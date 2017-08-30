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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андрей Синицын: Акинфеев остается номером один
Голкипер "Краснодара" и сборной России рассказал об эмоциях после вылета из Лиги Европы, поделился планами на Чемпионат Мира и назвал лучшего вратаря страны:
- Впечатления от сборной? Какое настроение?
- Настроение приподнятое. Коллектив подобрался хороший и молодой. Все с желанием работают.
- Как считаете, столько новичков, которые хотят себя проявить, положительно скажутся на команде?
- Я думаю, да. У всех видно огромное желание показать себя с наилучшей стороны.
- Вы специализируетесь на пенальти, были ли тренировки на эту тему?
- Пока ещё не отрабатывали.
- Помогает ли вам то, что главный тренер сборной раньше был вратарем?
- Как это может помогать? Он тренирует команду и уделяет внимание тактике и больше даже работает, наверное, с полевыми игроками.
- Допинг сдавали?
- Ещё не успел, но скоро сдам. Часто ли приходится? В еврокубках приходилось, а в России это первый раз.
- После вылета "Краснодара" из Лиги Европы успели отойти?
- Да, настроение было немного подавленное, потому что была задача и желание пройти в группу, но не удалось. Игра с "Динамо" показало, что не всё так плохо, и нам надо продолжать работать и расти.
- После победы над "Динамо" в чемпионате у вас особый настрой на грядущий матч?
- Раз я попал сюда, здесь уже не может быть никакой недооценки. Мы будем на максимуме и показывать всё, что можем.
- Удивило ли то, что играете с клубом?
- Наверное, такая практика тоже должна быть.
- Как происходит притирка друг к другу, когда столько новичков?
- Нет никаких непониманий, никто не разбивается по интересам. Коллектив дружный. Лично мои шансы на 2018 год? Буду делать всё, что от меня зависит, но надо быть объективным, очень большой уровень конкуренции. Кто номер один в сборной? Акинфеев остается номером один, - передает слова игрока корреспондент Rusfootball.info
- Впечатления от сборной? Какое настроение?
- Настроение приподнятое. Коллектив подобрался хороший и молодой. Все с желанием работают.
- Как считаете, столько новичков, которые хотят себя проявить, положительно скажутся на команде?
- Я думаю, да. У всех видно огромное желание показать себя с наилучшей стороны.
- Вы специализируетесь на пенальти, были ли тренировки на эту тему?
- Пока ещё не отрабатывали.
- Помогает ли вам то, что главный тренер сборной раньше был вратарем?
- Как это может помогать? Он тренирует команду и уделяет внимание тактике и больше даже работает, наверное, с полевыми игроками.
- Допинг сдавали?
- Ещё не успел, но скоро сдам. Часто ли приходится? В еврокубках приходилось, а в России это первый раз.
- После вылета "Краснодара" из Лиги Европы успели отойти?
- Да, настроение было немного подавленное, потому что была задача и желание пройти в группу, но не удалось. Игра с "Динамо" показало, что не всё так плохо, и нам надо продолжать работать и расти.
- После победы над "Динамо" в чемпионате у вас особый настрой на грядущий матч?
- Раз я попал сюда, здесь уже не может быть никакой недооценки. Мы будем на максимуме и показывать всё, что можем.
- Удивило ли то, что играете с клубом?
- Наверное, такая практика тоже должна быть.
- Как происходит притирка друг к другу, когда столько новичков?
- Нет никаких непониманий, никто не разбивается по интересам. Коллектив дружный. Лично мои шансы на 2018 год? Буду делать всё, что от меня зависит, но надо быть объективным, очень большой уровень конкуренции. Кто номер один в сборной? Акинфеев остается номером один, - передает слова игрока корреспондент Rusfootball.info
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