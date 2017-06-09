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В первом туре ФНЛ "Крылья Советов" сыграют с "Лучом", а "Кубань" - с "Томью"

Собрание клубов Футбольной национальной лиги утвердило состав участников и одобрило проект календаря сезона-2017/18.

Окончательное утверждение календаря исполкомом РФС состоится 18 июня, до этого времени у клубов есть возможность договориться об обмене очередности домашних матчей и уведомить об этом лигу.

Первый тур состоится 8 июля, расписание матчей выглядит следующим образом:

«Олимпиец» (Нижний Новгород) – «Авангард» (Курск)

«Крылья Советов» (Самара) – «Луч-Энергия» (Владивосток)

«Томь» (Томск) – «Кубань» (Краснодар)

«Химки» – «Ротор-Волгоград»

«Волгарь» (Астрахань) – «Факел» (Воронеж)

«Шинник» (Ярославль) – «Зенит-2» (Санкт-Петербург)

«Динамо» (Санкт-Петербург) – «Енисей» (Красноярск)

«Тюмень» – «Балтика» (Калининградская область)

«Сибирь» (Новосибирск) – «Спартак-2» (Москва)

«Оренбург» – «Тамбов».

ФНЛ
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