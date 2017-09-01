Алексей Николаев рассудит сборную России и московское "Динамо"

3 сентября на Арене Химки" пройдет контрольный матч между национальной сборной России и "Динамо" (Москва). Начало в 17:30.Эту игру обслужит судейская бригада в следующем составе: Алексей Николаев, Дмитрий Чельцов, Арам Петросян, Павел Шадыханов (резервный арбитр).