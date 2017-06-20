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Гус Хиддинк: пожелал удачи Акинфееву, Жиркову и Габулову, все ответили на английском

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк рассказал, что пожелал удачи Игорю Акинфееву, Владимиру Габулову и Юрию Жиркову на Кубке конфедераций.

– За пару дней до матча с Новой Зеландией вы хотели выяснить телефоны двух вратарей сборной, игравших в ней и при вас, – Игоря Акинфеева и Владимира Габулова. Удалось с ними связаться?

– Да. Я отправил и им, и моему лучшему левому вингеру Юрию Жиркову, чей номер у меня уже был, сообщения с пожеланиями удачи. Когда пишу моим друзьям в Россию, всегда подписываюсь – OldRusBoss. Ответили все. Жирков написал: “Big pleasure to get message!” (“Большая радость получить сообщение!") Один из парней пожелал, чтобы я стал боссом российского клуба (смеется).

Аки ответил и поблагодарил еще до игры, Юрий – уже после. Он готовился к матчу и не хотел ни на что отвлекаться! А Орел (как всегда называл Хиддинк Габулова. – Прим.) подписался: "Your Eagle”.

Все написали по-английски. Я знал по-русски в основном футбольную терминологию – налево, направо (эти слова Гус произнес по-русски. – Прим.), но старался всегда общаться с парнями лицом к лицу и далеко не всегда прибегал к услугам переводчика. И они начали понемногу говорить по-английски. Мне это тоже очень нравилось.

СЭ
Теги: Хиддинк Сборная России
Сегодня, 08:56
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№3 Написал: TrustMe (Сегодня, 11:27) #
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Болеет за:
ЦСКА
ГУС ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР ЧТО БЫЛ У РУЛЯ!
Безумно рад каждому его интервью.


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Настоящий фанат российского прости Господи футбола
Регистрация: 11.12.2009
№2 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 11:15) #
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Гус еще Мудко нужно пожелать удачи.Знания проверить.
Регистрация: 26.08.2010
№1 Написал: NoRotten (Сегодня, 09:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Его бы в тренеры сб...


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Гнилой город, гнилые игроки, гнилая команда(с)
Регистрация: 20.06.2017
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