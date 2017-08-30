Андрей Синицын: Акинфеев остается номером один

Голкипер "Краснодара" и сборной России рассказал об эмоциях после вылета из Лиги Европы, поделился планами на Чемпионат Мира и назвал лучшего вратаря страны:- Настроение приподнятое. Коллектив подобрался хороший и молодой. Все с желанием работают.- Я думаю, да. У всех видно огромное желание показать себя с наилучшей стороны.- Пока ещё не отрабатывали.- Как это может помогать? Он тренирует команду и уделяет внимание тактике и больше даже работает, наверное, с полевыми игроками.- Ещё не успел, но скоро сдам. Часто ли приходится? В еврокубках приходилось, а в России это первый раз.- Да, настроение было немного подавленное, потому что была задача и желание пройти в группу, но не удалось. Игра с "Динамо" показало, что не всё так плохо, и нам надо продолжать работать и расти.- Раз я попал сюда, здесь уже не может быть никакой недооценки. Мы будем на максимуме и показывать всё, что можем.- Наверное, такая практика тоже должна быть.- Нет никаких непониманий, никто не разбивается по интересам. Коллектив дружный. Лично мои шансы на 2018 год? Буду делать всё, что от меня зависит, но надо быть объективным, очень большой уровень конкуренции. Кто номер один в сборной? Акинфеев остается номером один, - передает слова игрока корреспондент