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Владимир Жириновский предложил вместо серии пенальти устраивать бой стенка на стенку

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем инстаграме опубликовал видео с необычным предложением лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского.

Вместо серии пенальти политик предлагает устраивать бой "стенка на стенку".

"Можно даже ее сначала сделать. Как разминка, сближение игроков. А потом, если будет неизвестен победитель, смотреть, кто стенка на стенку победил. Футбол - командная игра. Пенальти - это ловкость вратаря, а стенка на стенку - это команда", - сказал Жириновский.
Сегодня, 23:16
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№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 23:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Пенальти - это ловкость вратаря,

И нервы бьющего...))
Регистрация: 24.09.2013
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