Песьяков и Паршивлюк перейдут в "Ростов", Подберёзкина в команде не будет

Как стало известно, два экс-футболиста "Спартака" пополнят состав "Ростова". Речь о Сергее Паршивлюке, выступавшем в прошлом сезоне за "Анжи", и о его тёзке Песьякове, который так и не сыграл за красно-белых в Чемпионате России 2016/17. Контракты с футболистами ещё не подписаны, но предварительная договорённость об их переходе достигнута.А вот полузащитника "Краснодара" Вячеслава Подберёзкина, об интересе к которому со стороны ростовчан сообщалось в СМИ ранее, в команде не будет.