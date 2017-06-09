Квинси Промес помог Голландии разгромить Люксембург, Белоруссия выиграла у Болгарии

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Голландии разгромила Люксембург – 5:0.Чемпионат мира-2018Группа А: Роббен, 21 (1:0). Снайдер, 34 (2:0). Вайналдум, 62 (3:0). Промес, 70 (4:0). Янссен, 84 - с пенальти (5:0).Голландия: Силлессен, Блинд, де Фрай, Фелтман, Худт, Снайдер (Аке, 82), Вайналдум, Стротман, Роббен (Ленс, 73), Депай (Промес, 66), Янссен.Люксембург: Шон, Малгет, Шано (Дельгадо, 25), Махмутович, Янс, Мартинс, С.Тилл, В.Тилл (Герсон, 54), Бенси, Тюрпель, Родригеш (Бонерт, 85).Предупреждения: Янс, 16. В.Тилл, 51. Малгет, 55. де Фрай, 78. Мартинс, 90.Сиваков, 33 - с пенальти (1:0). Савицкий, 80 (2:0). Костадинов, 90+1 (2:1).Белоруссия: Черник, Сиваков, Филипенко, Политевич, Матвейчик, Алисейко, Драгун, Баланович, Маевский (Гордейчук, 89), Савицкий (Скавыш, 82), Лаптев (Быков, 74).Болгария: Михайлов, Занев, С.Попов, Божиков, Чорбаджийски, И.Попов (Чочев, 64), Манолев (Миланов, 81), Тонев, Дяков, Костадинов, Делев (Галабинов, 54).Предупреждения: Чорбаджийски, 32. Дяков, 44. Алисейко, 51. Филипенко, 73. Быков, 90+3.