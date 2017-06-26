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"Палмейрас" проявляет интерес к Луису Адриано

Нападающий "Спартака" Луис Адриано может вернуться в чемпионат Бразилии. 30-летним форвардом интересуется "Палмейрас", информирует Mercado da Bola.

Напомним, контракт Адриано с красно-белыми рассчитан до 2021 года.
Теги: Палмейрас Адриано Спартак Трансферы
Сегодня, 10:53
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№2 Написал: Hitman (Сегодня, 11:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
не в коем случае не отдавать,это игрок одного момента,одного касания,классно он в очко отгрузил Сухоряну в дерби,гол шедевр,тем более бразилы нищеброды дорого не купят,а растянут выплаты частями,продавать только в том случае когда будет известно что взяли как минимум равноценную замену,а то только отдаем.
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 11:14) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
продавать и как можно скорее! Адриано, это не усиление атаки Спартака! нам нужен более сильный и постоянно играющий форвард!
Регистрация: 23.03.2009
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