Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:25
Агент: Зоран Тошич останется в ЦСКА (2)
Агент: Зоран Тошич останется в ЦСКА (2)
Вчера 23:47
Бельгия одержала победу над Эстонией
Бельгия одержала победу над Эстонией
Вчера 23:28
Александр Жуков: сборная России выглядела достойно на фоне одной из сильнейших сборных мира (1)
Александр Жуков: сборная России выглядела достойно на фоне одной из сильнейших сборных мира (1)
Вчера 23:20
Хуан Антонио Пицци: в защите сборная России играет сильно, создаёт мало пространства для манёвра
Хуан Антонио Пицци: в защите сборная России играет сильно, создаёт мало пространства для манёвра
Вчера 22:45
Андрей Червиченко: у сборной России нет своих Санчесов и Видалей? Да у нас и Босежуров нет (3)
Андрей Червиченко: у сборной России нет своих Санчесов и Видалей? Да у нас и Босежуров нет (3)
Вчера 22:42
Валерий Рейнгольд: Я получил удовольствие от матча (3)
Валерий Рейнгольд: Я получил удовольствие от матча (3)
Вчера 22:35
Александр Григорян продлил контракт с "Анжи" на год (4)
Александр Григорян продлил контракт с "Анжи" на год (4)
Вчера 22:22
Федор Кудряшов: через два-три дня буду в порядке
Федор Кудряшов: через два-три дня буду в порядке
Вчера 22:09
Виталий Мутко: кто будет на футбол ходить, если матч "Спартак" - ЦСКА ставят на декабрь? (18)
Виталий Мутко: кто будет на футбол ходить, если матч "Спартак" - ЦСКА ставят на декабрь? (18)
Вчера 22:00
Станислав Черчесов продолжит тренировать сборную вне зависимости от итогов Кубка конфедераций (8)
Станислав Черчесов продолжит тренировать сборную вне зависимости от итогов Кубка конфедераций (8)
Вчера 21:14
Евгений Кречетов: Вандерсон в "Динамо" - это слухи (1)
Евгений Кречетов: Вандерсон в "Динамо" - это слухи (1)
Вчера 21:12
Франк Де Бур может возглавить "Кристал Пэлас"
Франк Де Бур может возглавить "Кристал Пэлас"
Вчера 21:01
Игорь Лебедев: главное дерби страны 10 декабря? Плохо думали, когда составляли календарь (3)
Игорь Лебедев: главное дерби страны 10 декабря? Плохо думали, когда составляли календарь (3)
Вчера 20:55
Сборная России в товарищеском матче сыграла вничью с Чили (83)
Сборная России в товарищеском матче сыграла вничью с Чили (83)
Вчера 20:29
Гарри Монк возглавил "Мидлсбро"
Гарри Монк возглавил "Мидлсбро"
Вчера 20:24
"Фенербахче" рассчитывает заполучить Ахмеда Мусу
"Фенербахче" рассчитывает заполучить Ахмеда Мусу
Вчера 19:59
Михаил Опарин перешел в "Тосно"
Михаил Опарин перешел в "Тосно"
Вчера 19:26
Михаил Гершкович: не понимаю назначения Кучука и Кецбая (3)
Михаил Гершкович: не понимаю назначения Кучука и Кецбая (3)
Вчера 19:16
Доменико Тедеско возглавил "Шальке"
Доменико Тедеско возглавил "Шальке"
Вчера 19:00
Златан Ибрагимович покинул "Манчестер Юнайтед" (10)
Златан Ибрагимович покинул "Манчестер Юнайтед" (10)
Вчера 18:27
Комитет по этике РФС не сможет применить санкции к Леониду Слуцкому после его назначения в "Халл" (11)
Комитет по этике РФС не сможет применить санкции к Леониду Слуцкому после его назначения в "Халл" (11)
Вчера 18:15
"Сибирь" сыграет товарищеский матч с "Томью"
"Сибирь" сыграет товарищеский матч с "Томью"
Вчера 18:04
Сергей Кирсанов продолжит тренировать "Сибирь"
Сергей Кирсанов продолжит тренировать "Сибирь"
Вчера 17:27
Лучано Спаллетти возглавил "Интер" (6)
Лучано Спаллетти возглавил "Интер" (6)
Бельгия одержала победу над Эстонией
В группе H отборочного турнира чемпионата мира-2018 состоялось три матча.
Чемпионат мира-2018
Группа H
Эстония - Бельгия 0:2
Голы: Мертенс, 31, Шадли, 86
Эстония: Аксалу, Тенисте, Пикк, Метс, Баранов, Клаван, Дмитриев, Васильев, Лутс (Калласте, 75), Кяйт (Аниер, 85), Зенёв (Оямаа, 79)
Бельгия: Куртуа, Компани, Вертонген, Алдервейрелд, Шадли, Феррейра-Карраско, Феллайни, Витсель, Брёйне, Мертенс (Батшуайи, 81), Лукаку
Предупреждения: Метс, 83
Удаления: Дмитриев, 44
Гибралтар - Кипр 1:2
Голы: Чиполина, 10 (авто.), Эрнандес, 30, Сотириу, 87
Гибралтар: Ибрахим, Гарсия, Чиполина, Барнетт, Чиполина, Кашаро, Оливеро, Бардон (Кашаро, 90), Уолкер, Кашаро (Кумбес, 82), Эрнандес
Кипр: Панайи, Иоанну, Меркис, Лайфис, Деметриу, Кириаку, Артиматас (Митидис, 82), Маргаса (Александру, 61), Хараламбидес, Христофи (Макрис, 73), Сотириу
Предупреждения: Эрнандес, 37, Иоанну, 41, Лайфис, 55, Кириаку, 68, Кашаро, 73, Уолкер, 82
Босния и Герцеговина - Греция 0:0
Босния и Герцеговина: Бегович, Бичакчич, Враньеш, Шуньич (Думич, 69), Жуканович, Пьянич, Лулич (Кодро, 21 (Бешич, 77)), Яяло, Вишча, Ибишевич, Джеко
Греция: Карнезис, Стафилидис, Торосидис, Папастатопулос, Манолас, Фортунис (Манниатис, 90+4), Циолис, Манталос (Курбелис, 90+1), Зека, Бакасетас (Донис, 50), Митроглу
Предупреждения: Жуканович, 16, Манолас, 16, Папастатопулос, 33, Донис, 58, Бичакчич, 61, Яяло, 65, Ибишевич, 90+4
Чемпионат мира-2018
Группа H
Эстония - Бельгия 0:2
Голы: Мертенс, 31, Шадли, 86
Эстония: Аксалу, Тенисте, Пикк, Метс, Баранов, Клаван, Дмитриев, Васильев, Лутс (Калласте, 75), Кяйт (Аниер, 85), Зенёв (Оямаа, 79)
Бельгия: Куртуа, Компани, Вертонген, Алдервейрелд, Шадли, Феррейра-Карраско, Феллайни, Витсель, Брёйне, Мертенс (Батшуайи, 81), Лукаку
Предупреждения: Метс, 83
Удаления: Дмитриев, 44
Гибралтар - Кипр 1:2
Голы: Чиполина, 10 (авто.), Эрнандес, 30, Сотириу, 87
Гибралтар: Ибрахим, Гарсия, Чиполина, Барнетт, Чиполина, Кашаро, Оливеро, Бардон (Кашаро, 90), Уолкер, Кашаро (Кумбес, 82), Эрнандес
Кипр: Панайи, Иоанну, Меркис, Лайфис, Деметриу, Кириаку, Артиматас (Митидис, 82), Маргаса (Александру, 61), Хараламбидес, Христофи (Макрис, 73), Сотириу
Предупреждения: Эрнандес, 37, Иоанну, 41, Лайфис, 55, Кириаку, 68, Кашаро, 73, Уолкер, 82
Босния и Герцеговина - Греция 0:0
Босния и Герцеговина: Бегович, Бичакчич, Враньеш, Шуньич (Думич, 69), Жуканович, Пьянич, Лулич (Кодро, 21 (Бешич, 77)), Яяло, Вишча, Ибишевич, Джеко
Греция: Карнезис, Стафилидис, Торосидис, Папастатопулос, Манолас, Фортунис (Манниатис, 90+4), Циолис, Манталос (Курбелис, 90+1), Зека, Бакасетас (Донис, 50), Митроглу
Предупреждения: Жуканович, 16, Манолас, 16, Папастатопулос, 33, Донис, 58, Бичакчич, 61, Яяло, 65, Ибишевич, 90+4
Напечатать
0
(0)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.