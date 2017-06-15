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Геннадий Орлов: у нас замечательный телеканал "Матч ТВ", на котором я работаю. И точка

Комментатор Геннадий Орлов высказал свое мнение по поводу телеканала "Матч ТВ".

– У нас замечательный телеканал "Матч ТВ", на котором я работаю. И точка. Все.

- Я без намеков, Геннадий Сергеевич.

– Ничего себе без намеков (смеется). Открыто сказал.

- Давайте про трансляции поговорим.

– Всем надо совершенствоваться. Как футбол несовершенен, так и наши трансляции еще несовершенны, – передает слова Орлова передача #ТАКОЙФУТБОЛ.

ВИДЕО - здесь
Теги: Орлов Матч-ТВ
Сегодня, 12:36
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44
(5)
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№44 Написал: Арес (Сегодня, 14:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Как говорилось в одном мультике, "Хе! Птичка!.."


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№43 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 14:28) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не точка надо говорить Гена, а ПИСЕЦ.
Регистрация: 2.08.2010
№42 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 14:28) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Лицемером был . Есть И буду -Мои корни Кооператив "Лужа" это около Кооператива "Озера"
Регистрация: 18.03.2012
№41 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 14:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ни капли чести


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№40 Написал: Арес (Сегодня, 14:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
Гена вертится уже как уж на сковороде

Запитерастов еще иначе кличут - флюгерасты... Видовой признак "лазурных" толчконавтов... Кстати, "лазурный" - это не от слова ли "лазить"? В самое дерьмо, с головой!

Цитата: Лечащий Врач
РобинзЕн свалил,что,впрочем,неудивител
ьно

...о чем я и говорил - флюгера. Переобуваются на скаку - и все время брешут, как шавки


--------------------
Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№39 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 14:16) #
  • +5
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online
Болеет за:
«Спартак»
"Матч ТВ отличный канал"- сказал Гена отрыгнув возле опорожненной кормушки.
Регистрация: 2.08.2010
№38 Написал: golden Axe (Сегодня, 14:12) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
оп давай давай,Гену на куй.. посылай))
Регистрация: 1.02.2017
№37 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 14:07) #
  • +4
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online
Болеет за:
«Спартак»
РобинзЕн свалил,что,впрочем,неудивител
ьно


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№36 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:04) #
  • +8
  •  (8)

Пайку дедушке вернули. Опять произошла любовь. Двуличные чухонцы
Регистрация: 3.03.2007
№35 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 14:01) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Зенит он тоже вне трансляций куесосит наверняка
Регистрация: 16.03.2010
№34 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 13:58) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
не из мааасквы....

Ну,давай теперь у тебя спрошу-ты говоришь с волжским "оканьем"?
И что ближе русскому языку--МАсква или СаНКТ-Петербург?
Только не сваливай,как все ваши после прямого вопроса


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№33 Написал: Losgehts Besser als RUSS-land (Сегодня, 13:48) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
О, теперь замечательный канал)
Это все напоминает "Окна": очень реалистично но после пары выпусков смахивает на постановку))


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#поравалить1917
Регистрация: 8.12.2016
№32 Написал: prtcs Москва (Сегодня, 13:47) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Хорошую кормушку терять не хочеться.
Регистрация: 12.02.2010
№31 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 13:46) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Жалкий


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№30 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 13:45) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Арес
Только Питер как город - не при чем. Этот - из Запитера

А чем тебя российский "запитер" не устраивает (то есть - вся Россия), чурбан московский?
Регистрация: 24.09.2013
№29 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 13:36) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гена вертится уже как уж на сковороде smiley
Регистрация: 22.09.2007
№28 Написал: nami-sv (Сегодня, 13:36) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Голова и жопа с круговым движение 360 гр.
Регистрация: 9.08.2015
№27 Написал: михалыч_71 (Сегодня, 13:35) #
  • +6
  •  (6)
online

Цитата: Prokurator
Гена oxyенный!

Да.Как гнусавый боярский,собчак,блединг,обтек
ай и т.д.
Регистрация: 12.06.2017
№26 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 13:30) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Генка скользкий и мерзкий типчик.
Понять бы еще, с чего разговор начался, а то кусок какой-то выдрали...


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Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008
№25 Написал: golden Axe (Сегодня, 13:26) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
шаболда лицемерная,тебя все равно Валера вытурит с Матч Тв
Регистрация: 1.02.2017
№24 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 13:26) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Marlboro
Какое счастье, что этот тип,не из России, а из питера

Какое счастье, что мы - из России, а не из мааасквы....
Регистрация: 24.09.2013
№23 Написал: soloz Россия (Сегодня, 13:25) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Marlboro
Какое счастье, что этот тип,не из России, а из питера.



Москва это НЕ РОССИЯ! И ТОЧКА!!
Регистрация: 14.12.2016
№22 Написал: Close M. city (Сегодня, 13:24) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ты пустомеля. И точка.


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22\13
Регистрация: 25.01.2006
№21 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 13:24) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Гена по шапке получил, теперь на ходу переобувается... Некрасиво для старика.

Цитата: vit
хули... питерский менталитет...

это вот целиком высказывание - это московский менталитет?..
Регистрация: 24.09.2013
№20 Написал: Арес (Сегодня, 13:15) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Marlboro
Какое счастье, что этот тип,не из России, а из питера.

В точку. Только Питер как город - не при чем. Этот - из Запитера, столица Бачкортостана. Кулюторная станица "Уделаная". В центре нее - памятник их местному богу - сортиру. Так и называют - "Сортир-арена". А Гена - трубный(или труПный?) глас этого бога smile


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№19 Написал: Koman4 Приморье (Сегодня, 13:14) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Гендос в воздухе переобулся))) stuck_out_tongue
Регистрация: 6.02.2008
№18 Написал: Spartachandrey (Сегодня, 13:14) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вон как запел....Наверное,Тина приказала.И Генка,как верный слуга,безоговорочно все выполнил...
Регистрация: 12.06.2017
№17 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 13:04) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nedva
Вылизал прощение.

У них там,ну у этих,лизать - это на генетическом уровне.Для них,это многолетний образ жизни.


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МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№16 Написал: vit (Сегодня, 13:04) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
хули... питерский менталитет...


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№15 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:02) #
  • -1
  •  (7)
online

Цитата: interested
Подлецу всё к лицу. И точка.

за что вы так своего?
Регистрация: 7.12.2016
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