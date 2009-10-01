Опрос:

Новости партнеров

СМИ: защитник "Сан-Паулу" в скором времени станет игроком "Зенита"

Защитник "Сан-Паулу" Родригу Кайо продолжит карьеру в "Зените", утверждает Lance.

Сообщается, что бразильский клуб уже принял предложение питерцев по покупке 23-летнего футболиста. На этой неделе появилась информация, что сине-бело-голубые готовы заплатить за Кайо 18 миллионов евро.
Теги: Сан-Паулу Зенит Трансферы
Сегодня, 18:02
Напечатать
29
(3)
№29 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 19:08) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Судя по минусам,насмешкам и ору спартаковского цеха у гладиаторов неслабо бомбит.Видимо ввиду того,что анонсированное дядей Федором из Лукойла усиление под ЛЧ выглядит покупкой двух крайних защитников уровня прямо не звездного.Это при том,что в центре обороны дыра,выбыл надолго Зобнин и нет достаточного числа полузащитников.Видимо за ромбик народ не рвется бесплатно играть,а денег на годные трансферы нет.Правда в Спаме-2 есть два малолетних негра.Не иначе будущие супер игроки.Политика Зенита мне нравиться.Теперь главное состав сыграть,поставить игру и можно играть.И наслаждаться фирменным свиноепом в ЛЧ.Вангую очков будет ноль скорее всего.Зато сколько радости сопернику .Ещенко,Тигиев,Комбарик,Бокет
ти,Таски,Кутепов и Ребров в воротах,который ловит только то,что летит в него)Это же настоящий подарок любой команде)Желаю вам соперников послабее.Так позора будет больше.От какой-нибудь Валенсии,Динамо Бухарест и Аела люлей получить)


--------------------
Прощай цыганка Мирчу)
Регистрация: 25.03.2015
№28 Написал: Black Fox (Сегодня, 18:58) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что любопытно, мы этого Кайо хотели взять полгода назад, но за 14 лямов Сан-Пауло его не отпустил
Цитата: Шмайхель
Так " газпром " - имеет прямое отношение к количественному отчислению средств в бюджет государства и не должно там быть статьи расходов на левый футбольный клубишко.

Ты точно нигер по разуму. Ладно, тогда так: у меня есть банан. Я отрезаю половину банана. Половину банана я разрезаю еще на пополам. Четверть банана я отдаю маме. Четверть банана - папе. А оставшуюся половину делю между своими друзьями. При этом,как бы я не использовал свою половину банана, папа все равно получит четверть.



--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№27 Написал: Шмайхель (Сегодня, 18:45) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Да не, Ломбертс и Данни ушли, Мак в аренду в ПАОК, Юсупов, Эрнани, Молло, Цаллагов на очереди
Очередная,по - бомжиному " гениальная", трансферная компания..Сегодня купить - завтра раздать .)


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№26 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 18:43) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: сынок

ошибаешься...никакого раздражения не испытываю...пока ваша селекция напоминает селекцию анжи))) при Керимове..

Шутить изволите? Мы взяли 6 футболистов, потратив 42 млн евро. Керимов столько на одного тратил...

я сказал образно...сначала набрали кучу игроков в анжи...результат все видели...потом пригласили тренера иностранца в рубин который тоже скупкой занялся...результат печальный оказался... теперь вот манчини) надеюсь хоть он знает что делает)
Регистрация: 18.07.2011
№25 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:43) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: AndNow60
Свиньи кипятком ссат... ооооочень забавная картина

отвратное зрелище confused пусть канают отсель


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№24 Написал: Шмайхель (Сегодня, 18:42) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Мы взяли 6 футболистов, потратив 42 млн евро
Это прокатывает , пока миллер башляет в ЛЧ ,что случись - вас во вторую лигу отправят и это будет заслуженно для мошенников.


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№23 Написал: Black Fox (Сегодня, 18:40) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сынок

ошибаешься...никакого раздражения не испытываю...пока ваша селекция напоминает селекцию анжи))) при Керимове..

Шутить изволите? Мы пока взяли 6 футболистов, потратив 42 млн евро. Керимов столько на одного тратил...


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№22 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 18:40) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Свиньи кипятком ссат... ооооочень забавная картина laughing


--------------------
Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
№21 Написал: Шмайхель (Сегодня, 18:40) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Государственный бюджет никакого отношения к Газпрому не имеет.

Что ни бомж - то альтернативно одарённый. Так " газпром " - имеет прямое отношение к количественному отчислению средств в бюджет государства и не должно там быть статьи расходов на левый футбольный клубишко.


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№20 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 18:39) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: сынок
судя по селекции голубых

сине-бело-голубых, уважаемый...понимаю ваше раздражение. Каждый раз заходя на сайт красно-белая братия с надеждой высматривает трансферные новости о своём "народном" клубе...а ничего нету.
Сегодня вот забрезжил жидкий лучик надежды про негра очередного, который видимо тоже с детства...

ошибаешься...никакого раздражения не испытываю...пока ваша селекция напоминает селекцию анжи))) при Керимове...будем посмотреть)
Регистрация: 18.07.2011
№19 Написал: Black Fox (Сегодня, 18:38) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Сегодня вот забрезжил жидкий лучик надежды про негра очередного, который видимо тоже с детства...

Ага. Он в детстве смотрел по телевизору, подвешенном на пальме, как Романцев в усмерть нажирался да как Ковтун соперникам ноги ломал...И потому решил стать футболистом...


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№18 Написал: Бриг (Сегодня, 18:37) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
А кто на выход после этой покупки..?
Регистрация: 21.11.2016
№17 Написал: Black Fox (Сегодня, 18:35) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сынок
короче судя по селекции голубых лимит нужно делать 15+30

Да не, Ломбертс и Данни ушли, Мак в аренду в ПАОК, Юсупов, Эрнани, Молло, Цаллагов на очереди.


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№16 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:33) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сынок
судя по селекции голубых

сине-бело-голубых, уважаемый...понимаю ваше раздражение. Каждый раз заходя на сайт красно-белая братия с надеждой высматривает трансферные новости о своём "народном" клубе...а ничего нету.
Сегодня вот забрезжил жидкий лучик надежды про негра очередного, который видимо тоже с детства...


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№15 Написал: Black Fox (Сегодня, 18:31) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Шмайхель
дорогостоящая игрушка для государственного бюджета.

Государственный бюджет никакого отношения к Газпрому не имеет. Газпром платит государству и частным акционерам причитающиеся им дивиденды с акций, а все что остается - это личный бюджет Газпрома, и вне зависимости от того, сколько потратит он на Зенит, государственный бюджет не увеличится и не уменьшится.. Впрочем, кому я это объясняю, у вас же уровень умственного развития как у негров, которых вы берете в команду...Вот уж действительно, единство команды и болельщиков...


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№14 Написал: Шмайхель (Сегодня, 18:28) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
ты ошибаешься... если Зенит государственный
Да насрать какой зенит ...,что это вообще? Вот " газпром "- точно государственная компания. Говорим "зенит" - подразумеваем "газпром" ..,а вот говоря "газпром" - подразумеваем , что там есть некая маленькая рыбка-прилипала... - дорогостоящая игрушка временных газо - боссов на деньги из государственного бюджета.


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№13 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 18:27) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
короче судя по селекции голубых лимит нужно делать 15+30))))))))))))
Регистрация: 18.07.2011
№12 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:26) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Black Fox
Представляю как все команды, попавшие в ЛЧ, будут вожделеть Спартак на жеребьевке...

laughing


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№11 Написал: Black Fox (Сегодня, 18:25) #
  • -4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
ли как всегда обосрётесь "накуя нам говночашка"

Традиция же. Представляю как все команды, попавшие в ЛЧ, будут вожделеть Спартак на жеребьевке...

Цитата: Шмайхель
Похоже вы кинули с трансферами одного хорошего

Карерра?


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№10 Написал: Шмайхель (Сегодня, 18:24) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
ну ты и дебильный хряк...посмотри кто у Манчини в Интере играл - Икарди, Паласио - аргентинцы, Эрнанес - бразилец, Гуарин - колумбиец.
О чём мне это должно говорить? Я видел и кто у Луческу ,в "Шахтёре" ,играл. Похоже вы кинули с трансферами одного хорошего , до вашего пропащего клуба , тренера и резко прогнулись под другого...


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№9 Написал: Black Fox (Сегодня, 18:22) #
  • -5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Шмайхель
,а бабки у госкорпорации ,использующей государственные средства не по назначению (ворующей).. При Союзе - это была расстрельная статья в УК , которая сейчас просто необходима.

ты ошибаешься... если Зенит государственный, то и купленные им игроки по твоей логике государственный актив...
а расхититель социалистической собственности - это твой барин-Жидун, прихватизировавший воровским способом Лукойл и теперь меняющий русскую нефть на негров...


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:21) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Шмайхель
У зени - дыра в кармане и вошь - засушена вместо гербария

у Пердуна вашего что в кармане? Жёлуди?
Вы усиляться думаете под ЛЧ, нищеброды, или как всегда обосрётесь "накуя нам говночашка" ёпть?


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№7 Написал: Шмайхель (Сегодня, 18:17) #
  • -4
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: командир
У зени бабло из карманов само сыплется
У зени - дыра в кармане и вошь - засушена вместо гербария..,а бабки у газовой госкорпорации ,использующей государственные средства не по назначению (ворующей).. При Союзе - это была расстрельная статья в УК , которая сейчас просто необходима.


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№6 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 18:16) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Black Fox
Годный защитник. 23 года, пару раз в сборную Бразилии вызывался.

Олимпийский чемпион между прочим


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№5 Написал: Black Fox (Сегодня, 18:14) #
  • -1
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Шмайхель
"Эй ,му.аки ,у вас тренер поменялся! "))Похоже , они не в курсе..

ну ты и дебильный хряк...посмотри кто у Манчини в Интере играл - Икарди, Паласио - аргентинцы, Эрнанес - бразилец, Гуарин - колумбиец...


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:13) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Шмайхель
Бомжи тугодумы , шо пи.дец - начали скупать южноамериканцев ,которые нужны были цыгану.. "Эй ,му.аки ,у вас тренер поменялся! "))Похоже , они не в курсе..

да я думаю луческу еще выползет с кляузами на этот счет


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: Шмайхель (Сегодня, 18:12) #
  • -7
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бомжи тугодумы , шо пи.дец - начали скупать южноамериканцев ,которые нужны были цыгану.. "Эй ,му.аки ,у вас тренер поменялся! "))Похоже , они не в курсе..


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 18:11) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Годный защитник. 23 года, пару раз в сборную Бразилии вызывался.


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: командир (Сегодня, 18:07) #
  • -5
  •  (17)
online

У зени бабло из карманов само сыплется
Регистрация: 7.03.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.