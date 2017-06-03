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ФИФА: переговоры о продаже прав показа в России ЧМ-2018 продолжаются

Переговоры относительно прав на показ в России матчей Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 продолжаются, говорится в официальном ответе ФИФА на запрос "Р-Спорт".

Напомним, 2 июня, генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тинатин Канделаки в рамках ПМЭФ заявила журналистам, что соглашение достигнуто.

"В ответ на ваш запрос можем сообщить, что на данный момент переговоры еще продолжаются, вся новая информация по данной теме будет представлена своевременно. По этой причине мы не будем давать никаких дополнительных комментариев", - говорится в ответе ФИФА.
Сегодня, 10:35
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№5 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 11:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Достали. Средство массовой дезинформации - один Горлов с Чердаком и этим, третьим запитерским придурком, который еще хлеще Горлова чего стоит! На вес канал один вменяемый человек - Карпин!


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.06.2017
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:24) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Манделака опять попыталась наебать народ? Суньте ей тротил в сраку - я фитиль зажгу


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 10:58) #
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Цитата: PanoV
Цитата: dreamcatcher
Канделаке это пошлите. Бедолага не в курсах.)

Да в курсах она. Просто широкую общественность хотела наепать.

smile Ага.
Регистрация: 28.05.2014
№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 10:51) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: dreamcatcher
Канделаке это пошлите. Бедолага не в курсах.)

Да в курсах она. Просто широкую общественность хотела наепать.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№1 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 10:50) #
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Канделаке это пошлите. Бедолага не в курсах.)
Регистрация: 28.05.2014
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