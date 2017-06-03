Эдин Джеко может продолжить карьеру в "Зените"

Нападающий "Ромы" Эден Джеко может стать игроком "Зенита", информирует Football Italia.Сообщается, что в услугах футболиста заинтересован лично главный тренер "Зенита" Роберто Манчини, который работал с боснийцем в "Манчестер Сити".В прошедшем сезоне Джеко в составе "Ромы", за которую он выступает с 2015 года, занял второе место в чемпионате Италии и с 29 голами стал лучшим бомбардиром турнира.