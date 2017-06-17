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Денис Глушаков: у нас огромная страна, целая армия болельщиков, которая верит в российский футбол

Полузащитник сборной России Денис Глушаков высказался в преддверии старта Кубка конфедераций.

"Поддержка болельщиков важна на каждом матче, не только на Кубке конфедераций или чемпионате мира. У нас огромная страна, целая армия болельщиков, которая верит в российский футбол. И мы им за это очень благодарны. Так что мы должны вместе сплотиться и добиваться результата – чтобы не было стыдно за нашу страну.

Кубок Конфедераций в народе называют репетицией ЧМ. Во многом так и есть. Это отличная проверка инфраструктуры, стадионов и самих футболистов. Но все же это Кубок, а значит, важные матчи для всех стран-участниц.

Кто наши основные соперники? Все сборные, которые приедут в Россию. Современный футбол – вещь непредсказуемая. Любая команда может выиграть – Исландия это доказала в прошлом году на чемпионате Европы", - приводит слова Глушакова Welcome-2018.
Теги: Глушаков Сборная России
Сегодня, 13:55
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№4 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 14:42) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Вот и посмотрим на результат в Кубке Конфедерации...
Регистрация: 18.03.2012
№3 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 14:38) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Арес,
ты бы не пистел свиномордия. Что же в "футбольной стране" билеты на матчи КК через бюджетников распространяют?
Регистрация: 12.05.2017
№2 Написал: Арес (Сегодня, 14:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А Пельмень говорил, что страна - нефутбольная... Правда, он - говно(с) smirk


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№1 Написал: Виталий Доков (Сегодня, 14:23) #
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Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку(Мне, например дали бесплатный матч). Если будете брать скажите что от " Danis ", буду благодарен. Сайт - i n s i d e r 4 b e t . c o m
Регистрация: 17.06.2017
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