В первом туре ФНЛ "Крылья Советов" сыграют с "Лучом", а "Кубань" - с "Томью"

Собрание клубов Футбольной национальной лиги утвердило состав участников и одобрило проект календаря сезона-2017/18.Окончательное утверждение календаря исполкомом РФС состоится 18 июня, до этого времени у клубов есть возможность договориться об обмене очередности домашних матчей и уведомить об этом лигу.Первый тур состоится 8 июля, расписание матчей выглядит следующим образом:«Олимпиец» (Нижний Новгород) – «Авангард» (Курск)«Крылья Советов» (Самара) – «Луч-Энергия» (Владивосток)«Томь» (Томск) – «Кубань» (Краснодар)«Химки» – «Ротор-Волгоград»«Волгарь» (Астрахань) – «Факел» (Воронеж)«Шинник» (Ярославль) – «Зенит-2» (Санкт-Петербург)«Динамо» (Санкт-Петербург) – «Енисей» (Красноярск)«Тюмень» – «Балтика» (Калининградская область)«Сибирь» (Новосибирск) – «Спартак-2» (Москва)«Оренбург» – «Тамбов».