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В первом туре ФНЛ "Крылья Советов" сыграют с "Лучом", а "Кубань" - с "Томью"
Собрание клубов Футбольной национальной лиги утвердило состав участников и одобрило проект календаря сезона-2017/18.
Окончательное утверждение календаря исполкомом РФС состоится 18 июня, до этого времени у клубов есть возможность договориться об обмене очередности домашних матчей и уведомить об этом лигу.
Первый тур состоится 8 июля, расписание матчей выглядит следующим образом:
«Олимпиец» (Нижний Новгород) – «Авангард» (Курск)
«Крылья Советов» (Самара) – «Луч-Энергия» (Владивосток)
«Томь» (Томск) – «Кубань» (Краснодар)
«Химки» – «Ротор-Волгоград»
«Волгарь» (Астрахань) – «Факел» (Воронеж)
«Шинник» (Ярославль) – «Зенит-2» (Санкт-Петербург)
«Динамо» (Санкт-Петербург) – «Енисей» (Красноярск)
«Тюмень» – «Балтика» (Калининградская область)
«Сибирь» (Новосибирск) – «Спартак-2» (Москва)
«Оренбург» – «Тамбов».
ФНЛ
Окончательное утверждение календаря исполкомом РФС состоится 18 июня, до этого времени у клубов есть возможность договориться об обмене очередности домашних матчей и уведомить об этом лигу.
Первый тур состоится 8 июля, расписание матчей выглядит следующим образом:
«Олимпиец» (Нижний Новгород) – «Авангард» (Курск)
«Крылья Советов» (Самара) – «Луч-Энергия» (Владивосток)
«Томь» (Томск) – «Кубань» (Краснодар)
«Химки» – «Ротор-Волгоград»
«Волгарь» (Астрахань) – «Факел» (Воронеж)
«Шинник» (Ярославль) – «Зенит-2» (Санкт-Петербург)
«Динамо» (Санкт-Петербург) – «Енисей» (Красноярск)
«Тюмень» – «Балтика» (Калининградская область)
«Сибирь» (Новосибирск) – «Спартак-2» (Москва)
«Оренбург» – «Тамбов».
ФНЛ
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