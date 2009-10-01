СМИ: защитник "Сан-Паулу" в скором времени станет игроком "Зенита"

Защитник "Сан-Паулу" Родригу Кайо продолжит карьеру в "Зените", утверждает Lance.Сообщается, что бразильский клуб уже принял предложение питерцев по покупке 23-летнего футболиста. На этой неделе появилась информация, что сине-бело-голубые готовы заплатить за Кайо 18 миллионов евро.