуху. Но основная борьба за титул обычно всё же шла между двумя командами.

- Удивлены ли приглашением Манчини в «Зенит»?

- В том, что после двух неудачных сезонов и непопаданий в Лигу Чемпионов «Зенит» будет искать сильного тренера, что в состоянии дать результат «здесь и сейчас» - в этом не сомневался. Ни о каком «будущем» либо «перестроении философии» тут речи идти не должно. «Зениту» нужен именно тот тренер, что за год сделает результат.

Роберто Манчини – топовый тренер, и в рекомендациях не нуждается.

- Но в течении года «Зенит» потерял Халка, Витселя, Гарая – явных лидеров. Плюс, начался кризис у Лодыгина, который ранее немало выручал. Только ли тут вопрос в тренере? Подбор игроков ведь тоже ослаб.

- Да, уменьшился. Но ведь были и приобретения. Это вопрос не ко мне, а к селекционной службе «Зенита». Если они продают игроков, то должны, как минимум находить им равноценную замену. Если ставятся задачи успешного выступления во внутреннем чемпионате, попадание в Лигу Чемпионов, плюс удачное выступление на европейской арене – естественно, что равноценные замены ушедшим должны быть.

- Как оцениваете исход переходных матчей?

- Результаты удивили: например в первой, домашней игре мне «Енисей» понравился больше чем «Арсенал». Команда показывает хорошую игру, и стремится играть в, скажем так - «хороший футбол». Можно, конечно, обсуждать у кого какой подбор игроков, и так далее.
Но то, что хочет от команды Тихонов лично мне ближе по духу.

- Слышали высказывания Кирьякова?

- Конечно слышал…

- Мы знаем, что Сергей Вячеславович говорит именно то что думает. Но не удивило ли то, что вы услышали?

- Если честно то мне сложно подобрать тут слова. Удивлён? Нет, это не удивление. Скажем так: почитал – посмеялся.

- Это следствие того давления, что оказывалось? Те же плакаты про чемодан…

- Может быть. Возможно сказалось нервное напряжение. Всё-таки конец сезона, и команда оказывается в стыковых матчах. Не знаю, что это было.

Но эта вся, скажем так, «Санта-Барбара»… Мне не нравится когда тренеры начинают через прессу выяснять какие-то отношения. Лично мне это непонятно.

- Московское «Динамо» возвращается в премьер-лигу, а вы работаете в его структуре. Не поделитесь информацией? Чего стоит ожидать в предстоящем сезоне от команды?

- Ну каких-то сверхзадач руководство перед командой точно не будет ставить. Скажем так: финансовая ситуация до сих пор непростая. И, естественно, громких заявлений вида «давайте поборемся за тройку» - думаю, что подобного не будет.

У нас разумное руководство, которое понимает, что нужно ставить реальные задачи, и двигаться к ним постепенно. А что будет дальше? Когда задачу озвучат, мы всё узнаем.

- Но по крайней мере «Динамо» сможет быстро исключить себя из борьбы за выживание?

- Думаю, что даже таких мыслей не должно возникать. Конечно сможет.
Теги: Хохлов Спартак Зенит Динамо Луческу Каррера
Сегодня, 16:08
Напечатать
7
(3)
№7 Написал: Роман Шогодо (Сегодня, 16:47) #
  • -3
  •  (3)

Сайт - i n s i d e r 4 b e t . c o m. Ежедневные прогнозы на футбол с коэффициентом больше 2-х. Гарантия выигрыша. Инсайдерская информация.
Регистрация: 30.05.2017
№6 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 16:42) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: ZiNTeR
А смысл сравнивать чемпионат Украины до майдана (кстати, которого из них вы имеете в виду?) и текущий в РФ? Плюс, экономика РФ за это время упала раза в 2, Украины - ещё больше.
И что в этом смысле даст сравнение того "что было на Украине ДО, с тем, что в РФ есть сейчас"? Имеет смысл сравнивать именно что по одному и тому-же сезону.

Смысл в том, что Мирча выигрывал более сильный чемпионат, чем нынешний российский. Справедливости ради стоит признать, что в Шахтере у него и состав был в разы сильнее, чем в Зените. С такими слабыми игроками Мирча никогда не работал
Регистрация: 10.10.2013
№5 Написал: ZiNTeR Краснодар (Сегодня, 16:41) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Shekel,
А смысл сравнивать чемпионат Украины до майдана (кстати, которого из них вы имеете в виду?) и текущий в РФ? Плюс, экономика РФ за это время упала раза в 2, Украины - ещё больше.
И что в этом смысле даст сравнение того "что было на Украине ДО, с тем, что в РФ есть сейчас"? Имеет смысл сравнивать именно что по одному и тому-же сезону.

syamtomov,
Да, несомненно что Русфутбол вступил в заговор с "Зенитом" против "Спартака"...
Хотя стоп: а если выключить эмоции и включить логику?

О "Спартаке" - 2 ответа,
"Зенит" - 4,
О Кирьякове - 2,
О переходных матчах - 2,
"Динамо" - 2.

4/12 это не 25% а 33%.
Ну да, всё равно не нужно было ставить заголовок о "Зените".


--------------------
Технический редактор портала RusFootball.info
Регистрация: 22.03.2014
№4 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 16:25) #
  • -6
  •  (6)
online

сразу понятно, что Хохлов никогда не смотрел чемп Украины, до майдана чемпионат Украины и по силе команд и по подбору игроков был на голову сильнее чемпионата России 2016/17.
Регистрация: 10.10.2013
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 16:21) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Shekel
с таким шлаком ни один тренер не сделает результат. В первую очередь зинке не тренер, а качественные игроки нужны

была бы курочка,приготовит и дурочка))
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 16:16) #
  • 0
  •  (4)

"Зениту" в интервью уделена примерно 1/4 часть, тем не менее, заголовок именно о "Зените".
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 16:14) #
  • +2
  •  (6)
online

с таким шлаком ни один тренер не сделает результат. В первую очередь зинке не тренер, а качественные игроки нужны
Регистрация: 10.10.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.