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Леандро Паредес: думаю, что я идеально вписываюсь в схему Манчини

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес рассказал об ощущениях после перехода в петербургский клуб.

"Мой переход в "Зенит" случился довольно неожиданно. Поэтому мне еще только предстоит узнать о России.

Философия футбола Манчини – классическая итальянская. Думаю, что я в эту схему вписываюсь идеально. И мне нравится тот футбол, который он хочет привить команде", – цитирует Паредеса "Матч ТВ".
Теги: Паредес Зенит
Сегодня, 08:57
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