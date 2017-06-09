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Квинси Промес помог Голландии разгромить Люксембург, Белоруссия выиграла у Болгарии

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Голландии разгромила Люксембург – 5:0.

Чемпионат мира-2018

Группа А

Голландия – Люксембург – 5:0

Голы: Роббен, 21 (1:0). Снайдер, 34 (2:0). Вайналдум, 62 (3:0). Промес, 70 (4:0). Янссен, 84 - с пенальти (5:0).

Голландия: Силлессен, Блинд, де Фрай, Фелтман, Худт, Снайдер (Аке, 82), Вайналдум, Стротман, Роббен (Ленс, 73), Депай (Промес, 66), Янссен.

Люксембург: Шон, Малгет, Шано (Дельгадо, 25), Махмутович, Янс, Мартинс, С.Тилл, В.Тилл (Герсон, 54), Бенси, Тюрпель, Родригеш (Бонерт, 85).

Предупреждения: Янс, 16. В.Тилл, 51. Малгет, 55. де Фрай, 78. Мартинс, 90.

Белоруссия – Болгария – 2:1

Голы: Сиваков, 33 - с пенальти (1:0). Савицкий, 80 (2:0). Костадинов, 90+1 (2:1).

Белоруссия: Черник, Сиваков, Филипенко, Политевич, Матвейчик, Алисейко, Драгун, Баланович, Маевский (Гордейчук, 89), Савицкий (Скавыш, 82), Лаптев (Быков, 74).

Болгария: Михайлов, Занев, С.Попов, Божиков, Чорбаджийски, И.Попов (Чочев, 64), Манолев (Миланов, 81), Тонев, Дяков, Костадинов, Делев (Галабинов, 54).

Предупреждения: Чорбаджийски, 32. Дяков, 44. Алисейко, 51. Филипенко, 73. Быков, 90+3.
Теги: Сборная Голландии Сборная Люксембурга
Вчера, 23:48
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8
(1)
№8 Написал: Black Fox (Сегодня, 01:01) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Maks1980
Ничего личного. но таковыми вас все считают ,не только болелы Спартака

тебе из Мюнхена виднее


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№7 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 00:47) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну чтоб быть объективным. Цитатата Промеса:"No Robben, no Persie, no Sneijder - no goals"
Его слова


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№6 Написал: Hitman (Сегодня, 00:23) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
у Лиса смотрю на всех ветках про Промеса бомбит,неважно при каком счете он забил Люксембургу,главное что помог команде своил голом,так же как и в матче с Зенитом,там вообще классно в угол положил как в бильярде
Регистрация: 20.04.2017
№5 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 00:22) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: Black Fox
Цитата: Maks1980
Негры это вы

Неожиданное заявление. Если я негр, то когда меня возьмут на миллионный контракт в Спартак?

Не возьмут не переживай,негры из питера не котируются нигде Ваш удел помойка Были бы люди другое дело ,а так пьянь срань , голодранцы да еще и дебилы Ничего личного. но таковыми вас все считают ,не только болелы Спартака
Регистрация: 20.05.2017
№4 Написал: Black Fox (Сегодня, 00:16) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Maks1980
Негры это вы

Неожиданное заявление. Если я негр, то когда меня возьмут на миллионный контракт в Спартак?


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№3 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 00:14) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: Black Fox
Цитата: Кир Мяс
ну так, сборная России держится только на спартаковцев, а сборная Голландии - на Промесе

Эт да...без негра, вышедшего на 20 минут при счете 3-0, голландцы с Люксом бы не справились...

Негры это вы,питерская шолупонь подзаборная
Регистрация: 20.05.2017
№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 00:10) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кир Мяс
ну так, сборная России держится только на спартаковцев, а сборная Голландии - на Промесе

Эт да...без негра, вышедшего на 20 минут при счете 3-0, голландцы с Люксом бы не справились...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: Кир Мяс (Вчера, 23:54) #
  • -1
  •  (5)
online

ну так, сборная России держится только на спартаковцев, а сборная Голландии - на Промесе
Регистрация: 20.04.2016
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