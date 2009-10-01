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Источник: Иван Новосельцев и Вячеслав Подберезкин пополнят "Ростов"

Защитник "Зенита" Иван Новосельцев и полузащитник "Краснодара" Вячеслав Подберезкин перейдут в "Ростов", сообщил "Р-Спорт" со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Теги: Новосельцев Подберезкин Ростов
Сегодня, 13:27
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№6 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 13:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: малкавиан
Он сам себя оставил, погнался за длинным рублем.

А финансовые трудности у Ростова чисто случайно так вовремя возникли? Интересная картина - все лето нормально с деньгами было, а как только получили деньги от УЕФА за участие в ЛЧ - сразу финансовые трудности возникли!


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.06.2017
№5 Написал: малкавиан Санта-Моника (Сегодня, 13:42) #
  • +1
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online

Цитата: tfu
Оставил Ваню без ЛЧ и Кубка конфедераций

Он сам себя оставил, погнался за длинным рублем.


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в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011
№4 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 13:41) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
Оставил Ваню без ЛЧ и Кубка конфедераций

А еще осенью был сильнейшим русским ЦЗ... Скотина цыганская. Поднасрал сборной - и свалил


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.06.2017
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:40) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
поиграл парень в лиге чемпионов joy будет дуракам урок..что с зенитом связываться нельзя. многократно доказано


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: debil (Сегодня, 13:34) #
  • 0
  •  (0)

Нет ну этот не плохосмотрелся в краснодаре почему уходит денг в ростове точно по меньше чем краснодаре.
Регистрация: 30.06.2016
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 13:28) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Румын.... Оставил Ваню без ЛЧ и Кубка конфедераций


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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