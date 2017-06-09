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Кто лучший игрок в составе сборной России?
Кто лучший игрок в составе сборной России?



 

Генеральная репетиция на четверку. Оценки игроков сборной России

Генеральная репетиция на четверку. Оценки игроков сборной России Сборная России провела неплохой матч против сборной Чили, и это была последняя товарищеская игра перед Кубком конфедераций. Кто из наших футболистов готов, а кому еще надо поработать – в оценках Rusfootball.ru.

Акинфеев – 3.5

Работы у нашего вратаря было немного, так как большинство ударов сами шли к нему в руки. Из отклонений можно выделить только два удара Ислы: один голевой и один, после которого Акинфеев совершил лучший сейв матча.

Комбаров – 3.5

Большая часть неприятностей приходила в штрафную сборной России именно с левого фланга. В начале второго тайма Дмитрий дважды потерял зону, и один из этих моментов привел к голу. Это была бы твердая тройка, но на 67й минуте Комбаров немного исправил ситуацию отличной голевой подачей.

ВАСИН – 4.0

Виктор был наиболее надежным в тройке центральных защитников и регулярно подчищал за партнерами. Без огрех, конечно, не обходилось, но крупных провалов он не допустил, а во втором тайме еще и забил ничейный гол. В совокупности заслужил звание лучшего игрока матча в составе сборной России.

Кудряшов – 3.0

Опасность, приходившая с левого фланга, не только на совести Комбарова. Из зоны Кудряшова регулярно прилетали опасные удары Видаля, а в итоге оттуда же прилетел и гол.

Шишкин – 3.5

Провел матч очень тихо, и шипящие согласные комментатору отрабатывать почти не пришлось. Из-под него Видаль забил спорно незасчитанный гол, однако раз уж судья свистнул, Роман оправдан.

Смольников – 3.5

На правом фланге нашей обороны было спокойнее, чем на левом. Связано ли это с тем, что чилийцы просто охотнее сваливались в зону Комбарова, или с тем, что Смольников играл надежнее, тяжело сказать. В целом, Игорь был незаметен, хотя в середине второго тайма заработал два опасных штрафных в атаке.

Глушаков – 3.5

Денис провел хороший матч и надежно держал опорную зону, хотя, конечно, не без ошибок. В атаке запомнился неплохим проходом в первом тайме и близким к гениальности ударом через себя во втором. Увы, гол не залетел, но это было очень эффектно.

Миранчук – 3.0

Миранчук, традиционно ярко вышедший на замену в концовке предыдущего матча, в этот раз получил место в старте… и не оправдал его. Было много брака в атаке, мало помощи в защите и только одна острая передача за весь матч. Логично заменился первым.

Головин – 3.5

Александр был активен и оставил приятное впечатление. Когда получал мяч, старался двигать его вперед и неплохо разгонял команду. Дважды угрожал воротам с неплохих позиций, но оба раза вмазал в небеса.

Смолов – 3.5

Провел неплохой матч, боролся за любые мячи и хорошо цеплялся. Был опасен и периодически придумывал неплохие ходы, но во всех имевшихся моментах торопился и бил не опасно. Лучший из стартовой атакующей тройки.

Самедов – 3.0

На правом фланге атаки сборной России разве что не каталось перекати-поле – настолько там было скучно. После первых пятнадцати минут Самедов ушел в тень и опасности от него не исходило никакой. Интересно, что иногда он обнаруживался на позиции второго опорника, откуда раздавал мячи, но и там не был заметен. Если же сказать, что он был на поле во втором тайме, то вам могут и не поверить.

Полоз – 3.0

Вышел на поле и потерялся. Один раз пытался пойти в обводку на двоих, но потерял мяч.

Ерохин – 3.0

Так же, как и Полоз, вышел на полчаса и был совершенно незаметен. В добавленное время имел опасный момент в штрафной чилийцев, но все закончилось ничем.

Жирков, Камболов, Бухаров – б/о

Из троих заметнее всех был Бухаров, хотя у него было всего 5 минут времени. Александр цеплялся за мяч и был заметнее, чем Полоз, игравший в разы больше.

Петр Мельников, Rusfootball.ru
Теги: Сборная России Акинфеев Васин Глушаков Смолов Головин
Сегодня, 21:33
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№5 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 22:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Corner
что пацан не боится в обводку идти

Мяч летит быстрей, чем бежит Головин. Помнишь, как Кариоку ВСЕ асфальтировали? А он не бокс-ту бокс, как Головин, а опорник был - ему еще простительно.
Шанс вырасти у парня есть, и наигрывать его надо. В товарняках еще ладно. Но после каждого такого матча - прям носом тыкать - вот ты троих защей на себе собрал? Так пасуй туда, откуда они прибежали, там свободная зона теперь! А ты их - ТРОИХ обводить полез! Видел, чтоб Месси сразу на трех защей лез? Практически никогда! Потому он и Месси, а ты пока - Головин!
С пасом беда у пацана. И дальний удар ставить надо. Но не в офматчах сборной только! Товарняк - еще куда ни шло.


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№4 Написал: nevada007 (Сегодня, 22:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Этот Петр Мельников, наверное, матч не смотрел!? Говно предвзятое, а не оценки..... Тот же Головин по самолетам бил, много передач назад от него шло и много передерживал мяч, не зная, что с ним делать, по сравнению с теми же Самедовым и Миранчуком..... Просто на него чаще играли в полузащите.... А зря!.... Глушаков вообще бог полузащиты в этой игре.....больше отрабатывал, меньше запаривал моменты, опаснейший удар в концовке нанес и в целом не подвел команду в центре поля, а оценку сравнимую с Головином получил??? В случае с Комбаровым в момент гола, то там Исла подключался с самогу центра поля, Санчесу не давал пройти Глушаков, последовала длиннющая передача, а играть с Ислой в том промежутке должен был ПОЛОЗ.... Но Полаз не побежал, и не передал, как это в футболе принято, игрока Комбарову!!!!! Смольников только во втором тайме заработал 2 опасных штрафных на себе, а в целом игру провалил, показав, как нужно убигать от бровочника по его флангу в атаку.... А оценка та же, что и у Комбарова... Короче, можно мусолить эту тему долго, но лучше внимательно смотреть футбол..... Бред собачий, а не оценки
Регистрация: 27.05.2016
№3 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 22:04) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Rex Ultima
все засравший Головин

а мне лично импонирует, что пацан не боится в обводку идти и по воротам жахнуть, ну и пусть в этот раз не шло, в другой раз зайдет...а то спецы по игре в касашку заипали перед штрафной задом крутить в поисках паса ближнему...
я думаю, сыграются еще и будет нормуль...и касашка будет проходить, и индивидуально будут играть тогда, когда нужно, а не все время..
Цитата: Rex Ultima
один державший центр поля Глушаков,

тут тоже через край: ну не удержал бы центр один игрок. Все нормуль прыгали в ноги, отрабатывали прессинг, по самоотдаче лично у меня ни к кому вопросов нет..
По теме - Глушак лучший, даже где-то не ожидал, особо удар через
Регистрация: 21.05.2016
№2 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 21:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Полная хрень - все засравший Головин и один державший центр поля Глушаков, от которого при этом угроз воротам было столько же, как от Смолова - оба оценены одинаково? Чмольников, все моменты запоровший, и фланг проспавший целиком - все атаки в первом тайме - с нашего правого фланга - 3,5? Потому его Черчес и ЗАМЕНИЛ? оценка - КОЛ, чистый!


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№1 Написал: rubschik 60RUS (Сегодня, 21:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Это специально писюном по губам что ли коровьей лепешке поводили оценками? Он Смольникова засирает а он по оценкам чуть ли не лучший на равне с его идолом и кумтром Глушаковом..


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"Гуд-бай, Америка-о ! ...нас так долго учили
любить твои запретные плоды.."
Регистрация: 29.11.2009
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