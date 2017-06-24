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Карате-пацан Акинфеев и двуликий Жирков. Оценки сборной России

Карате-пацан Акинфеев и двуликий Жирков. Оценки сборной России Сборная России вылетела с Кубка конфедерации. Глуша очередной стакан, последний раз за лето выставляем оценки сборникам.

Оговорюсь: оценивать сборную России в этом матче было особенно тяжело, потому что в первом тайме мы были хороши, а во втором нас не было. Просто не было, без каких-либо ошибок. Тем не менее, как-то мы выставили эти баллы.

Акинфеев 2.0

Если оставить за скобками один конкретный эпизод, то Игорь провел неплохой матч. Но тот самый эпизод за скобками оставить нельзя: Акинфеев ошибся на выходе и привез решающий гол. Сборная России, до этого игравшая с настроением, после одного эпизода просто умерла и, увы, одним решением наш вратарь перечеркнул весь, в общем-то, неплохой турнир в своем исполнении.

Самедов 3.5

Александр не совершал решающих ошибок, удачно подключался к атакам и забил единственный, причем отличный гол. В конце матча неплохо играл опорника, но это уже не имело никакого значения.

Джикия, Васин, Кудряшов 3.0

Вся защитная линия периодически совершала ошибки, но периодически и выдавала неплохие моменты. Существенной вины защитников ни в первом пропущенном мяче, ни во втором нет.

Жирков 3.0

Провел очень противоречивый матч. В первом тайме он был одним из лучших игроков и играл так, как будто омолодился лет на 10. Во второй же половине умудрился получить невероятно нелепую красную карточку и добил еще метавшуюся команду.

Глушаков 3.0

Если у вас есть контакты Черчесова, то, пожалуйста, напишите ему СМС о том, что Глушаков больше не должен играть чистого опорника. Это убивает его атакующие достоинства и ярко подчеркивает защитные недостатки. Последнее проявилось, например, в первом голе, когда Денис потерял зону, Головин отбил мяч рукой, и со штрафного мы получили.

ГОЛОВИН 4.0

Лучший игрок в составе сборной: он отлично разгонял атаки, действовал на подборе, выполнял большой объем работы и принял активнейшее участие в первом голе. Во втором он тоже пытался играть, но команда уже остановилась, а позже и он тоже.

Ерохин 2.5

В начале я на Ерохина злился, потом требовал замены, а потом мне стало его жалко: ведь не его вина, что его, абсолютно никакого, Черчесов раз за разом выпускает играть на глаза миллионов болельщиков сборной. Он выпадал из игры, порол атаки и даже почти запорол голевую, но, к счастью, успел ткнуть мяч Самедову. Казалось, что Александр исправляется, но через пять минут он восстановил баланс голов – упустил своего игрока на штрафном, и счет стал 1-1. Во втором тайме он еще немного позапарывал, и был заменен.

Бухаров 2.5

Хорошо цеплялся за верховые мячи, но от него воротам мексиканцев не исходило никакой опасности. А он, на секундочку, нападающий.

Смолов 3.0

Федор отлично смотрелся в первом тайме, начал голевую атаку хорошими индивидуальными действиями, и в целом был очень полезен. Но во втором он просто растворился и был заменен.

Полоз 3.0

Вышедшний вместо Бухарова Полоз был активен, но он появился на поле, когда команда уже стояла. Тем не менее, именно он почти вернул Россию в игру, выкрутив мяч на Смольникова, но тот из вратарской лупанул выше.

Смольников 3.0

Запомнился только тем самым промахом. На поле, в общем-то, вышел экстренно, из-за удаления Жиркова.

Канунников 2.5

Немного истерический ход Черчесова, который не понял никто. Даже сам тренер, спустя пару недель после матча, посмотрит в протокол и удивится: «Я правда сделал такую замену?!». Максим вышел на поле, один раз потрогал мяч, пробежался с ним в атаку, отдал катастрофически неточный пас и постарался затеряться, чтобы потом никто и не вспомнил о его выходе.

Петр Мельников, Rusfootball.ru
Теги: Акинфеев Жирков Головин Черчесов Сборная России
Сегодня, 20:54
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10
(4)
№10 Написал: metric Питер (Сегодня, 22:01) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Акинфеева нельзя хвалить.Не раз после этого он чудит.


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Канчельскис: «Черчесов? Вратарь должен тренировать вратарей, а не сборную России»
Регистрация: 26.03.2008
№9 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 21:56) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
[quote=Существенной вины защитников ни в первом пропущенном мяче, ни во втором нет.[/quote]
То есть в первом мяче защитник дал ударить а виноват вратарь. Все списали на вратаря. ИГОРЬ плюнь на них, уйди из сборной, тебе лучше без всех этих умных будет. Все забыли, как ты на последней минуте от шведов спас ворота. Все помнят только негатив!

[quote=Последнее проявилось, например, в первом голе, когда Денис потерял зону, Головин отбил мяч рукой, и со штрафного мы получили.[/quote]
Головин не отбивал мяч рукой, он был в прыжке и мяч попал в руку. Другой вопрос что судья поставил штрафной, зато не поставил два стопудовых пеналя в ворота мексики.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№8 Написал: Alek Саранск (Сегодня, 21:53) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Я ухахатываюсь над этим идиотом который оценки игрокам выставил: Акинфеев 2, Канунников 2,5 его на поле кто нибудь видел, кроме паса в аут?
Регистрация: 19.11.2009
№7 Написал: Седой Россия (Сегодня, 21:52) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вышел, засрал 100% момент и получил среднюю оценку...


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№6 Написал: Alek Саранск (Сегодня, 21:49) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
И где Акинфеев привез второй гол? Он, что пас не точный отдал или он должен вместо защитников играть, которые к мячу были ближе чем мексиканец, а он от них как от стоячих убежал, сколько можно спасать эту дырявую защиту?
Регистрация: 19.11.2009
№5 Написал: prime Пенза (Сегодня, 21:25) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
ТС Смольникову который лоxанулся ставит такую же оценку, как работяге Глушакову, который весь матч отпахал
неадекват...
Регистрация: 2.08.2009
№4 Написал: Директор (Сегодня, 21:05) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Тренеру можно смело ставить -100500.
Регистрация: 4.04.2016
№3 Написал: Кулик (Сегодня, 21:05) #
  • 0
  •  (12)
online

Сколько надо привезти Петухееву, чтобы получить кол? Два мяча - мало? И третий, чудом не засчитаный? Все три привез Рукожоп - ошибками на выходе


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Петухеев не пролетал? Ах, яйца высиживает?
Регистрация: 24.06.2017
№2 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 21:00) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Я понимаю, это оценки из - 10 возможных? Из 5 - слишком ЖЫРНО.
Регистрация: 6.12.2014
№1 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 21:00) #
  • -1
  •  (9)

Если оставить за скобками один конкретный эпизод, то Игорь провел неплохой матч. Но тот самый эпизод за скобками оставить нельзя:

сколько можно уже этих эпизодов оставлять?давайте опять гладить по головке и все вместе делать вид что ничего не произошло.

ГОЛОВИН 4.0

Лучший игрок в составе сборной: он отлично разгонял атаки, действовал на подборе, выполнял большой объем работы и принял активнейшее участие в первом голе. Во втором он тоже пытался играть, но команда уже остановилась, а позже и он тоже.

smile выходит скауты Арсенала просто слепцы,не разглядели такой талант)


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Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
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