Гус Хиддинк: пожелал удачи Акинфееву, Жиркову и Габулову, все ответили на английском

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк рассказал, что пожелал удачи Игорю Акинфееву, Владимиру Габулову и Юрию Жиркову на Кубке конфедераций.– Да. Я отправил и им, и моему лучшему левому вингеру Юрию Жиркову, чей номер у меня уже был, сообщения с пожеланиями удачи. Когда пишу моим друзьям в Россию, всегда подписываюсь – OldRusBoss. Ответили все. Жирков написал: “Big pleasure to get message!” (“Большая радость получить сообщение!") Один из парней пожелал, чтобы я стал боссом российского клуба (смеется).Аки ответил и поблагодарил еще до игры, Юрий – уже после. Он готовился к матчу и не хотел ни на что отвлекаться! А Орел (как всегда называл Хиддинк Габулова. – Прим.) подписался: "Your Eagle”.Все написали по-английски. Я знал по-русски в основном футбольную терминологию – налево, направо (эти слова Гус произнес по-русски. – Прим.), но старался всегда общаться с парнями лицом к лицу и далеко не всегда прибегал к услугам переводчика. И они начали понемногу говорить по-английски. Мне это тоже очень нравилось.