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Генеральная репетиция на четверку. Оценки игроков сборной России
Сборная России провела неплохой матч против сборной Чили, и это была последняя товарищеская игра перед Кубком конфедераций. Кто из наших футболистов готов, а кому еще надо поработать – в оценках Rusfootball.ru.
Акинфеев – 3.5
Работы у нашего вратаря было немного, так как большинство ударов сами шли к нему в руки. Из отклонений можно выделить только два удара Ислы: один голевой и один, после которого Акинфеев совершил лучший сейв матча.
Комбаров – 3.5
Большая часть неприятностей приходила в штрафную сборной России именно с левого фланга. В начале второго тайма Дмитрий дважды потерял зону, и один из этих моментов привел к голу. Это была бы твердая тройка, но на 67й минуте Комбаров немного исправил ситуацию отличной голевой подачей.
ВАСИН – 4.0
Виктор был наиболее надежным в тройке центральных защитников и регулярно подчищал за партнерами. Без огрех, конечно, не обходилось, но крупных провалов он не допустил, а во втором тайме еще и забил ничейный гол. В совокупности заслужил звание лучшего игрока матча в составе сборной России.
Кудряшов – 3.0
Опасность, приходившая с левого фланга, не только на совести Комбарова. Из зоны Кудряшова регулярно прилетали опасные удары Видаля, а в итоге оттуда же прилетел и гол.
Шишкин – 3.5
Провел матч очень тихо, и шипящие согласные комментатору отрабатывать почти не пришлось. Из-под него Видаль забил спорно незасчитанный гол, однако раз уж судья свистнул, Роман оправдан.
Смольников – 3.5
На правом фланге нашей обороны было спокойнее, чем на левом. Связано ли это с тем, что чилийцы просто охотнее сваливались в зону Комбарова, или с тем, что Смольников играл надежнее, тяжело сказать. В целом, Игорь был незаметен, хотя в середине второго тайма заработал два опасных штрафных в атаке.
Глушаков – 3.5
Денис провел хороший матч и надежно держал опорную зону, хотя, конечно, не без ошибок. В атаке запомнился неплохим проходом в первом тайме и близким к гениальности ударом через себя во втором. Увы, гол не залетел, но это было очень эффектно.
Миранчук – 3.0
Миранчук, традиционно ярко вышедший на замену в концовке предыдущего матча, в этот раз получил место в старте… и не оправдал его. Было много брака в атаке, мало помощи в защите и только одна острая передача за весь матч. Логично заменился первым.
Головин – 3.5
Александр был активен и оставил приятное впечатление. Когда получал мяч, старался двигать его вперед и неплохо разгонял команду. Дважды угрожал воротам с неплохих позиций, но оба раза вмазал в небеса.
Смолов – 3.5
Провел неплохой матч, боролся за любые мячи и хорошо цеплялся. Был опасен и периодически придумывал неплохие ходы, но во всех имевшихся моментах торопился и бил не опасно. Лучший из стартовой атакующей тройки.
Самедов – 3.0
На правом фланге атаки сборной России разве что не каталось перекати-поле – настолько там было скучно. После первых пятнадцати минут Самедов ушел в тень и опасности от него не исходило никакой. Интересно, что иногда он обнаруживался на позиции второго опорника, откуда раздавал мячи, но и там не был заметен. Если же сказать, что он был на поле во втором тайме, то вам могут и не поверить.
Полоз – 3.0
Вышел на поле и потерялся. Один раз пытался пойти в обводку на двоих, но потерял мяч.
Ерохин – 3.0
Так же, как и Полоз, вышел на полчаса и был совершенно незаметен. В добавленное время имел опасный момент в штрафной чилийцев, но все закончилось ничем.
Жирков, Камболов, Бухаров – б/о
Из троих заметнее всех был Бухаров, хотя у него было всего 5 минут времени. Александр цеплялся за мяч и был заметнее, чем Полоз, игравший в разы больше.
Петр Мельников, Rusfootball.ru
Акинфеев – 3.5
Работы у нашего вратаря было немного, так как большинство ударов сами шли к нему в руки. Из отклонений можно выделить только два удара Ислы: один голевой и один, после которого Акинфеев совершил лучший сейв матча.
Комбаров – 3.5
Большая часть неприятностей приходила в штрафную сборной России именно с левого фланга. В начале второго тайма Дмитрий дважды потерял зону, и один из этих моментов привел к голу. Это была бы твердая тройка, но на 67й минуте Комбаров немного исправил ситуацию отличной голевой подачей.
ВАСИН – 4.0
Виктор был наиболее надежным в тройке центральных защитников и регулярно подчищал за партнерами. Без огрех, конечно, не обходилось, но крупных провалов он не допустил, а во втором тайме еще и забил ничейный гол. В совокупности заслужил звание лучшего игрока матча в составе сборной России.
Кудряшов – 3.0
Опасность, приходившая с левого фланга, не только на совести Комбарова. Из зоны Кудряшова регулярно прилетали опасные удары Видаля, а в итоге оттуда же прилетел и гол.
Шишкин – 3.5
Провел матч очень тихо, и шипящие согласные комментатору отрабатывать почти не пришлось. Из-под него Видаль забил спорно незасчитанный гол, однако раз уж судья свистнул, Роман оправдан.
Смольников – 3.5
На правом фланге нашей обороны было спокойнее, чем на левом. Связано ли это с тем, что чилийцы просто охотнее сваливались в зону Комбарова, или с тем, что Смольников играл надежнее, тяжело сказать. В целом, Игорь был незаметен, хотя в середине второго тайма заработал два опасных штрафных в атаке.
Глушаков – 3.5
Денис провел хороший матч и надежно держал опорную зону, хотя, конечно, не без ошибок. В атаке запомнился неплохим проходом в первом тайме и близким к гениальности ударом через себя во втором. Увы, гол не залетел, но это было очень эффектно.
Миранчук – 3.0
Миранчук, традиционно ярко вышедший на замену в концовке предыдущего матча, в этот раз получил место в старте… и не оправдал его. Было много брака в атаке, мало помощи в защите и только одна острая передача за весь матч. Логично заменился первым.
Головин – 3.5
Александр был активен и оставил приятное впечатление. Когда получал мяч, старался двигать его вперед и неплохо разгонял команду. Дважды угрожал воротам с неплохих позиций, но оба раза вмазал в небеса.
Смолов – 3.5
Провел неплохой матч, боролся за любые мячи и хорошо цеплялся. Был опасен и периодически придумывал неплохие ходы, но во всех имевшихся моментах торопился и бил не опасно. Лучший из стартовой атакующей тройки.
Самедов – 3.0
На правом фланге атаки сборной России разве что не каталось перекати-поле – настолько там было скучно. После первых пятнадцати минут Самедов ушел в тень и опасности от него не исходило никакой. Интересно, что иногда он обнаруживался на позиции второго опорника, откуда раздавал мячи, но и там не был заметен. Если же сказать, что он был на поле во втором тайме, то вам могут и не поверить.
Полоз – 3.0
Вышел на поле и потерялся. Один раз пытался пойти в обводку на двоих, но потерял мяч.
Ерохин – 3.0
Так же, как и Полоз, вышел на полчаса и был совершенно незаметен. В добавленное время имел опасный момент в штрафной чилийцев, но все закончилось ничем.
Жирков, Камболов, Бухаров – б/о
Из троих заметнее всех был Бухаров, хотя у него было всего 5 минут времени. Александр цеплялся за мяч и был заметнее, чем Полоз, игравший в разы больше.
Петр Мельников, Rusfootball.ru
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