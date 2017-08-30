Леонардо Бонуччи: Серхио Рамос - лучший защитник мира

Защитника "Милана" и сборной Италии Леонардо Бонуччи считает, что центрдеф "Реала" Серхио Рамос является лучшим в мире на своей позиции."Серхио Рамос - лучший защитник мира. Это разносторонний футболист, которого я очень ценю. Думаю, сборная Италии преподнесет сюрприз испанцам в предстоящем матче", - цитирует Бонуччи Marca.