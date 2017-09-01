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Алексей Николаев рассудит сборную России и московское "Динамо"

3 сентября на Арене Химки" пройдет контрольный матч между национальной сборной России и "Динамо" (Москва). Начало в 17:30.

Эту игру обслужит судейская бригада в следующем составе: Алексей Николаев, Дмитрий Чельцов, Арам Петросян, Павел Шадыханов (резервный арбитр).

РФС
Теги: Николаев Сборная России Динамо
Сегодня, 18:01
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