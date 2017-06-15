Геннадий Орлов: у нас замечательный телеканал "Матч ТВ", на котором я работаю. И точка

Комментатор Геннадий Орлов высказал свое мнение по поводу телеканала "Матч ТВ".– У нас замечательный телеканал "Матч ТВ", на котором я работаю. И точка. Все.– Ничего себе без намеков (смеется). Открыто сказал.– Всем надо совершенствоваться. Как футбол несовершенен, так и наши трансляции еще несовершенны, – передает слова Орлова передача #ТАКОЙФУТБОЛ.