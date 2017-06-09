Ник Томпсон: Слуцкий в "Халл Сити"? Это отличный выбор

Бывший управляющий директор "Халл Сити" Ник Томпсон считает, что Леонид Слуцкий является хорошей кандидатурой на пост главного тренера "тигров"."Если "Халл Сити" ищет нового тренера, то человек, который состоит в дружеских отношениях с Абрамовичем - это отличный выбор. Если "Халл Сити" планирует арендовать молодых игроков, то "Челси" - оптимальный вариант. Но всё же иностранным тренерам тяжело работать в Англии - это настоящий вызов для них. Не у всех получается адаптироваться. Получается своего рода лотерея", - цитирует Томпсона Press Association Sport.