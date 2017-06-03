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ФИФА: переговоры о продаже прав показа в России ЧМ-2018 продолжаются
Переговоры относительно прав на показ в России матчей Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 продолжаются, говорится в официальном ответе ФИФА на запрос "Р-Спорт".
Напомним, 2 июня, генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тинатин Канделаки в рамках ПМЭФ заявила журналистам, что соглашение достигнуто.
"В ответ на ваш запрос можем сообщить, что на данный момент переговоры еще продолжаются, вся новая информация по данной теме будет представлена своевременно. По этой причине мы не будем давать никаких дополнительных комментариев", - говорится в ответе ФИФА.
Напомним, 2 июня, генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тинатин Канделаки в рамках ПМЭФ заявила журналистам, что соглашение достигнуто.
"В ответ на ваш запрос можем сообщить, что на данный момент переговоры еще продолжаются, вся новая информация по данной теме будет представлена своевременно. По этой причине мы не будем давать никаких дополнительных комментариев", - говорится в ответе ФИФА.
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