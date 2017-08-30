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Леонардо Бонуччи: Серхио Рамос - лучший защитник мира

Защитника "Милана" и сборной Италии Леонардо Бонуччи считает, что центрдеф "Реала" Серхио Рамос является лучшим в мире на своей позиции.

"Серхио Рамос - лучший защитник мира. Это разносторонний футболист, которого я очень ценю. Думаю, сборная Италии преподнесет сюрприз испанцам в предстоящем матче", - цитирует Бонуччи Marca.
Теги: Бонуччи Рамос
Сегодня, 10:23
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