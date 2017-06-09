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Бельгия одержала победу над Эстонией

В группе H отборочного турнира чемпионата мира-2018 состоялось три матча.

Чемпионат мира-2018

Группа H

Эстония - Бельгия 0:2

Голы: Мертенс, 31, Шадли, 86

Эстония: Аксалу, Тенисте, Пикк, Метс, Баранов, Клаван, Дмитриев, Васильев, Лутс (Калласте, 75), Кяйт (Аниер, 85), Зенёв (Оямаа, 79)

Бельгия: Куртуа, Компани, Вертонген, Алдервейрелд, Шадли, Феррейра-Карраско, Феллайни, Витсель, Брёйне, Мертенс (Батшуайи, 81), Лукаку

Предупреждения: Метс, 83

Удаления: Дмитриев, 44

Гибралтар - Кипр 1:2

Голы: Чиполина, 10 (авто.), Эрнандес, 30, Сотириу, 87

Гибралтар: Ибрахим, Гарсия, Чиполина, Барнетт, Чиполина, Кашаро, Оливеро, Бардон (Кашаро, 90), Уолкер, Кашаро (Кумбес, 82), Эрнандес

Кипр: Панайи, Иоанну, Меркис, Лайфис, Деметриу, Кириаку, Артиматас (Митидис, 82), Маргаса (Александру, 61), Хараламбидес, Христофи (Макрис, 73), Сотириу

Предупреждения: Эрнандес, 37, Иоанну, 41, Лайфис, 55, Кириаку, 68, Кашаро, 73, Уолкер, 82

Босния и Герцеговина - Греция 0:0

Босния и Герцеговина: Бегович, Бичакчич, Враньеш, Шуньич (Думич, 69), Жуканович, Пьянич, Лулич (Кодро, 21 (Бешич, 77)), Яяло, Вишча, Ибишевич, Джеко

Греция: Карнезис, Стафилидис, Торосидис, Папастатопулос, Манолас, Фортунис (Манниатис, 90+4), Циолис, Манталос (Курбелис, 90+1), Зека, Бакасетас (Донис, 50), Митроглу

Предупреждения: Жуканович, 16, Манолас, 16, Папастатопулос, 33, Донис, 58, Бичакчич, 61, Яяло, 65, Ибишевич, 90+4
Теги: Сборная Бельгии Сборная Эстонии
Вчера, 23:47
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