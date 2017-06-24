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Карате-пацан Акинфеев и двуликий Жирков. Оценки сборной России
Сборная России вылетела с Кубка конфедерации. Глуша очередной стакан, последний раз за лето выставляем оценки сборникам.
Оговорюсь: оценивать сборную России в этом матче было особенно тяжело, потому что в первом тайме мы были хороши, а во втором нас не было. Просто не было, без каких-либо ошибок. Тем не менее, как-то мы выставили эти баллы.
Акинфеев 2.0
Если оставить за скобками один конкретный эпизод, то Игорь провел неплохой матч. Но тот самый эпизод за скобками оставить нельзя: Акинфеев ошибся на выходе и привез решающий гол. Сборная России, до этого игравшая с настроением, после одного эпизода просто умерла и, увы, одним решением наш вратарь перечеркнул весь, в общем-то, неплохой турнир в своем исполнении.
Самедов 3.5
Александр не совершал решающих ошибок, удачно подключался к атакам и забил единственный, причем отличный гол. В конце матча неплохо играл опорника, но это уже не имело никакого значения.
Джикия, Васин, Кудряшов 3.0
Вся защитная линия периодически совершала ошибки, но периодически и выдавала неплохие моменты. Существенной вины защитников ни в первом пропущенном мяче, ни во втором нет.
Жирков 3.0
Провел очень противоречивый матч. В первом тайме он был одним из лучших игроков и играл так, как будто омолодился лет на 10. Во второй же половине умудрился получить невероятно нелепую красную карточку и добил еще метавшуюся команду.
Глушаков 3.0
Если у вас есть контакты Черчесова, то, пожалуйста, напишите ему СМС о том, что Глушаков больше не должен играть чистого опорника. Это убивает его атакующие достоинства и ярко подчеркивает защитные недостатки. Последнее проявилось, например, в первом голе, когда Денис потерял зону, Головин отбил мяч рукой, и со штрафного мы получили.
ГОЛОВИН 4.0
Лучший игрок в составе сборной: он отлично разгонял атаки, действовал на подборе, выполнял большой объем работы и принял активнейшее участие в первом голе. Во втором он тоже пытался играть, но команда уже остановилась, а позже и он тоже.
Ерохин 2.5
В начале я на Ерохина злился, потом требовал замены, а потом мне стало его жалко: ведь не его вина, что его, абсолютно никакого, Черчесов раз за разом выпускает играть на глаза миллионов болельщиков сборной. Он выпадал из игры, порол атаки и даже почти запорол голевую, но, к счастью, успел ткнуть мяч Самедову. Казалось, что Александр исправляется, но через пять минут он восстановил баланс голов – упустил своего игрока на штрафном, и счет стал 1-1. Во втором тайме он еще немного позапарывал, и был заменен.
Бухаров 2.5
Хорошо цеплялся за верховые мячи, но от него воротам мексиканцев не исходило никакой опасности. А он, на секундочку, нападающий.
Смолов 3.0
Федор отлично смотрелся в первом тайме, начал голевую атаку хорошими индивидуальными действиями, и в целом был очень полезен. Но во втором он просто растворился и был заменен.
Полоз 3.0
Вышедшний вместо Бухарова Полоз был активен, но он появился на поле, когда команда уже стояла. Тем не менее, именно он почти вернул Россию в игру, выкрутив мяч на Смольникова, но тот из вратарской лупанул выше.
Смольников 3.0
Запомнился только тем самым промахом. На поле, в общем-то, вышел экстренно, из-за удаления Жиркова.
Канунников 2.5
Немного истерический ход Черчесова, который не понял никто. Даже сам тренер, спустя пару недель после матча, посмотрит в протокол и удивится: «Я правда сделал такую замену?!». Максим вышел на поле, один раз потрогал мяч, пробежался с ним в атаку, отдал катастрофически неточный пас и постарался затеряться, чтобы потом никто и не вспомнил о его выходе.
Петр Мельников, Rusfootball.ru
Оговорюсь: оценивать сборную России в этом матче было особенно тяжело, потому что в первом тайме мы были хороши, а во втором нас не было. Просто не было, без каких-либо ошибок. Тем не менее, как-то мы выставили эти баллы.
Акинфеев 2.0
Если оставить за скобками один конкретный эпизод, то Игорь провел неплохой матч. Но тот самый эпизод за скобками оставить нельзя: Акинфеев ошибся на выходе и привез решающий гол. Сборная России, до этого игравшая с настроением, после одного эпизода просто умерла и, увы, одним решением наш вратарь перечеркнул весь, в общем-то, неплохой турнир в своем исполнении.
Самедов 3.5
Александр не совершал решающих ошибок, удачно подключался к атакам и забил единственный, причем отличный гол. В конце матча неплохо играл опорника, но это уже не имело никакого значения.
Джикия, Васин, Кудряшов 3.0
Вся защитная линия периодически совершала ошибки, но периодически и выдавала неплохие моменты. Существенной вины защитников ни в первом пропущенном мяче, ни во втором нет.
Жирков 3.0
Провел очень противоречивый матч. В первом тайме он был одним из лучших игроков и играл так, как будто омолодился лет на 10. Во второй же половине умудрился получить невероятно нелепую красную карточку и добил еще метавшуюся команду.
Глушаков 3.0
Если у вас есть контакты Черчесова, то, пожалуйста, напишите ему СМС о том, что Глушаков больше не должен играть чистого опорника. Это убивает его атакующие достоинства и ярко подчеркивает защитные недостатки. Последнее проявилось, например, в первом голе, когда Денис потерял зону, Головин отбил мяч рукой, и со штрафного мы получили.
ГОЛОВИН 4.0
Лучший игрок в составе сборной: он отлично разгонял атаки, действовал на подборе, выполнял большой объем работы и принял активнейшее участие в первом голе. Во втором он тоже пытался играть, но команда уже остановилась, а позже и он тоже.
Ерохин 2.5
В начале я на Ерохина злился, потом требовал замены, а потом мне стало его жалко: ведь не его вина, что его, абсолютно никакого, Черчесов раз за разом выпускает играть на глаза миллионов болельщиков сборной. Он выпадал из игры, порол атаки и даже почти запорол голевую, но, к счастью, успел ткнуть мяч Самедову. Казалось, что Александр исправляется, но через пять минут он восстановил баланс голов – упустил своего игрока на штрафном, и счет стал 1-1. Во втором тайме он еще немного позапарывал, и был заменен.
Бухаров 2.5
Хорошо цеплялся за верховые мячи, но от него воротам мексиканцев не исходило никакой опасности. А он, на секундочку, нападающий.
Смолов 3.0
Федор отлично смотрелся в первом тайме, начал голевую атаку хорошими индивидуальными действиями, и в целом был очень полезен. Но во втором он просто растворился и был заменен.
Полоз 3.0
Вышедшний вместо Бухарова Полоз был активен, но он появился на поле, когда команда уже стояла. Тем не менее, именно он почти вернул Россию в игру, выкрутив мяч на Смольникова, но тот из вратарской лупанул выше.
Смольников 3.0
Запомнился только тем самым промахом. На поле, в общем-то, вышел экстренно, из-за удаления Жиркова.
Канунников 2.5
Немного истерический ход Черчесова, который не понял никто. Даже сам тренер, спустя пару недель после матча, посмотрит в протокол и удивится: «Я правда сделал такую замену?!». Максим вышел на поле, один раз потрогал мяч, пробежался с ним в атаку, отдал катастрофически неточный пас и постарался затеряться, чтобы потом никто и не вспомнил о его выходе.
Петр Мельников, Rusfootball.ru
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