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Арена "Лужники" в пересчете на одного зрителя будет одной из самых дешевых в мире

Окончательный документ о сдаче Большой спортивной арены "Лужники" подпишут в столице в ближайшие дни, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"На днях подпишем окончательный документ о сдаче "Лужников". Это мирового уровня проект. Это один из самых сложных и интересных проектов в мире. Удалось, сохранив исторический округ, создать современный стадион", - цитирует Хуснуллина РИАМО.

Он добавил, что спортивная арена по цене в пересчете на одного болельщика является одной из самых дешевых в мире.

Напомним, на БСА "Лужники" состоятся церемония и матч открытия чемпионата мира 2018 года, а также один из полуфиналов и финал турнира. Вместимость арены составляет 81 тысяча зрителей.


Фото: РИАМО
Теги: Лужники
Сегодня, 12:50
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12
(2)
№12 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:37) #
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online

Цитата: Смотрящий
Или - кто-то не умеет строить.

Пока они строили, японец архитектор умер (от горя , глядя на то как стоят его детище). Считай все концы в воду. Хyй с кого сейчас поинтересуешься : а почему это так а не так.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№11 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:35) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Смотрящий
Цитата: Saveger
самый сложный, интересный и одновременно дешевый стадион в мире!
по-моему кто-то не умеет врать...


Или - кто-то не умеет строить.

и врать, кстати, тоже smile там то вообще всё очевидно


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№10 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 13:32) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Saveger
самый сложный, интересный и одновременно дешевый стадион в мире!
по-моему кто-то не умеет врать...


Или - кто-то не умеет строить.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№9 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:22) #
  • +1
  •  (5)
online

А стадион супер красавец! Самый лучший в стране!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№8 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 13:21) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это один из самых сложных и интересных проектов в мире

арена по цене в пересчете на одного болельщика является одной из самых дешевых в мире

самый сложный, интересный и одновременно дешевый стадион в мире!
по-моему кто-то не умеет врать...
Регистрация: 16.03.2010
№7 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:21) #
  • -1
  •  (5)
online

Ооо, сейчас помойные гомодрилы подтянутся и обьснят популярно че по чем.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№6 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 13:20) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот , что значит столица - Москва . Тишь, да гладь. Спокойно, без пафоса и откровенного воровства. А у бомжей в их городе, всё, как не у людей : 10 лет копышатся с бомж - ареной , скоро играть, а у них , как обычно, в их жизни - никуя нет . Ни поля футбольного, да и стадион весь - недоделанный, как и большинство бомжей на этой ветке...
Регистрация: 10.01.2014
№5 Написал: Sidhe (Сегодня, 13:18) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Barmaley
А то смешно было смотреть как плассмассовые бардюры летали по Москве.

Тут светофоры летали, не то что бордюры.


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№4 Написал: vit (Сегодня, 13:17) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sidhe
Слушаем болотные сказания, что Лужники стоят дороже неработающей Сортир-арены stuck_out_tongue_closed_eyes

ща лис энурезник подтянется.... все разжуёт....


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№3 Написал: Barmaley (Сегодня, 13:16) #
  • 0
  •  (0)
online

Интересно, как ураган перенес Стадион. Это сейчас наверное основной показатель качества. А то смешно было смотреть как плассмассовые бардюры летали по Москве.
Регистрация: 17.04.2017
№2 Написал: Sidhe (Сегодня, 13:00) #
  • +3
  •  (7)
online

Слушаем болотные сказания, что Лужники стоят дороже неработающей Сортир-арены stuck_out_tongue_closed_eyes


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 12:53) #
  • +2
  •  (6)
online

На днях подпишем окончательный документ о сдаче "Лужников". Это мирового уровня проект. Это один из самых сложных и интересных проектов в мире.

А на "Крестовском" поле перестилают и ещё бабла просят.
НА РЕКОНСТРУКЦИЮ РЕКОНСТРУКЦИИ! laughing
Регистрация: 6.08.2008
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