Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

СМИ: "Спартак" выкупит права на Георгия Тигиева за 1 млн евро

Защитник Георгий Тигиев, арендованный у "Анжи", останется в "Спартаке", информирует "Матч ТВ".

Сообщается, что красно-белые намерены выкупить права на 21-летнего игрока за прописанную в соглашении сумму отступных – 1 миллион евро. Тигиеву будет предложен 4-летний контракт.
Теги: Спартак Трансферы Тигиев
Вчера, 23:20
Напечатать
7
(3)
№7 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 00:35) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA-180505
Пистец карьере паренька..

Если Головин не перейдет в Чеслси


--------------------
Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№6 Написал: oksva Спб (Сегодня, 00:25) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
икра


Вся икорная продукция у вас осела . Цыган молоками обильно поливал вашу молодь . Ихтиандры хреновы...


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№5 Написал: Black Fox (Вчера, 23:46) #
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
икра


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№4 Написал: Paolo_Di_Canio (Вчера, 23:42) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: FCSKA
Цитата: Tofik
Отличная новость. Хороший паренек. Цепкий, работящий.

странно, он же почти не играл у вас? может вместо Кутепова?

Он крайний защ и может как слева , так и справа сыграть .
В этом сезоне точно с игровой практикой проблем у него не будет.
Регистрация: 21.12.2016
№3 Написал: FCSKA Москва (Вчера, 23:39) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Tofik
Отличная новость. Хороший паренек. Цепкий, работящий.

странно, он же почти не играл у вас? может вместо Кутепова?
Регистрация: 20.10.2012
№2 Написал: CSKA-180505 Североморск (Вчера, 23:38) #
  • -9
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Пистец карьере паренька..
Регистрация: 24.10.2007
№1 Написал: Tofik Москва (Вчера, 23:30) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Отличная новость. Хороший паренек. Цепкий, работящий.


--------------------
Все ИМХО
Регистрация: 15.08.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.