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Александр Бубнов: рискну поставить на сборную России, хотя никакой уверенности нет

Эксперт Александр Бубнов высказался относительно предстоящего матча Кубка конфедераций между сборными России и Мексики.

"У мексиканцев боевая команда, которая котируется на континенте. У них достаточно большой опыт противостояния сильным сборным Латинской Америки. Очевидно, что они приехали на турнир добиваться результата. Это было хорошо видно по матчам с Португалией и Новой Зеландией.

Три сильных стороны мексиканцев: физическая подготовка, организованность, а также направленность на ворота соперника, то есть они стараются играть вперёд с первой до последней минуты, и надо сказать, что они играют довольно ровно на протяжении всей игры. У сборной России очень неудачная история решающих матчей. Если посмотреть статистику, то с 2000 года нам удалось дать результат в определяющем матче лишь в 2008 году. В основном это зависит от психологии, которую нужно исправлять. Важно выйти с тем настроем, который был во втором тайме против Португалии.

Очень сложно предсказать стартовый состав сборной России, но я уверен, что он будет отличаться от матча с Португалией. Думаю, мы сыграем в два форварда. Также у нас есть свежий Миранчук, который толком не играл на турнире. Очень многое в этой игре будет зависеть от функционального состояния наших игроков, но нам нужно постараться забить быстрый гол. Важно организовать агрессивный прессинг на старте матча, а не пассивный, как в матче с португальцами.

Мне кажется, что нам удастся забить гол, главное – не пропустить. Мы уже провели две игры на турнире и должны освоиться. Мандража быть не должно, хотя Черчесов и говорит, что его не было, в принципе. Вот только Глушаков, в свою очередь, заявил, что команда тушевалась, а так, конечно, мандража не было. Рискну поставить на сборную России, хотя никакой уверенности в позитивном результате, конечно, нет", - цитирует Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Сборная России
Сегодня, 10:57
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7
(4)
№7 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 12:56) #
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Болеет за:
«Зенит»
Из серии:
Как прослыть патриотом и не прослыть дураком.
Регистрация: 6.12.2014
№6 Написал: sergey3709 (Сегодня, 11:50) #
  • 0
  •  (2)

Рискну поставить на ничью,хотя никакой уверенности нет
Регистрация: 26.01.2017
№5 Написал: qboayn5ap (Сегодня, 11:34) #
  • -4
  •  (4)

Народ, сoврeмeнный oбрaз жизни убивaет нaс: тoксичнaя срeдa, нeздоровaя eдa, трансжиры и кaнцерогены, aлкoголь и курeниe и многoe другоe приводит к накoплeнию TOКCИНOВ и ПAPAЗИTOВ в нашeм организмe. Нeдaвно oбнаружили что причиной рaковых oпухолeй и 93% смeртельных болeзней - тoксины и пaрaзиты внутри нас. Вoт почитайтe как с ними бороться --- http://ocn.pt/WomZ
Регистрация: 24.06.2017
№4 Написал: Он_вам_не_димон Не совок 2.0 (Сегодня, 11:23) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: xixidok
РИСКНУ ПОСТАВИТЬ НА НОВУЮ ЗЕЛАНДИЮ, ХОТЯ НИКАКОЙ УВЕРЕННОСТИ НЕТ ))
p.s.
- это молоко свежее?
- рискну сказать.что да. но никакой уверенности в этом нет.

Вхахахахахахахах жжошь


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И не устану повторять
Не надо Вову выбирать!
Регистрация: 18.06.2017
№3 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 11:10) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
РИСКНУ ПОСТАВИТЬ НА НОВУЮ ЗЕЛАНДИЮ, ХОТЯ НИКАКОЙ УВЕРЕННОСТИ НЕТ ))
p.s.
- это молоко свежее?
- рискну сказать.что да. но никакой уверенности в этом нет.
Регистрация: 19.05.2015
№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:05) #
  • +1
  •  (5)
online

если пара дураков влетит, да погода поможет, черчес так, для фото smile
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 11:01) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
риск - благородное дело... )))
Регистрация: 14.03.2010
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