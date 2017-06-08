Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Песьяков и Паршивлюк перейдут в "Ростов", Подберёзкина в команде не будет

Как стало известно Rusfootball.info, два экс-футболиста "Спартака" пополнят состав "Ростова". Речь о Сергее Паршивлюке, выступавшем в прошлом сезоне за "Анжи", и о его тёзке Песьякове, который так и не сыграл за красно-белых в Чемпионате России 2016/17. Контракты с футболистами ещё не подписаны, но предварительная договорённость об их переходе достигнута.

А вот полузащитника "Краснодара" Вячеслава Подберёзкина, об интересе к которому со стороны ростовчан сообщалось в СМИ ранее, в команде не будет.
Теги: Ростов Спартак Песьяков Паршивлюк Подберезкин
Сегодня, 15:41
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 15:52) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Да уж. Паршивые новости.
Регистрация: 16.05.2017
№2 Написал: Tambov.kb (Сегодня, 15:52) #
  • 0
  •  (0)
online

Нормально,движуха по трансфером у КБ пошла
Регистрация: 12.02.2017
№1 Написал: Moonspell Москва (Сегодня, 15:49) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Песьяков не играл? А кто в Туле треху получил?
Регистрация: 2.06.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.