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Эдин Джеко может продолжить карьеру в "Зените"

Нападающий "Ромы" Эден Джеко может стать игроком "Зенита", информирует Football Italia.

Сообщается, что в услугах футболиста заинтересован лично главный тренер "Зенита" Роберто Манчини, который работал с боснийцем в "Манчестер Сити".

В прошедшем сезоне Джеко в составе "Ромы", за которую он выступает с 2015 года, занял второе место в чемпионате Италии и с 29 голами стал лучшим бомбардиром турнира.
Теги: Джеко Рома Манчини Зенит
Сегодня, 01:12
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№9 Написал: Игрочишка (Сегодня, 02:52) #
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Да ну, выше берите - Дибалу из Юве за 300 евролямов - вот это самый уровень для Зины, а это так все, тля подзаборная! stuck_out_tongue_winking_eye


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СПАРТАК-ЧЕМПИОН!!!
Регистрация: 21.04.2017
№8 Написал: Magmus Домодедово (Сегодня, 02:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Раули

кто такой Раули sweat_smile


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даешь fair play!
Регистрация: 14.10.2008
№7 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 02:01) #
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online

Дзюбафилы в шоке
Регистрация: 20.04.2016
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 01:48) #
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Болеет за:
«Зенит»
Хамеса хачу, один хрен сидит на лавке, как Морьентес при Раули.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№5 Написал: Pax Spartacus (Сегодня, 01:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Угу. Сегодня уже предложил поца из Торино вроде? С отступными 100 лям stuck_out_tongue_closed_eyes Но вообще от Макчикена сложно было чего-то другого ожидать - Бздюбы и Кокоши ему нахер не упали, Балотелли ему - и то не уровень


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Король вернулся!
Регистрация: 2.06.2017
№4 Написал: Black Fox (Сегодня, 01:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Старый.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№3 Написал: Alter ego (Сегодня, 01:34) #
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Болеет за:
«Зенит»
Перечень игроков интересующих Манчини все ширится и дорожает. Он сам-то , кстати, в курсе?
Регистрация: 17.05.2017
№2 Написал: Ramzes Hamburg (Сегодня, 01:29) #
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Болеет за:
«Барселона»
И тогда Дзюба сядет на лавку навечно ... :)


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Spartak Moscow, Roma, Lyon, Werder, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006
№1 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 01:20) #
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Болеет за:
«Зенит»
Да ладно...
Регистрация: 6.11.2011
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