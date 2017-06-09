В Саудовской Аравии извинились за игнорирование игроками сборной минуты молчания

Федерация футбола Саудовской Аравии принесла извинения за поведение футболистов сборной.Напомним, перед началом матча отборочного этапа ЧМ с Австралией (2:3), игроки сборной Саудовской Аравии проигнорировали минуту молчания в память о жертвах лондонского теракта."Федерация футбола Саудовской Аравии глубоко сожалеет и приносит искренние извинения за то, что некоторые члены сборной Королевства Саудовская Аравия не поучаствовали в минуте молчания в память о жертвах террористических атак в Лондоне 3 июня 2017 года накануне отборочного матча против Австралии в Аделаиде.Игроки не хотели оскорбить память жертв или вызвать недовольство их семей, друзей, а также всех тех, кто пострадал от трагедии. Федерация футбола Саудовской Аравии порицает все акты терроризма и экстремизма и выражает свои искренние соболезнования семьям жертв, правительству и народу Соединенного Королевства", - говорится в официальном заявлении.